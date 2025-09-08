Сервисы «Яндекса» научились понимать удмуртскую речь

Ко Дню языков народов России «Яндекс» добавил в «Переводчик», «Поиск» и «Клавиатуру» технологию синтеза и распознавания удмуртской речи с использованием нейросети. Удмуртский стал первым языком среди финно-угорских и четвертым среди всех языков народов России, для которого «Яндекс» добавил такую технологию. Она также доступна для трех тюркских языков — татарского, чувашского и башкирского. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь пользователи «Яндекса» могут переводить диалоги с удмуртского в режиме реального времени или использовать голосовой ввод, когда нет возможности печатать. Функция уже доступна в браузере и приложениях «Переводчик» и «Клавиатура для Android». Скоро новые возможности появятся и в приложениях для iOS.

Чтобы перевести фразу с удмуртского, теперь достаточно просто произнести ее — раньше пользователям был доступен только текстовый запрос. В мобильном приложении «Переводчика» стал доступен режим диалога, чтобы общаться с носителями языка даже без его знания. Например, один пользователь сможет говорить на русском, а другой отвечать ему на удмуртском — во время диалога приложение будет переводить фразы на нужный язык и озвучивать их.

Также носители удмуртского смогут воспользоваться голосовым вводом на клавиатуре, если времени или желания печатать самостоятельно не будет. Сервис мгновенно преобразует сказанную фразу в текст.

Яндекс добавил синтез и распознавание удмуртской речи в рамках своего проекта по сохранению языков народов России. Компания реализует его совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами страны. В Удмуртии партнером проекта стал Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН. Со сбором и обработкой данных для обучения нейросетей помогли удмуртские лингвисты и волонтеры.

В сервисах «Яндекса» уже доступно 12 языков народов России. Среди них, помимо удмуртского, чувашского, татарского и башкирского, есть осетинский, язык коми, тувинский, марийский и другие. С помощью нейросетей компания улучшает качество перевода для этих языков, чтобы у людей, которые на них говорят, было больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании.