«Яндекс» принудительно починил навигацию по всей стране при помощи древней технологии. Больше никаких «телепортов» и глюков

«Яндекс» решил проблему с некорректной работой GPS на территории России. Внесены изменения в алгоритм работы «Карт» – теперь при сбоях GPS больше не будет внезапных телепортов, а отслеживание местоположения останется точным. Теперь все опирается на буквально пошаговую навигацию – точно так же люди шли и ездили по маршруту 15 лет назад, когда современных навигаторов еще не было. В России навигацию глушат – на проблемы с ней жалуются жители всех регионов России, даже Москвы но чаще всего она не работает на юге страны.

Местоположение успешно определено

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о решении одной из основных технологических проблем россиян за последние три года. Он починил неработающую навигацию – GPS и другие системы в России глушат под предлогом безопасности граждан, в результате чего пользоваться навигационными сервисами периодически бывает невозможно.

Однако теперь все будет работать в «Яндекс Картах» появился новый режим «По шагам» – он представит маршрут, который проложил пользователь в виде последовательности маневров, которую можно пролистывать. Например, можно дойти до указанного на маршруте ориентира, пролистать его и получить доступ к следующему.

Помимо этого, появилась опция ручного указания текущего местоположения – пользователь может самостоятельно указать на карте точку, где сейчас находится, если приложение не может найти его из-за очередной блокировки навигационных систем.

И пешеходам, и водителям

Сервис «Яндекс Карты» традиционно предпочитают пешеходы, хотя в нем есть и все необходимой для навигации водителя. Автомобилисты тоже могут воспользоваться новым режимом «По шагам» – при его активации приложение расставит по маршруту ориентиры, а также направления движения.

drobotdean / Freepik Навигация в России сломана. Как и мобильный интернет

Аналогично это работает и в режиме пешехода – как только будет преодолен очередной ориентир или совершен очередной маневр (например, поворот направо), водитель и пешеход сможет вручную «свайпнуть» его и перейти к следующему.

Важно отметить, что в режиме «По шагам» карта не будет двигаться вслед за пользователем. Она статична, так что нужно быть готовым к тому, что маршрут не будет меняться при внезапном появлении GPS-сигнала. Это создает дополнительное удобство – можно заранее изучить все ориентиры на пути следования в порядке их преодоления и не ждать от программы, что она перестроит маршрут, после чего придется заново изучать весь путь.

Но у пользователя будет возможность включить режим классического навигатора. При появлении сигнала GPS «Карты» предложат пользователю вернуться в обычный режим, то есть отключить режим «По шагам».

Кому это нужно

В последние четыре года сигнал GPS и других навигационных систем глушат на территории всех регионов России. Официальная причина – забота о безопасности граждан.

Яндекс Так работает новый режим

От этой напасти не смогла увернуться даже Москва – самый крупный и самый туристический город мира с бесконечным количеством пеших маршрутов, а также невероятно сложной и запутанной системой дорог и развязок. Также очень не повезло жителям южных регионов, в особенности областных центров. Например, жители Волгограда регулярно не могут пользоваться GPS, особенно в трех самых южных районах – Советском, Кировском и Красноармейском.

В моменты блокировки GPS на юге этого города абсолютно все крупные навигационные сервисы начинают считать, что пользователь находится или в Средней Ахтубе, или в Волжском, или на острове Сарпинском, а то и вовсе плывет по Волге. Аналогичная ситуация происходит и в Центральном районе недалеко от набережной. Погрешность измеряется километрами, а иногда и десятками километров.

Борьба с блокировками

Режим «По шагам» – это один из способов борьбы с блокировкой GPS по всей России. Также «Яндекс Карты» могут ориентироваться по точкам Wi-Fi и сигналу сотовой сети. А поскольку мобильного интернета тоже часто не бывает, и то же во имя безопасности граждан, то есть возможность скачивания офлайн-карт.

Повысить точность геолокации в населенных пунктах помогают провайдеры связи, а также частный бизнес. Мобильный интернет в России периодически блокируют с весны 2025 г., и за это время в России существенно выросло количество точек Wi-Fi, по которым могут ориентироваться отечественные навигационные сервисы.

Раньше было так же

Стоит отметить, что новый режим «По шагам» – это своего рода возврат на 15 лет назад, когда доступные в стране навигационные сервисы были очень далеки от совершенства, смартфоны для большинства были в диковинку, а автомобильными навигаторами пользовалась лишь малая часть водителей. В те годы многие пользователи прокладывали нужный им маршрут заранее – чаще всего на компьютере при помощи веб-сервисов навигации.

После этого они либо фотографировали экран с маршрутом, либо делали скриншоты, либо распечатывали его.