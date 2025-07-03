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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФАДН РФ Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 В «Яндекс Переводчике» появились мордовские языки 1
29.06.2022 Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
02.03.2017 Зарплаты в Минкомсвязи и Роскомнадзоре рванули вверх после недолгого снижения 1
14.04.2016 «Спутник» запустил свой сервис веб-статистики и аналитики 2
30.03.2016 «Спутник» стал партнером ФАДН России по реализации системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ФАДН РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10004 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
МегаФон 9391 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 1
ФОРС - Центр разработки 654 1
Ланит Интеграция 195 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
Softline - Софтлайн 3027 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Intel Corporation 12342 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 156 1
Yandex - Яндекс 7870 1
Монолит-Инфо 123 1
Cloud4Y 296 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 439 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
Comindware - Колловэар 163 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Superjob - Суперджоб 630 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1269 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 68 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2842 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3376 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 4
Федеральное казначейство России 1825 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 263 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 136 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 159 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 51 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 3
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3250 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4487 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 224 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2288 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11492 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11963 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2259 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 914 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 671 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12482 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 2
Оцифровка - Digitization 4743 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6387 2
Оповещение и уведомление - Notification 4980 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1581 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1821 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 523 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 812 1
Data monetization - Монетизация данных 1726 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3838 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14693 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4005 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5512 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 2
Архивный фонд РФ 103 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1835 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3348 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 1
Apache Hadoop 440 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
Минцифры РФ - Госключ 164 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 63 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1028 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 17 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4776 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Реестр добросовестных экспортеров 206 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 410 1
Чернышенко Дмитрий 573 2
Баринов Игорь 11 1
Касперская Наталья 299 1
Бухар Виктория 12 1
Шадаев Максут 1063 1
Меньшов Кирилл 126 1
Бурин Андрей 17 1
Кулешов Алексей 29 1
Хромов Максим 10 1
Агеев Денис 35 1
Кузнецов Александр 133 1
Бондаренко Игорь 12 1
Лейпи Игорь 14 1
Чернышев Андрей 69 1
Парфентьев Алексей 148 1
Майнина Кристина 18 1
Терещенко Денис 88 1
Ципорин Павел 102 1
Гвоздева Наталья 16 1
Веселов Андрей 21 1
Терещенко Максим 20 1
Зарубин Юрий 8 1
Новожилов Алексей 20 1
Алексеева Марина 24 1
Филатов Леонид 7 1
Михайлик Алексей 12 1
Басов Алексей 115 1
Горожанин Михаил 10 1
Павлов Виталий 2 1
Шамшин Александр 3 1
Рассказова Арина 1 1
Благовещенский Николай 1 1
Сафронов Роман 36 1
Протопопов Сергей 6 1
Бечин Антон 3 1
Канделаки Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 990 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1903 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1598 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 851 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 2
Россия - УФО - Тюменская область 1210 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3049 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 723 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1263 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 620 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
Россия - ПФО - Самарская область 1389 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 931 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 926 1
Россия - СФО - Кемеровская область 952 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 242 1
Россия - ЦФО - Курская область 671 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 523 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 1
Россия - ДФО - Амурская область 787 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 637 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 421 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 326 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13427 1
Новая Зеландия 722 1
Южная Корея - Республика 6749 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Россия - УФО - Челябинская область 1305 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 840 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1348 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1263 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1983 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10257 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2952 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1121 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8018 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
Цифровой регион - Федеральный проект 105 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1786 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 2
Аудит - аудиторский услуги 2853 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1615 2
Энергетика - Energy - Energetically 5285 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1317 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 191 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 1
Всероссийская перепись населения 179 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 1
Администрация Смоленской области - Информационное общество Смоленской области - государственная программа 7 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
23ABC News 172 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3333 1
CNews Tenders 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1235 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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