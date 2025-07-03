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ФАДН РФ Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации
УПОМИНАНИЯ
ФАДН РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Баринов Игорь 11 1
|Касперская Наталья 299 1
|Бухар Виктория 12 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Меньшов Кирилл 126 1
|Бурин Андрей 17 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Хромов Максим 10 1
|Агеев Денис 35 1
|Кузнецов Александр 133 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Лейпи Игорь 14 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Парфентьев Алексей 148 1
|Майнина Кристина 18 1
|Терещенко Денис 88 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Веселов Андрей 21 1
|Терещенко Максим 20 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Алексеева Марина 24 1
|Филатов Леонид 7 1
|Михайлик Алексей 12 1
|Басов Алексей 115 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Павлов Виталий 2 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Сафронов Роман 36 1
|Протопопов Сергей 6 1
|Бечин Антон 3 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
|23ABC News 172 1
|Госрасходы - портал 70 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3333 1
|CNews Tenders 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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