Нейросети научили сервисы «Яндекса» понимать башкирскую речь

«Яндекс» добавил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания башкирской речи, использующую нейросети. Она появилась в «Переводчике», «Поиске» и «Клавиатуре». Это уже третий язык народов России, для которого «Яндекс» использует такую технологию — в 2024 г. компания применила ее для татарского и чувашского. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря нейросетям «Яндекса» башкиры смогут на родном языке использовать голосовой ввод запросов в сервисы компании. Например, произносить башкирские слова и переводить их на разные языки в «Переводчике» или «Поиске». Также в мобильном приложении «Переводчика» появился режим диалога на башкирском — это позволяет общаться с носителями языка без его знания. К примеру, один пользователь может задавать вслух вопросы по-русски, другой отвечать по-башкирски, а приложение будет переводить и озвучивать фразы на соответствующих языках. А на «Клавиатуре» голосовой ввод по-башкирски пригодится, например, когда не хочется печатать текст вручную или когда на это нет времени. Достаточно произнести фразу, и сервис мгновенно преобразует ее в текст.

«Яндекс» развивает проект по интеграции языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами России. В 2024 г. в рамках проекта «Яндекс» уже добавил в свои сервисы перевод с осетинского и языка народа коми, значительно улучшил перевод с марийского, а также внедрил синтез и распознавание татарской и чувашской речи. В будущем «Яндекс» продолжит внедрять в свои сервисы перевод языков народов России.