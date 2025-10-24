В «Яндекс Переводчике» появился бурятский язык

В «Яндекс Переводчике» стал доступен новый язык — бурятский. Теперь пользователи могут переводить тексты с бурятского на более чем сотню других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в приложении «Переводчика», а также прямо в тематическом блоке перевода в «Поиске». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью перевода можно изучать национальный язык, читать тексты на нём и знакомиться с культурным наследием. Бурятский является родным для почти 400 тыс. человек. Он стал первым появившимся в сервисе языком из монгольской языковой группы, помимо самого монгольского.

Для запуска бурятского языка в «Переводчике» использовались данные, собранные Республиканским центром по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности «Бэлиг».

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте проекта в «Переводчике» было доступно семь языков, сейчас их уже 15. Помимо бурятского, это татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский.

В рамках проекта «Яндекс» не только добавляет новые языки, но и улучшает качество перевода с помощью нейросетевых технологий, а также развивает технологию распознавания и синтеза речи. Так, для татарского, чувашского, башкирского и удмуртского языков доступны голосовой ввод и озвучка. Пользователи могут послушать произношение слова или ввести запрос голосом, когда нет возможности печатать.