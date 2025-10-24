Разделы

Веб-сервисы
|

В «Яндекс Переводчике» появился бурятский язык

В «Яндекс Переводчике» стал доступен новый язык — бурятский. Теперь пользователи могут переводить тексты с бурятского на более чем сотню других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в приложении «Переводчика», а также прямо в тематическом блоке перевода в «Поиске». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью перевода можно изучать национальный язык, читать тексты на нём и знакомиться с культурным наследием. Бурятский является родным для почти 400 тыс. человек. Он стал первым появившимся в сервисе языком из монгольской языковой группы, помимо самого монгольского.

Для запуска бурятского языка в «Переводчике» использовались данные, собранные Республиканским центром по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности «Бэлиг».

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте проекта в «Переводчике» было доступно семь языков, сейчас их уже 15. Помимо бурятского, это татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский.

В рамках проекта «Яндекс» не только добавляет новые языки, но и улучшает качество перевода с помощью нейросетевых технологий, а также развивает технологию распознавания и синтеза речи. Так, для татарского, чувашского, башкирского и удмуртского языков доступны голосовой ввод и озвучка. Пользователи могут послушать произношение слова или ввести запрос голосом, когда нет возможности печатать.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще