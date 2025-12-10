Разделы

В «Яндекс Переводчике» стали доступны новые языки народов России — мансийский, абазинский и ногайский

В «Яндекс Переводчике» появились три новых языка народов России — мансийский, абазинский и ногайский. Пользователи теперь могут переводить тексты с этих языков на более чем сто других и обратно. Сделать это можно на сайте и в приложении «Переводчика», а также прямо в тематическом блоке перевода в «Поиске». Новая возможность пригодится тем, кто хочет почитать тексты на мансийском, абазинском и ногайском или, например, освоить эти языки.

Абазинский и ногайский являются государственными языками Карачаево-Черкесской Республики — на них говорят около 200 тыс. человек. Мансийский же является родным почти для 3 тыс. человек — он стал первым языком коренных малочисленных народов Севера.

Для запуска новых языков в «Переводчике» использовались данные, собранные Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований имени Х. Х. Хапсирокова, а также Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок совместно с Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий.

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов РФ совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте проекта в «Переводчике» было доступно 7 языков народов РФ, сейчас их уже 18. Помимо новых языков, это татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, бурятский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский.

В рамках проекта «Яндекс» не только добавляет новые языки, но и улучшает качество перевода с помощью нейросетевых технологий, а также развивает технологию распознавания и синтеза речи. Так, для татарского, чувашского, башкирского, удмуртского и марийского языков доступны голосовой ввод и возможность озвучить фразы, чтобы услышать правильное произношение.

