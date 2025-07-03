В «Яндекс Переводчике» появились мордовские языки

Пользователям «Яндекса» стало доступно сразу два мордовских языка — эрзянский и мокшанский. Они появились на сайте и в приложении «Переводчика», а также в «Поиске». Таким образом «Яндекс» продолжил развивать проект по внедрению в свои сервисы языков народов России, который запустил около года назад. За это время компания добавила пять языков: помимо мордовских, это осетинский, коми и тувинский. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Всего в сервисах «Яндекса» уже доступно 12 языков народов России: это также татарский, башкирский, два марийских (марийский и горномарийский), удмуртский, чувашский и якутский. Эти 12 языков являются официальными или государственными в 10 субъектах страны, их считают родными в общей сложности около 8,4 млн человек.

С помощью нейросетевых технологий «Яндекс» улучшает качество перевода для этих языков, а также внедряет для них технологии синтеза и распознавания речи, чтобы у людей, которые на них говорят, было больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании. Сейчас синтез и распознавание речи доступны для татарского, чувашского и башкирского языков.

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов России совместно с «Домом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Партнером проекта при внедрении мордовских языков также выступил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.