Чернышев Андрей


СОБЫТИЯ


02.12.2025 В России выпущена «самая мощная платформа для ИИ» 1
03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
17.06.2024 Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1
15.02.2023 Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) 1
29.11.2022 Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение 1
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 1
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers 1
18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
04.07.2022 Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 2
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1

Публикаций - 70, упоминаний - 72

Чернышев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

