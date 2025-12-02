Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чернышев Андрей
СОБЫТИЯ
Чернышев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1140 35
|Ерошкин Павел 35 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Меденцев Константин 100 28
|Натрусов Артем 312 28
|Сотин Денис 216 28
|Андрианов Павел 84 28
|Галкин Николай 121 28
|Фокин Валерий 48 28
|Гимранов Ринат 125 28
|Кирьянова Александра 152 28
|Воронин Павел 178 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Албычев Александр 168 21
|Сыцко Дмитрий 26 14
|Мартынов Павел 28 14
|Новоселов Иван 35 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Копысов Виталий 64 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Ульихин Павел 36 14
|Сафрыгин Егор 38 14
|Дмитриев Андрей 46 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Полянская Нина 24 13
|Тютюнник Александр 42 13
|Саратовский Николай 25 13
|Михалев Евгений 96 13
|Бурилов Андрей 117 13
|Козак Николай 183 13
|Сологуб Денис 75 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Шанина Ирина 27 13
|Руднева Валентина 26 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11403 1
|Forbes - Форбс 910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.