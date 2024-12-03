Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers анонсировал выпуск первого в России восьмипроцессорного модульного сервера на базе Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids. Анонс состоялся в рамках ежегодного закрытого мероприятия компании. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Delta Spider – это единственный в России и один из немногих в мире модульный восьмипроцессорный сервер на базе Intel Xeon Scalable четвертого поколения. В рамках продукта возможны конфигурации до 480 ядер Sapphire Rapids и 32 ТБ оперативной памяти DDR5 с частотой вплоть до 4800/4400 МГц. В качестве слотов расширения поддерживается установка до 24 карт расширения PCIe Gen5. Так же, как и в других решениях Delta Computers, в новом продукте используется разработанное в России микропрограммное обеспечение Delta BIOS и Delta BMC.

Hi-end сервер Delta Spider является платформой для самых ответственных и высоконагруженных приложений крупных предприятий, таких как системы управления предприятием (ERP & CRM) и автоматизированные банковские системы (ABS), аналитические системы принятия решений реального времени, биллинговые и платежные системы и др.

Delta Spider способен обеспечивать стабильную работу систем управления базами данных, располагающимися в памяти вычислительного комплекса размером до 32 ТБ, что превосходит имеющиеся на рынке решения российских производителей вычислительных систем.

«2024 г. стал для Delta Computers прорывным во многих смыслах. В этом году нам исполняется восемь лет, и мы рады представить российскому рынку продукт, разработанный на базе международных стандартов. На сегодняшний день восьмипроцессорные платформы есть всего у шести компаний в мире, включая HPE, Lenovo, Bull/Eviden и др. Сегодня мы стали седьмой компанией, способной разрабатывать, производить и поддерживать важнейшие для крупных заказчиков платформы. Поскольку задачи больших инстансов баз данных острые и очень болезненные для всех заказчиков в нашей стране, мы рады представить систему, полностью разработанную российскими инженерами, способную ответить этим вызовам», — отметил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

Это не все новинки, которые были представлены в рамках большого анонса. Delta Computers также анонсировала ethernet-коммутатор Delta Dragonfly, разработанный на базе ASIC Broadcom Tamahawk 3 с интерфейсами до 400 ГБ и высокоскоростной PCIe-коммутатор Delta Firebird, обеспечивающий объединение до шести устройств по интерфейсу PCIe x16 Gen5 в вычислительный кластер. Оба продукта могут быть использованы не только в серверных стойках стандартной монтажной ширины 19 дюймов, но и в OCP-шасси 21 дюйм, что очень важно, так как OCP-решения пользуются все большей популярностью не только в мире, но и в нашей стране. Расширение продуктов коснулось и линейки СХД – компания представила Delta Marlin – дисковую систему, поддерживающую до 36 NVMe накопителей с интерфейсами PCIe Gen5, занимающими всего 2U в стойке.

На мероприятии стало известно и об обновлении продукта Delta Sprut, аналога платформы HGX от компании Nvidia. За счет применения новых технологий и поддержке карт Nvidia H100 обновленное решение практически не уступает по производительности HGX, но имеет более гибкие возможности конфигурирования для обучения нейронных сетей.