Delta Computers Delta Sprut
УПОМИНАНИЯ
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 6
|Чернышев Андрей 69 3
|Бородулин Алексей 1 1
|Бойко Алексей 85 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Какунин Алексей 19 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Мыскин Роман 38 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Решетников Максим 35 1
|Бессарабенко Александр 22 1
|Федоров Михаил 26 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Терещенко Максим 21 1
|Терещенко Денис 88 1
|Панченко Иван 152 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 1
|Винокуров Евгений 15 1
|Хамидулин Ренат 1 1
|Киселев Сергей 67 1
|Врацкий Андрей 150 1
|Иодковский Станислав 97 1
|Шалыгина Наталия 1 1
|Глазков Александр 146 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Шпак Василий 249 1
|Иванов Михаил 109 1
|Фогельсон Виктор 26 1
|Харитонов Дмитрий 60 1
|Безбогов Сергей 58 1
|Кузякина Анна 28 1
|Албычев Александр 168 1
|Сергеев Сергей 157 1
|Петухов Антон 50 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 641 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
