Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181394
ИКТ 14098
Организации 10957
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26063
Персоны 78024
География 2917
Статьи 1543
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Delta Computers Delta Sprut


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers 1
03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
17.06.2024 Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
04.04.2024 В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом 1
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3634 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 7
OpenAI 298 3
AMD - Advanced Micro Devices 4378 3
Intel Corporation 12401 2
Microsoft Corporation 25014 2
Samsung Electronics 10450 1
Google LLC 12060 1
Qualcomm Technologies 1867 1
Yandex - Яндекс 8013 1
Dell EMC 5059 1
Meta Platforms - Facebook 4492 1
8668 1
Broadcom - VMware 2431 1
Oracle Corporation 6792 1
Nginx - Энджайникс 181 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
Supermicro 122 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 36 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 279 1
SAP SE 5371 1
Diasoft - Диасофт 974 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 355 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 78 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 594 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 92 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Примо РПА 16 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Naumen - Наумен 664 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 153 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Lenovo Group 2322 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 1
EmDev - ЕмДев 21 1
Газпром ЦПС 31 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 16 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7835 1
Почта России ПАО 2204 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 535 1
Газпром нефть 649 1
ПСБ - Промсвязьбанк 878 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 100 1
Газпром ПАО 1380 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12374 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4607 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
Федеральное казначейство России 1835 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16119 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1673 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1362 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3988 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3637 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25368 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21437 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5554 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 690 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14208 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21697 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 4
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 8 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4719 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12071 3
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 116 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9853 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11989 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2308 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 732 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9669 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22265 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8870 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6474 2
DDR - Double data rate 2836 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7907 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 576 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7039 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 901 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2340 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4360 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1063 1
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 6 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16533 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11626 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16690 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1906 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 4
OpenAI ChatGPT 452 3
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 13 3
Delta Computers - Delta Serval 6 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 298 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 46 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 320 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 28 1
СалютДевайсы - GigaChat 285 1
Linux OS 10563 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4919 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 794 1
Carbon Soft - EvaTeam 25 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 18 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 58 1
Apache ServiceMix 2 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 6 1
EmDev Entaxy 7 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 183 1
Jume Platform 3 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Docker - Платформа распределённых приложений 398 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 16 1
Atlassian - Confluence 137 1
Nvidia Blackwell 26 1
Лаб СП - Integration Gears 7 1
Delta Computers - Delta Spider 1 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Delta Computers - Delta Marlin 1 1
Чернышев Андрей 69 3
Бородулин Алексей 1 1
Бойко Алексей 85 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 19 1
Легостаева Светлана 96 1
Дегтярь Владислав 3 1
Мыскин Роман 38 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Решетников Максим 35 1
Бессарабенко Александр 22 1
Федоров Михаил 26 1
Бельченков Алексей 1 1
Терещенко Максим 21 1
Терещенко Денис 88 1
Панченко Иван 152 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 1
Винокуров Евгений 15 1
Хамидулин Ренат 1 1
Киселев Сергей 67 1
Врацкий Андрей 150 1
Иодковский Станислав 97 1
Шалыгина Наталия 1 1
Глазков Александр 146 1
Мельникова Алиса 96 1
Шпак Василий 249 1
Иванов Михаил 109 1
Фогельсон Виктор 26 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Безбогов Сергей 58 1
Кузякина Анна 28 1
Албычев Александр 168 1
Сергеев Сергей 157 1
Петухов Антон 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44796 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19716 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3500 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53605 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 458 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9602 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14527 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3080 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6053 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5686 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 1
Льготы - Льготные кредиты 151 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5119 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30872 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3603 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2539 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1841 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 586 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1622 1
Экономический эффект 1149 1
Ведомости 1127 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 641 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews FORUM Кейсы 276 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1170 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378987, в очереди разбора - 738638.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: