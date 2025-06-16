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Carbon Soft EvaServiceDesk
УПОМИНАНИЯ
Carbon Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
|Мыскин Роман 38 6
|Рустамов Рустам 455 1
|Глазков Александр 145 1
|Терещенко Денис 88 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Панченко Иван 152 1
|Албычев Александр 165 1
|Федоров Алексей 125 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Иванов Михаил 106 1
|Решетников Максим 35 1
|Шпак Василий 241 1
|Игнатов Сергей 57 1
|Белов Алексей 25 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Безбогов Сергей 55 1
|Киселев Сергей 65 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Легостаева Светлана 94 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Фисенко Лев 40 1
|Петухов Антон 47 1
|Какунин Алексей 17 1
|Врацкий Андрей 145 1
|Сологуб Денис 73 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Филимонов Антон 21 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Кадомский Вячеслав 59 1
|Кучаев Денис 8 1
|Мейнцер Антон 19 1
|Чудинов Дмитрий 49 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|Кузякина Анна 28 1
|Аликин Алексей 1 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 220 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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