Российская Jira 2.0: лидеры рынка обсудят реальный опыт миграции на EvaConf Enterprise 2026

7 октября 2026 года в Москве пройдет ключевое событие для руководителей и ИТ-экспертов, которые формируют новый стандарт корпоративного ПО в России. Конференция EvaConf Enterprise 2026 станет площадкой для обмена опытом и формирования ценных связей для реализации совместных проектов по импортозамещению Jira, Confluence и Jira Service Management.

Деловая программа ориентирована на тех, кто отвечает за миграцию с зарубежных систем, управляет крупными портфелями проектов или ищет альтернативу зарубежным решениям в условиях требований к on-premise инфраструктуре.

Программа конференции включает в себя такие темы, как:

Цифровая трансформация 2.0: Как объединение систем повысило эффективность и создало экосистему будущего.

Цифровой двойник компании: Прозрачность и согласованность как новый стандарт кросс-функционального взаимодействия.

Также в рамках деловой программы представители крупнейших российских компаний поделятся реальным опытом внедрения решений от EvaTeam. Участники смогут узнать из первых уст, как бизнес успешно заместил зарубежные решения в enterprise-сегменте без остановки текущих проектов и с сохранением всей исторической базы данных. Своими кейсами поделятся:

Представители «Газпромнефть-ЦР» расскажут об использовании единого трекера задач, интегрированного с инструментами по управлению командой и разработкой ИТ-решений;

расскажут об использовании единого трекера задач, интегрированного с инструментами по управлению командой и разработкой ИТ-решений; S7 Airlines раскроет тему построения цифрового конвейера авиакомпании и развитие процессов разработки на базе EvaDev;

раскроет тему построения цифрового конвейера авиакомпании и развитие процессов разработки на базе EvaDev; АО «Гознак» представит кейс, как экосистема EvaDev поменяла подход к разработке;

представит кейс, как экосистема EvaDev поменяла подход к разработке; Setl Group поделится итогами пяти лет управления проектами на базе EvaTeam: от внедрения до оценки зрелости процессов;

поделится итогами пяти лет управления проектами на базе EvaTeam: от внедрения до оценки зрелости процессов; АО «НСИС» представит практический опыт внедрения и эксплуатации EvaTeam;

представит практический опыт внедрения и эксплуатации EvaTeam; Компания РЕД СОФТ выступит с докладом «Один продукт — два взгляда», в котором разберет экосистему EvaTeam одновременно с позиции технологического партнера и заказчика.

EvaConf Enterprise 2026 состоится на площадке Дворца Культур (ул. Шарикоподшипниковская, д. 15 с1). Деловая программа продлится с 13:00 до 22:00, также будет организована онлайн-трансляция. Для участия необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.

ГК EvaTeam – российский вендор программного обеспечения. Более 20 лет мы создаем эффективное цифровое пространство для бизнеса и госсектора. Более 2500 компаний самых разных отраслей используют наше ПО, среди них: ДОМ.РФ, Росатом, Газпром нефть, Аэрофлот, Avito, Fesco, Amediateka. Компания EvaTeam разрабатывает продукты, направленные на замещение зарубежных аналогов. Продукт компании EvaProject полноценно замещает иностранное ПО для управления проектами Jira, EvaWiki выступает полным аналогом системы управления документами Confluence, а EvaServiceDesk предоставляет все необходимые функции ITSM-системы для замещения Jira Service Management.

Зарегистрироваться.