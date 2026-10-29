EvaTeam обновила экосистему разработки EvaDev

Компания EvaTeam представила обновления платформы разработки полного цикла EvaDev до версии 2.34 «Саратов». В релиз вошли масштабное обновление интерфейса, новый макрос для просмотра документов, механизм контроля за загрузкой команд и другие улучшения. Новые возможности получили ключевые продукты экосистемы: EvaProject + EvaGantt, EvaTest, EvaWiki и EvaServiceDesk. Версия 2.34 уже доступна для всех клиентов EvaTeam.

В EvaProject вышло масштабное обновление рабочего пространства Desk: оно легко подстраивается под пользователя, создавая персонализированную среду для работы. Появилась возможность выбрать оптимальный вид карточек задач под комфортный темп работы. Работа с данными тоже претерпела изменения: теперь вложения распределяются по заданным правилам, а числовые поля поддерживают новые форматы отображения.

Ключевым обновлением EvaGantt стал механизм автоматического выравнивания ресурсов. Если объём работ, назначенных исполнителю, превышает его доступную загрузку в определённом периоде, система помогает скорректировать график за счёт переноса задач.

В EvaTest внедрена автоматическая синхронизация тест-кейсов, которая гарантирует работу с актуальными сценариями в каждом прогоне, что исключает работу с устаревшими данными. Обновлен механизм импорта с поддержкой предусловий и постусловий выполнения, а в тест-плане появились счётчики тест-кейсов, которые помогают оценить объём тестирования, распределить работу между тестировщиками и спланировать сроки прогона.

База знаний EvaWiki стала еще удобнее для работы с документацией. Теперь можно просматривать PDF-документы внутри страницы, без необходимости делать лишние клики. Также расширены возможности макросов для работы со структурированными данными, теперь они поддерживают вложенность, что позволяет собирать сложные информационные блоки и конструировать вложенные таблицы прямо в интерфейсе.

В EvaServiceDesk появились иконки типов запросов для мгновенной визуальной навигации, а также расширенные возможности управления правами для разграничения доступа к данным сотрудников и подразделений.