EvaTeam обновила аналог Jira Service Management до версии 2.30

Компания EvaTeam обновила платформу управления услугами EvaServiceDesk до версии 2.30. Новая версия продукта предлагает улучшенные функции, которые значительно упрощают управление активами для агентов и повышают удобство взаимодействия пользователей, создающих заявки. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Усовершенствована работа модуля ITAM, внедрена гибкая настройка отображаемых колонок в таблице активов. Также для взаимодействия с клиентами добавлены два важных улучшения: теперь агенты могут оперативно сбрасывать забытые пароли клиентов и легко переключаться между древовидной структурой переписки по заявкам и линейным форматом сообщений на клиентском портале.

«Мы гордимся тем, что новая версия нашего продукта демонстрирует нашу способность формировать технологические тренды, создавая инновационные решения, которые уже превзошли функциональные возможности западных конкурентов, таких как Atlassian», — сказал директор продукта EvaServiceDesk Александр Ефименко.

EvaServiceDesk входит в ИТ-конвейер полного цикла EvaDev. EvaDev – экосистема профессиональных инструментов для комплексного управления ИT-проектами, охватывающая весь жизненный цикл разработки — от идеи до релиза и сопровождения. Платформа способна полноценно заменить сразу несколько популярных решений: Jira, Confluence, Jira Service Management, Bitbucket, Requirement Yogi, Bamboo, Zephyr и другие. Обновление уже доступно всем клиентам EvaTeam.