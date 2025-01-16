Bitbucket репозиторий хостинг проектов и их совместной разработки
Bitbucket и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 27 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Чернов Даниил 79 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
|Талалаев Александр 2 1
|Кашкин Анатолий 2 1
|Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
|Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
|Симакин Денис 6 1
|Кострюков Артем 7 1
|Климарев Михаил 48 1
|Молодцов Александр 19 1
|Матусовский Юрий 4 1
|Кулин Филипп 51 1
|Паршин Максим 316 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Осипов Александр 87 1
|Осипов Константин 12 1
|Беляев Алексей 32 1
|Козлюк Артем 39 1
|Кутузов Максим 21 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Михайлов Михаил 10 1
|Леонович Константин 6 1
|Шмаков Антон 45 1
|Миронов Тимур 2 1
|Синицин Алексей 1 1
|Рамазанов Денис 7 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Карпов Андрей 3 1
|Ахметшин Марк 1 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Fortune Global 100 140 1
|Forrester Research 821 1
|TAdviser IT Prize 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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