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Bitbucket репозиторий хостинг проектов и их совместной разработки



16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
20.08.2024 Опасных троянцев и инфостилеров разбрасывают по всему миру через легитимные сервисы 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
08.04.2024 Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется» 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
28.08.2023 Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
03.03.2022 iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак 1
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
27.07.2018 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack 1
07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве 1
13.03.2015 Google отправил под нож легендарный сервис для разработчиков 1
19.06.2014 Автоматизация тестирования: новые ноты для гармонии оркестра 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Bitbucket и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 15
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Microsoft Corporation 24624 5
Atlassian 118 5
Google LLC 11775 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Yandex - Яндекс 7339 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
OpenText - Micro Focus 108 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 2
Foxconn - Linksys 105 1
X Corp - Twitter 2845 1
Apple Inc 12100 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
8213 1
Dropbox 498 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Bitdefender 156 1
Zendesk 36 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Runscope 7 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Inform GmbH 46 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком 9700 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
iFellow - АйФэлл 42 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Adobe Figma 41 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Balderton Capital 4 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Unsplash 762 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Walt Disney Company 622 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 12
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 10
Atlassian - Confluence 113 9
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
Linux OS 9936 3
Slashdot - VA Software - SourceForge 41 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft Azure 1408 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Azure DevOps 17 2
Jenkins 44 2
Atlassian HipChat 6 2
Microsoft Windows 15656 2
Apple macOS 2059 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Microsoft Office Word 776 1
Delphi - язык программирования 140 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Microsoft Xamarin 33 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 93 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Salesforce Heroku 23 1
NanduQ - Qiwi Leak-Search 2 1
Crashlytics 8 1
TinyURL 9 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 8 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Козлов Максим 27 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Чернов Даниил 79 1
Залманов Дмитрий 22 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
Талалаев Александр 2 1
Кашкин Анатолий 2 1
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Симакин Денис 6 1
Кострюков Артем 7 1
Климарев Михаил 48 1
Молодцов Александр 19 1
Матусовский Юрий 4 1
Кулин Филипп 51 1
Паршин Максим 316 1
Мишустин Михаил 676 1
Осипов Александр 87 1
Осипов Константин 12 1
Беляев Алексей 32 1
Козлюк Артем 39 1
Кутузов Максим 21 1
Рудычева Наталья 95 1
Михайлов Михаил 10 1
Леонович Константин 6 1
Шмаков Антон 45 1
Миронов Тимур 2 1
Синицин Алексей 1 1
Рамазанов Денис 7 1
Булгаков Кирилл 104 1
Карпов Андрей 3 1
Ахметшин Марк 1 1
Зайцев Михаил 260 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Куба - Республика 362 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 44 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Канада 4881 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
U.S. EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 5 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 174 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Селен - Selenium - химический элемент 28 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
ZDnet 660 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Crunchbase 74 1
Reddit 312 1
Hacker News 35 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Fortune Global 100 140 1
Forrester Research 821 1
TAdviser IT Prize 7 1
TED Talks 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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