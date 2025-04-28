«Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») входит в группу компаний «РТСофт» и занимается специализированным программным обеспечением, информационными системами и приложениями в сфере промышленной автоматизации. В портфеле компании - продукты для атомной, нефтегазовой обрабатывающей промышленности, ГОК, ТЭК, сфер транспорта, автомобилестроения и пр.