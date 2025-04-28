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РТСофт ЦПР РТСофт Центр программных разработок


«Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») входит в группу компаний «РТСофт» и занимается специализированным программным обеспечением, информационными системами и приложениями в сфере промышленной автоматизации. В портфеле компании - продукты для атомной, нефтегазовой обрабатывающей промышленности, ГОК, ТЭК, сфер транспорта, автомобилестроения и пр.


28.04.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

РТСофт ЦПР и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РТСофт - RTSoft 91 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
Repository - Репозиторий 912 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7752 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2534 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 165 1
Linux OS 10161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Козлов Максим 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 711 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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