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РТСофт ЦПР РТСофт Центр программных разработок
«Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») входит в группу компаний «РТСофт» и занимается специализированным программным обеспечением, информационными системами и приложениями в сфере промышленной автоматизации. В портфеле компании - продукты для атомной, нефтегазовой обрабатывающей промышленности, ГОК, ТЭК, сфер транспорта, автомобилестроения и пр.
|28.04.2025
|Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
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|Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic 3
РТСофт ЦПР и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
|Козлов Максим 32 1
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