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SCA Software Composition Analysis решения класса композиционного анализа ПО



15.01.2025 Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
04.03.2024 В Bi.Zone SSDLC появился модуль SCA для анализа безопасности зависимостей в коде 1
15.02.2024 Глобальный ИБ-контракт: Axoft стал дистрибутором решений «Солар» в России и СНГ 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО 1
30.06.2023 Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО 1
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

SCA и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
GitHub 814 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 14 1
МегаФон 8805 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
8213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Checkmarx 9 1
Sonatype 7 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Почта России ПАО 2112 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Фонд Росконгресс 18 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
Linux Foundation 185 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
Оцифровка - Digitization 4540 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 4
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Реестр сторонних компонентов программных проектов 5 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 4
Swordfish Security - AppSec Hub 9 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 40 3
Apple iOS 7809 3
Swordfish Security - AppSec Track 7 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Linux OS 9936 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 13 2
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 2
Adata Swordfish SSD 17 2
VK Cloud - VK Dev Platform 4 2
Google Maven 29 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Apache Logging Project - Log4j 25 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Чернов Даниил 79 2
Лазаренко Дмитрий 50 2
Сергеев Юрий 10 2
Прокофьев Антон 11 2
Загуменнов Павел 4 1
Ляпунов Игорь 121 1
Козлов Максим 27 1
Бархатов Вячеслав 6 1
Соломатин Иван 10 1
Башарин Антон 4 1
Сирик Лидия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
Gartner - Гартнер 3556 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Единый день голосования 129 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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