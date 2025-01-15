SCA Software Composition Analysis решения класса композиционного анализа ПО
SCA и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Почта России ПАО 2112 1
|АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
|Linux Foundation 185 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Чернов Даниил 79 2
|Лазаренко Дмитрий 50 2
|Сергеев Юрий 10 2
|Прокофьев Антон 11 2
|Загуменнов Павел 4 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Козлов Максим 27 1
|Бархатов Вячеслав 6 1
|Соломатин Иван 10 1
|Башарин Антон 4 1
|Сирик Лидия 1 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
|ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
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