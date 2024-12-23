Сирик Лидия
|23.12.2024
|Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
Сирик Лидия и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
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