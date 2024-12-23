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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google VirusTotal

Google VirusTotal


23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
19.11.2024 Придуман новый тип угона аккаунтов Telegram у россиян 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
14.05.2024 Группа хакеров терроризирует ВПК России 1
22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы 1
17.04.2024 Кибершпионы из Core Werewolf пытались атаковать российскую военную базу в Армении 1
09.04.2024 Очень грязные дела: эксперты F.A.С.С.T. обнаружили новую группу вымогателей — Muliaka 1
26.03.2024 Эксперты F.A.C.C.T. обнаружили атаки новой группы кибершпионов 1
05.03.2024 Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами 1
08.02.2024 Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса 1
15.01.2024 Внешняя проверка подтвердила безопасность приложения 2ГИС 1
29.12.2023 Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии 1
26.10.2023 Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса 1
07.09.2023 «РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit 1
31.08.2023 Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
10.05.2023 Впервые мощная группировка хакеров-шифровальщиков всерьез принялась за iPhone и MacBook 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
06.03.2023 Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей 1
30.01.2023 Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине 1
23.11.2022 Хакеры захватывают ПК безработных ИТ-шников 1
24.06.2022 Обновленная хакерская программа хитро обходит почти все антивирусы для macOS 1
24.02.2022 В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру 1
02.02.2022 Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
29.12.2021 Компании по всему миру атакует хитроумная программа с российским следом 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
05.10.2021 Что делать, если антивирус не дает открыть нужный сайт 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
21.07.2021 Спам или нет — как проверить ссылку на достоверность 1
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange 1
11.05.2021 Троянец, ворующий данные из Linux, три года оставался невидимым для любых антивирусов 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Google VirusTotal и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 20
Google LLC 11775 17
Dr.Web - Доктор Веб 1254 12
Microsoft Corporation 24625 12
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 9
Apple Inc 12101 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 5
ESET - ESET Software 1133 5
Gen Digital - Avast Software 174 5
GitHub 814 4
Bitdefender 156 4
F-Secure 211 4
Malwarebytes Labs 34 4
Trend Micro 601 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 3
Proofpoint 37 3
Alphabet 130 3
Cisco Systems 5114 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
Telegram Group 1983 3
Samsung Electronics 10255 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Check Point Software Technologies 760 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Sophos - SophosLabs 414 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
X Corp - Twitter 2845 2
Arbor Networks 57 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Defender 128 2
AVSoft Technologies - АВ Софт 8 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 12 3
LinkedIn 635 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
Airbnb 90 2
EPIC Telecom Invest 201 2
Unsplash 764 2
Honda Motor Company 234 1
eBay Inc 1619 1
Международный аэропорт Харьков 2 1
Yara - Яра 15 1
JBS 10 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Петелинка 4 1
Днепроэнерго 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Киевский метрополитен 7 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 67
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 31
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 24
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 21
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 16
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 10
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 9
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Оповещение и уведомление - Notification 4608 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Microsoft Windows 15657 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 20
Linux OS 9937 14
Apple macOS 2059 14
Google Android 13994 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 8
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
Microsoft Office 3734 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 7
Oracle Java - язык программирования 3075 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 4
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 4
Microsoft Office Word 776 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 4
Microsoft Windows PowerShell 174 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 4
FreePik 980 4
Apple macOS Gatekeeper 33 3
Google Play Protect 16 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
Kaspersky Internet Security 457 3
Booking.com 114 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 3
Apple iOS 7809 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 2
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 2
Epic Scale 4 2
Мельникова Анастасия 372 4
Зайцев Михаил 260 4
Залманов Дмитрий 22 4
Водясов Алексей 222 3
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 3
Лагода Георгий 59 3
Павлов Никита 67 3
Шойтов Александр 78 3
Галушкин Олег 182 2
Лукацкий Алексей 119 2
Гвоздев Дмитрий 127 2
Reed Thomas - Рид Томас 3 2
Гостев Александр 82 2
Шабанов Илья 60 2
Рахметов Руслан 56 2
Луцив Данила 6 2
Волков Дмитрий 63 1
Мельников Олег 5 1
Greene Robert - Грин Роберт 1 1
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Матросов Александр 45 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Касперский Евгений 323 1
Васильев Григорий 40 1
Михайлов Артем 8 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Зайцев Александр 20 1
Мурашов Николай 11 1
Кремец Виталий 6 1
Александрова Анна 23 1
Ильин Сергей 14 1
Чувакин Антон 3 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Кутепов Антон 2 1
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
Плетнев Антон 1 1
Тоболь Богдан 5 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 14
Германия - Федеративная Республика 12682 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 8
Испания - Королевство 3706 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Япония 13282 5
Украина 7608 5
Индия - Bharat 5446 4
Европа 21767 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Нидерланды 3517 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Иран - Исламская Республика Иран 1083 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Сингапур - Республика 1849 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Индонезия - Республика 957 2
Чили - Республика 469 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Гана - Республика 67 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Польша - Республика 1959 2
Израиль 2730 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Венгрия 812 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 2
Ближний Восток 2943 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Болгария - Республика 772 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Камерун - Республика 55 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 35 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
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