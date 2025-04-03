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Seqrite Labs
|03.04.2025
|Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 1
Seqrite Labs и организации, системы, технологии, персоны:
|FakeTicketer - HollowQuill - Хакерская группировка 2 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1240 1
|Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
|C# - C Sharp - Язык программирования 336 1
|Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 51 1
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