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Военмех БГТУ Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В школе №334 откроется корпоративный робототехнический класс при участии БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и компании «Макрогрупп» 2
03.10.2025 Завершился GIS STUDENT DAY 2025 — кибермост компании «Газинформсервис» между образованием и работой 1
03.04.2025 Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 2
31.03.2025 Компания «Газинформсервис» предоставила «Военмеху» ПО для обучения студентов кибербезу 3
23.10.2023 Определены лучшие разработчики по системному программированию в конкурсе Open OS Challenge 2023 3
01.02.2022 «Рексофт» создал компанию «Рексофт.лабс» 2
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 3
01.08.2019 X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех» 2
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 3
06.08.2018 «Вымпелком» создает новый блок по управлению активами, закупками и логистикой 2
08.12.2015 В Фундаментальную библиотеку БГТУ «ВОЕНМЕХ» поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» «А2-400» 4
01.12.2015 МГТС создала дирекцию по закупкам и административным вопросам 3
07.08.2015 Росавтодор заставит дороги «поумнеть» 2
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
28.10.2014 Коммерческим директором «Орион Экспресс» назначен Сергей Ставропольцев 3
02.09.2014 «ОПК» готовит кадры для радиоэлектронной отрасли 2
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 2
21.01.2013 В «Лаборатории Касперского» — новое назначение в СЗФО 2
04.07.2012 Михаил Магрилов назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 1
02.03.2011 Выручка Digital Design в 2010 г. выросла на 41% 2
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО 2
10.03.2009 Не стало конструктора советских разведспутников 1
25.12.2008 Система ВКС объединит учебные центры Festo в трех российских вузах 3
11.07.2008 В «Юмисофте» назначен новый исполнительный директор 1
15.02.2007 БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова ищет поставщика ЦАТС 2
10.11.2006 "Военмех" испытал систему дистанционного обучения инженеров 2
10.11.2006 "Военмех" испытал систему дистанционного обучения инженеров 2
01.11.2006 Ультразвуковой локатор для слепых разработан в России 1
01.11.2006 Ультразвуковой локатор для слепых разработан в России 1
18.09.2006 В Петербурге открылась российско-норвежская конференция 2
18.09.2006 В Петербурге открылась российско-норвежская конференция 2
12.05.2003 В "Космической связи" назначен главный по космосу 1
04.06.2002 Террористы тянут руки к российскому урану 1

Публикаций - 36, упоминаний - 69

Военмех БГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 5
Ростелеком 10777 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1687 2
Газинформсервис - ГИС 475 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
Рексофт Лабс 5 1
N3 Group - Netrika - ЦРЧК - Центр развития человеческого капитала 2 1
Монко - Монитор компани 4 1
OpenScaler 7 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 5 1
Seqrite Labs 3 1
FakeTicketer - HollowQuill - Хакерская группировка 2 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
CloudDC - АйЭмТи 10 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 891 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Восход ФГБУ НИИ 712 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
HP Inc. 5859 1
9408 1
AMD - Advanced Micro Devices 4602 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 112 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
БАРС Груп 570 1
Sony 6712 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 1
EY - Ernst & Young Global 385 1
Рексофт - Reksoft 467 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
McKinsey & Company Int 287 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Arthur Andersen 63 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
КБСМ ФГУП - Конструкторское бюро специального машиностроения 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Севкабель Порт 15 1
Kearney - A.T. Kerney 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 135 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Hyundai Motor Company 432 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Северсталь ПАО - Severstal 612 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Альфа-Групп 744 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Торий НПП 46 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 443 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 124 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 151 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Композит 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 750 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1504 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 501 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 532 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 2
Наушники - Headphones 4413 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 319 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3529 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1253 1
Implant - Имплант 193 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 250 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 73 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1601 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2776 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2444 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4701 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 629 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 297 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1495 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 174 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
PTC MathCAD 26 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 50 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
OpenScaler OS 7 1
Газинформсервис - Ankey IDM 43 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
VK Bug Bounty 9 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 26 1
Google Android 15095 1
Apple iOS 8503 1
Linux OS 11334 1
Intel x86 - архитектура процессора 2127 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 1
ЭЛАР ЭларСкан 182 1
PTC Creo 43 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 43 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 89 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 391 1
Ипатов Олег 4 4
Путин Владимир 3439 3
Ершов Сергей 15 2
Казенов Александр 7 2
Якунин Александр 50 2
Журавлев Сергей 16 1
Елисеев Алексей 15 1
Анохин Александр 1 1
Давыдов Николай 10 1
Билалова Оксана 1 1
Ставропольцев Сергей 10 1
Евстигнеев Григорий 8 1
Пеньковский Михаил 20 1
Магрилов Михаил 3 1
Львов Сергей 4 1
Ганженко Валерий 1 1
Красникова Елена 1 1
Погорелов Виктор 1 1
Семенова Елена 7 1
Горшколепов Александр 1 1
Касимцев Анатолий 1 1
Семичастнов Константин 1 1
Атнагузин Кирилл 1 1
Кириллов Григорий 1 1
Белоцерковец Ирина 1 1
Блинов Артем 7 1
Ахрамеева Ксения 10 1
Прабарщук Анна 11 1
Форсов Георгий 1 1
Шимкун Вячеслав 1 1
Халезов Александр 1 1
Рейман Леонид 1064 1
Лацанич Василь 106 1
Никифоров Николай 1137 1
Бойко Елена 152 1
Козлов Дмитрий 25 1
Смирнов Алексей 264 1
Макаров Валентин 250 1
Ершов Андрей 50 1
Щеглов Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 18
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 116 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 8
Норвегия - Королевство 1850 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 3
Земля - планета Солнечной системы 10815 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 3
СССР - Ленинград 112 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 2
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 45 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 44 1
Европа 24869 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Индия - Bharat 5814 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Израиль 2827 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 277 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1261 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 828 1
Россия - ПФО - Самарская область 1544 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 276 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 712 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 2
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
МРМТ - Марийский радиомеханический техникум 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 288 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 214 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 57 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 300 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 98 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 43 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
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КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 17 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 116 1
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