Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Военмех БГТУ Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 36, упоминаний - 69
Военмех БГТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ипатов Олег 4 4
|Путин Владимир 3439 3
|Ершов Сергей 15 2
|Казенов Александр 7 2
|Якунин Александр 50 2
|Журавлев Сергей 16 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Анохин Александр 1 1
|Давыдов Николай 10 1
|Билалова Оксана 1 1
|Ставропольцев Сергей 10 1
|Евстигнеев Григорий 8 1
|Пеньковский Михаил 20 1
|Магрилов Михаил 3 1
|Львов Сергей 4 1
|Ганженко Валерий 1 1
|Красникова Елена 1 1
|Погорелов Виктор 1 1
|Семенова Елена 7 1
|Горшколепов Александр 1 1
|Касимцев Анатолий 1 1
|Семичастнов Константин 1 1
|Атнагузин Кирилл 1 1
|Кириллов Григорий 1 1
|Белоцерковец Ирина 1 1
|Блинов Артем 7 1
|Ахрамеева Ксения 10 1
|Прабарщук Анна 11 1
|Форсов Георгий 1 1
|Шимкун Вячеслав 1 1
|Халезов Александр 1 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Лацанич Василь 106 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Бойко Елена 152 1
|Козлов Дмитрий 25 1
|Смирнов Алексей 264 1
|Макаров Валентин 250 1
|Ершов Андрей 50 1
|Щеглов Дмитрий 9 1
|Washington Profile 142 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|РИА Новости 1026 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2319 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 139 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.