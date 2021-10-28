Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза

Подконтрольная ВЭБу компания, выкупившая обанкроченный «Ангстрем-Т» для выпуска российской микроэлектроники, по итогам аукциона приобретет потребовавшееся ей «железо» на зарубежных чипах у частного лица, сбившего цену торгов более чем в два раза.

Демпинг на аукционе «НМ-теха»

Как выяснил CNews, «дочерняя» структура госкорпорации развития ВЭБ.РФ, компания «НМ-тех» сумела сэкономить свыше половины бюджета на закупку серверного оборудования для своих нужд. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

«НМ-тех» известна тем, что в июне 2021 г. выкупила имущество зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем-Т», которое ранее принадлежало экс-министру связи Леониду Рейману, но было обанкрочено ВЭБом. Теперь «НМ-тех» намерена возобновить его работу до конца 2021 г. и активно ищет новых специалистов для работы на нем, в том числе привлекая людей из-за рубежа. Предполагается, что завод будет выпускать чипы топологией 130–90 нм на производственной линии, которую «Ангстрем-Т» запустил на оборудовании AMD.

Тендер на приобретение «железа» был запущен «НМ-тех» 8 октября 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 30,4 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 19 октября, торги состоялись 21 октября. В них приняли участие четыре претендента.

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Во время аукциона ООО «Профит» остановилось на отметке в 23,4 млн руб., ООО «Ай ти проект центр» — на 17 млн руб., ООО «Монитор компании» — на 14,9 млн руб., индивидуальный предприниматель Оксана Альбертовна Билалова сбила цену до 14,7 млн руб., то есть на 15,7 млн руб. Именно с ней теперь и должен быть подписан контракт.

Что именно закупается

Номенклатура поставки в «НМ-тех» включает 13 стоечных серверов семи типов. Все они должны поддерживать классическую стандартную архитектура набора команд процессора х86-64.

Отличия серверов разных типов заключаются в числе задействованных в них процессоров (от одного до двух), количестве ядер в этих процессорах (от 10 до 16), частоте их работы (от 2,2 до 3 ГГц), максимальным общим поддерживаемым объемом оперативной памяти (от 1024 до 1536) и т. д.

По совокупности параметров процессоров, ни один из серийно доступных чипов российской разработки в закупаемых серверах использованы быть не могут. Назначение приобретаемого «железа» госзаказчик не раскрывает.

Что известно об Оксане Билаловой

По данным ЕГРЮЛ, ИП Оксана Альбертовна Билалова было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 24 мая 2017 г.

С 2009 г. Билалова выступала соучредителем с долей в 25% в ООО «Скайгеар.ру», прекратившего свое существование в июле 2014 г. Судя, по заявленным видам деятельности, компания занималась торговлей спорттоварами через интернет.

Фото Оксаны Бипаловой из ее анкеты на «Хабр карьере»

С января 2015 г. по май 2018 г. Билалова была единственным учредителем ООО «Мембранка.ру». Заявленные виды деятельности были связаны с торговлей одеждой, бытовой и садовой техникой.

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С марта 2012 г. по апрель 2016 г. Бипалова была единственным учредителем ООО «Мембранка». Заявленные виды деятельности были связаны с интернет-торговлей товарами неопределенной категории.

В неактивной анкете Бипаловой на «Хабр карьере», сообщается, что сейчас ей 32 года. Последний раз она посещала эту страницу более пяти лет назад. В «Скайгеар.ру» она успела поработать финансовым директором. В качестве специализации и профессиональных навыков она когда-то указала на «умение просыпаться в 5 утра». Тогда же она отметила, что является членом секции скалолазания и альпинизма «Военмех» (в вузе с аналогичным названием она проучилась три года в конце нулевых годов XXI века), а также альпклуба «Барс».

В другой своей анкете на сайте e-xecutive.ru (дата формирования не указана) в разделе «о себе» она Бипалова указала «Цель: полгода работать, полгода жить».

Специфика деятельности «НМ-теха»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НМ-тех» было зарегистрировано 7 мая 2019 г. Рабочего интернет-сайта у организации нет. На рекрутинговых сетевых ресурсах она сообщает о себе, что является научно-производственной компанией. «Мы специализируемся на разработке и производстве микроэлектронных компонентов, — указывает она. — Наша цель — обеспечение устойчивого развития отрасли микроэлектроники в России за счет создания производственных мощностей, способных: обеспечить потребности отечественных дизайн-центров по изготовлению микросхем, сформировать базовые компетенции специалистов отрасли».

«НМ-тех это: собственная научно-исследовательская база и бережно сохраненные инженерные традиции, высокотехнологичное производство, профессиональные результативные сотрудники, — продолжает компания. — Мы стремимся стать производителем №1 в нашем сегменте в России».

В июне 2021 г. «Коммерсант» обнаружил в базе ЕФРСБ, что имущество «Ангстрема-Т» было выкуплено «НМ-техом» за 8,4 млрд руб. В числе приобретений — автоматическая газо-поршневая электростанция (АГЭ, бесперебойно обеспечивает завод электроэнергией), производственный корпус площадью более 43 тыс. кв. м, включая так называемое «чистое» помещение, право аренды земельных участков под зданиями, различное оборудование, в том числе установка для выпуска микросхем по топологии 130–90 нм. Самым дорогим оказалось именно оборудование, его рыночная стоимость — 5,7 млрд руб., следует из материалов оценки.