3Logic Group Берегит АТПЦ Ай Ти Проект Центр

3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр

Портфель «Берегит» включает услуги построения телеком и ИТ-инфраструктур:

УПОМИНАНИЯ


Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 1
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями 5
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась 1
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 322 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки 9 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 454 1
Intel Corporation 12420 1
AMD - Advanced Micro Devices 4393 1
БАРС Груп 555 1
Рикор Холдинг - Rikor 145 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 142 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 43 1
Монко - Монитор компани 4 1
Навигатор АО 1 1
МДА групп 1 1
Интерсофт дистрибуция 1 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
КРАП 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1347 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 1
Rack-Scale Architecture 13 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 84 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 144 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 2
Intel x86 - архитектура процессора 1948 2
3Logic - Raskat ПК 20 1
3Logic - FragMachine 10 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 59 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 21 1
Мельников Алексей 70 1
Пшеничников Юрий 8 1
Корнев Владимир 12 1
Ткачев Станислав 9 1
Бадзыма Станислав 2 1
Рейман Леонид 1053 1
Билалова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 114 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 883 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 2
Образование в России 2475 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
VAD - Value Added Distribution 115 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 199 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 265 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 123 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

