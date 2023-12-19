Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бадзыма Станислав
УПОМИНАНИЯ
|Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 7
|19.12.2023
|3Logic Group вводит бесплатную наземную доставку товаров по России на постоянной основе 1
Бадзыма Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.