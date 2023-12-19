Разделы

Бадзыма Станислав


УПОМИНАНИЯ


Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 7
19.12.2023 3Logic Group вводит бесплатную наземную доставку товаров по России на постоянной основе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 8

Бадзыма Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 2
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 621 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1347 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3043 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
3Logic - Raskat ПК 20 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 1
3Logic - FragMachine 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
VAD - Value Added Distribution 115 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Образование в России 2475 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

