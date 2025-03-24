Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171550
ИКТ 13360
Организации 10484
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3407
Системы 25275
Персоны 73556
География 2779
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 847

3Logic FragMachine


24.03.2025 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов 1
Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» 1
16.05.2024 3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хранения ПО с открытым исходным кодом 1
14.02.2023 В 2022 г. потребители выбирали более мощные и дорогие ПК для базовых задач 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1
24.01.2023 Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti 1
19.01.2023 3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine 1
14.12.2022 3Logic Group приводит в Россию европейского производителя ИБП — компанию nJoy 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

3Logic и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 10
Intel Corporation 12242 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 2
AMD - Advanced Micro Devices 4264 2
Seagate Technology 742 2
Microsoft Corporation 24723 1
Kingston Technology 198 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 531 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 377 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Apacer Technology Inc 65 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Nvidia Corp 3527 1
MikroTik 37 1
Thermaltake 17 1
PNY Technologies 36 1
Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 7 1
OSChina - Open Source China 4 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 4 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 245 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5492 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5381 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7963 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1487 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1458 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1729 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4635 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5795 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 578 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4273 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 517 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 267 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2833 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 850 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1144 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 1
Моноблок - Monoblock PC 971 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3807 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2605 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5417 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1275 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
3Logic - Raskat ПК 18 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 935 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 123 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 2
Google Android 14127 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 506 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Microsoft DirectX 708 1
AMD Sapphire 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
3Logic - Робособака 1 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 293 1
3Logic Group - Xellon - gitee 8 1
Родионов Дмитрий 26 3
Родионов Максим 12 2
Башлыков Александр 10 2
Урусов Виктор 131 1
Юлдашева Мария 1 1
Филин Павел 2 1
Гарина Руфина 1 1
Сухов Антон 1 1
Карабанова Елена 2 1
Афонин Андрей 1 1
Смуров Дмитрий 1 1
Каинов Илья 9 1
Бадзыма Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 1
Европа 21848 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 873 1
Румыния 731 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 710 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 94 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1185 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3464 1
VAD - Value Added Distribution 104 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 713 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1607 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще