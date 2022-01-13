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Microsoft Azure Stack Microsoft Azure Stack HCI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.01.2022
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Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft
тирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения
|25.11.2021
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Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI
международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO, сертифицированное компанией Microsoft, для реализации гибридной гиперконвергентной инфраструктуры Azure Stack HCI. Серверное решение ECHO, спроектированное специалистами Asbis, доступно для тестирования в компании Crayon. Crayon предоставляет своим заказчикам демо-доступ к платформе для раз
|06.10.2021
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3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI
с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это современное ре
|22.06.2021
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HPE расширяет возможности HPE GreenLake
вила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую
|05.04.2021
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Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI
уктур. Работа Fujitsu PRIMEFLEX основана на интеграции со специализированным программным комплексом Azure Stack HCI собственной разработки корпорации Microsoft. Azure Stack HCI – одна из
|25.12.2020
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Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI
Fujitsu представила решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI. С помощью данного предварительно настроенного аппаратно-программного решения
|22.10.2018
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Huawei и Microsoft представили All-Flash Azure Stack для гибридных облачных сервисов
достоверность данных, обеспечивая высочайшее качество обслуживания. Помимо программного обеспечения Microsoft Azure Stack, решение включает сервер корпоративного уровня FusionServer 2288H V5, т
|18.10.2018
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Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке
сфере цифровых технологий. Некоторые клиенты уже сейчас имеют возможность протестировать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного
|13.08.2018
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МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России
и и провайдер цифровых услуг, и компания Microsoft объявили о первом запуске облачных услуг на базе Microsoft Azure Stack в России от #CloudМТС. Корпоративные клиенты смогут снизить расходы на
|13.08.2018
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МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов
Запуск Microsoft Azure Stack Сотовый оператор МТС начал предоставлять облачные сервисы на базе платф
|30.05.2018
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Selectel и Resello будут вместе развивать Azure Stack as a Service
х решений, и Resello – международная платформа по автоматизации бизнеса, объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума. Resello управляет глобальной се
|18.04.2018
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Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack
Commvault объявила о расширении интеграции с Microsoft Azure Stack, которая поможет корпорациям упростить миграцию, управление, защиту и а
|30.11.2017
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МТС будет раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов
tСотовый оператор МТС начнет предоставлять корпоративным клиентам услуги гибридной облачной системы Microsoft Azure Stack из своих ЦОДов. До этого в России Microsoft Azure не предоставлялся чер
|30.11.2017
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МТС предоставит облачные сервисы Microsoft Azure из своих дата-центров в России
МТС и Microsoft объявили о запуске публичного гибридного облака для корпоративных клиентов на базе Microsoft Azure Stack в России.Интегрированная система Microsoft Azure Stack, разверну
|09.10.2017
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Check Point представила улучшенную защиту для Microsoft Azure Stack
угроз любой облачной среды: публичной, частной и гибридной. «В качестве расширения Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack предлагает единое гибридное облачное решение для заказчиков, которое по
|11.07.2017
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Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack
crosoft совместно с партнерами по разработке устройств Dell EMC, HPE объявила о доступности решения Microsoft Azure Stack для заказчиков. Azure Stack – это расширение Azure, которое позволяет д
|18.05.2017
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Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack
Dell EMC представила Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack — новую гибридную облачную платформу «под ключ», которая обеспечивает п
|07.03.2017
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Предварительная версия облачной платформы Microsoft Azure Stack TP3 доступна для загрузки
Microsoft представила последнюю предварительную версию (ТР3) для платформы Azure Stack, которая уже доступна для загрузки. как рассказали CNews в компании, обновление содержит улучшения в инфраструктуре и настройках безопасности платформы. Кроме того, новые функции по
|15.08.2016
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Представлен Acronis Backup Cloud Extension для платформ Microsoft Azure и Azure Stack
авлению продуктами компании Acronis. — Теперь, после интеграции решения Acronis с Microsoft Azure и Microsoft Azure Stack, поставщики облачных услуг Microsoft могут буквально за несколько минут
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