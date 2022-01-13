Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft тирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения

Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO, сертифицированное компанией Microsoft, для реализации гибридной гиперконвергентной инфраструктуры Azure Stack HCI. Серверное решение ECHO, спроектированное специалистами Asbis, доступно для тестирования в компании Crayon. Crayon предоставляет своим заказчикам демо-доступ к платформе для раз

3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это современное ре

HPE расширяет возможности HPE GreenLake вила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую

Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI уктур. Работа Fujitsu PRIMEFLEX основана на интеграции со специализированным программным комплексом Azure Stack HCI собственной разработки корпорации Microsoft. Azure Stack HCI – одна из

Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI Fujitsu представила решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI. С помощью данного предварительно настроенного аппаратно-программного решения

Huawei и Microsoft представили All-Flash Azure Stack для гибридных облачных сервисов достоверность данных, обеспечивая высочайшее качество обслуживания. Помимо программного обеспечения Microsoft Azure Stack, решение включает сервер корпоративного уровня FusionServer 2288H V5, т

Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке сфере цифровых технологий. Некоторые клиенты уже сейчас имеют возможность протестировать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного

МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России и и провайдер цифровых услуг, и компания Microsoft объявили о первом запуске облачных услуг на базе Microsoft Azure Stack в России от #CloudМТС. Корпоративные клиенты смогут снизить расходы на

МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов Запуск Microsoft Azure Stack Сотовый оператор МТС начал предоставлять облачные сервисы на базе платф

Selectel и Resello будут вместе развивать Azure Stack as a Service х решений, и Resello – международная платформа по автоматизации бизнеса, объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума. Resello управляет глобальной се

Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack Commvault объявила о расширении интеграции с Microsoft Azure Stack, которая поможет корпорациям упростить миграцию, управление, защиту и а

МТС будет раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов tСотовый оператор МТС начнет предоставлять корпоративным клиентам услуги гибридной облачной системы Microsoft Azure Stack из своих ЦОДов. До этого в России Microsoft Azure не предоставлялся чер

МТС предоставит облачные сервисы Microsoft Azure из своих дата-центров в России МТС и Microsoft объявили о запуске публичного гибридного облака для корпоративных клиентов на базе Microsoft Azure Stack в России.Интегрированная система Microsoft Azure Stack, разверну

Check Point представила улучшенную защиту для Microsoft Azure Stack угроз любой облачной среды: публичной, частной и гибридной. «В качестве расширения Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack предлагает единое гибридное облачное решение для заказчиков, которое по

Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack crosoft совместно с партнерами по разработке устройств Dell EMC, HPE объявила о доступности решения Microsoft Azure Stack для заказчиков. Azure Stack – это расширение Azure, которое позволяет д

Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack Dell EMC представила Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack — новую гибридную облачную платформу «под ключ», которая обеспечивает п

Предварительная версия облачной платформы Microsoft Azure Stack TP3 доступна для загрузки Microsoft представила последнюю предварительную версию (ТР3) для платформы Azure Stack, которая уже доступна для загрузки. как рассказали CNews в компании, обновление содержит улучшения в инфраструктуре и настройках безопасности платформы. Кроме того, новые функции по