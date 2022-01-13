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Microsoft Azure Stack Microsoft Azure Stack HCI

СОБЫТИЯ

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13.01.2022 Fujitsu запустила решение Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI в технологическом центре Microsoft

тирования различных сценариев развертывания и использования решения Fujitsu Primeflex для Microsoft Azure Stack HCI, что позволит организациям существенно упростить процесс реального внедрения

25.11.2021 Компании Asbis и Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO для работы с Azure Stack HCI

международная ИТ-консалтинговая компания Crayon представляют для тестирования серверное решение ECHO, сертифицированное компанией Microsoft, для реализации гибридной гиперконвергентной инфраструктуры Azure Stack HCI. Серверное решение ECHO, спроектированное специалистами Asbis, доступно для тестирования в компании Crayon. Crayon предоставляет своим заказчикам демо-доступ к платформе для раз
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI

с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft. Crusader Strive – это современное ре
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

вила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

уктур. Работа Fujitsu PRIMEFLEX основана на интеграции со специализированным программным комплексом Azure Stack HCI собственной разработки корпорации Microsoft. Azure Stack HCI – одна из
25.12.2020 Fujitsu запускает решение для внедрения Microsoft Azure Stack HCI

Fujitsu представила решение PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI. С помощью данного предварительно настроенного аппаратно-программного решения
22.10.2018 Huawei и Microsoft представили All-Flash Azure Stack для гибридных облачных сервисов

достоверность данных, обеспечивая высочайшее качество обслуживания. Помимо программного обеспечения Microsoft Azure Stack, решение включает сервер корпоративного уровня FusionServer 2288H V5, т
18.10.2018 Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке

сфере цифровых технологий. Некоторые клиенты уже сейчас имеют возможность протестировать решение на Microsoft Azure Stack. Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного

13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России

и и провайдер цифровых услуг, и компания Microsoft объявили о первом запуске облачных услуг на базе Microsoft Azure Stack в России от #CloudМТС. Корпоративные клиенты смогут снизить расходы на

13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов

Запуск Microsoft Azure Stack Сотовый оператор МТС начал предоставлять облачные сервисы на базе платф
30.05.2018 Selectel и Resello будут вместе развивать Azure Stack as a Service

х решений, и Resello – международная платформа по автоматизации бизнеса, объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума. Resello управляет глобальной се
18.04.2018 Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack

Commvault объявила о расширении интеграции с Microsoft Azure Stack, которая поможет корпорациям упростить миграцию, управление, защиту и а
30.11.2017 МТС будет раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов

tСотовый оператор МТС начнет предоставлять корпоративным клиентам услуги гибридной облачной системы Microsoft Azure Stack из своих ЦОДов. До этого в России Microsoft Azure не предоставлялся чер
30.11.2017 МТС предоставит облачные сервисы Microsoft Azure из своих дата-центров в России

МТС и Microsoft объявили о запуске публичного гибридного облака для корпоративных клиентов на базе Microsoft Azure Stack в России.Интегрированная система Microsoft Azure Stack, разверну
09.10.2017 Check Point представила улучшенную защиту для Microsoft Azure Stack

угроз любой облачной среды: публичной, частной и гибридной. «В качестве расширения Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack предлагает единое гибридное облачное решение для заказчиков, которое по
11.07.2017 Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack

crosoft совместно с партнерами по разработке устройств Dell EMC, HPE объявила о доступности решения Microsoft Azure Stack для заказчиков. Azure Stack – это расширение Azure, которое позволяет д
18.05.2017 Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack

Dell EMC представила Dell EMC Cloud для Microsoft Azure Stack — новую гибридную облачную платформу «под ключ», которая обеспечивает п
07.03.2017 Предварительная версия облачной платформы Microsoft Azure Stack TP3 доступна для загрузки

Microsoft представила последнюю предварительную версию (ТР3) для платформы Azure Stack, которая уже доступна для загрузки. как рассказали CNews в компании, обновление содержит улучшения в инфраструктуре и настройках безопасности платформы. Кроме того, новые функции по
15.08.2016 Представлен Acronis Backup Cloud Extension для платформ Microsoft Azure и Azure Stack

авлению продуктами компании Acronis. — Теперь, после интеграции решения Acronis с Microsoft Azure и Microsoft Azure Stack, поставщики облачных услуг Microsoft могут буквально за несколько минут

Публикаций - 81, упоминаний - 131

Microsoft Azure Stack и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 57
Broadcom - VMware 2610 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Dell EMC 5180 12
Intel Corporation 12811 11
Авантаж 72 10
SAP SE 5601 10
Lenovo Group 2447 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Ростелеком 10948 7
Oracle Corporation 7074 7
Fujitsu 2105 7
Nutanix 114 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 5
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 5
Google LLC 12690 5
Veeam Software 345 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Citrix Systems 868 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4677 3
Commvault 187 3
Check Point Software Technologies 829 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Acronis - Акронис 489 3
Dropbox 527 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Salesforce 498 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ESW Capital 7 2
Global Pilots 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Hunkemoller - Hunkemöller 4 2
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Walt Disney Company 647 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
H&M 25 1
Aldo Coppola 2 1
Post Office 12 1
Myanmar Brewery 1 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
InFortis 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 4 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Ars Technica 450 1
Fortune 211 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Fortune Global 500 295 4
IDC Russia Cloud Services Market 16 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
RiskIQ 9 1
Allied Market Research 22 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 10 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Dell EMC Education Services 2 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft Inspire 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Softline Big Cloud Road Show 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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