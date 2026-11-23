Индексная книга (каталог) CNews*
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Горбунов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 56, упоминаний - 56
Горбунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 8
|Розанов Всеволод 47 6
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 6
|Combes Michel - Комба Мишель 11 6
|Дубовсков Андрей 89 6
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 5
|Абугов Антон 37 5
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 5
|Киселев Александр 116 4
|Дроздов Сергей 35 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Николаев Вячеслав 104 2
|Каменский Андрей 10 2
|Кириллов Александр 30 2
|Гончарук Александр 92 2
|Гидирим Алексей 9 2
|Барсегян Алексей 6 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Ситников Сергей 79 2
|Воронин Павел 208 2
|Мишин Игорь 9 2
|Юмашев Валентин 10 2
|Андросов Кирилл 8 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
|Кореш Виктор 83 2
|Филатов Илья 12 2
|Антонюк Борис 69 2
|Камалов Фарид 6 2
|Никулин Анатолий 19 2
|Репин Игорь 23 2
|Власова Светлана 14 2
|Приданова Людмила 5 2
|Нечаев Евгений 3 2
|Качурин Александр 7 2
|Попик Василий 4 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Ханин Александр 51 2
|Свердлов Денис 201 2
|Галактионова Инесса 132 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 2542 2
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 705 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 318 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.