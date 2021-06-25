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Горбунов Александр


25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
20.01.2021 МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития совместных проектов 1
22.01.2020 МТC стала акционером разработчика платформы платежей по биометрии 1
20.02.2019 МТС выходит из акционерного капитала Ozon 1
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 1
19.11.2018 МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту 1
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 1
18.09.2018 МТС стала акционером онлайн-сервиса YouDo 1
28.08.2018 МТС и Vodafone сообщили о расширении сотрудничества 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 1
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
15.04.2015 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г. 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
25.06.2013 МТС выплатит 30,2 млрд руб. дивидендов за 2012 г. 1
16.01.2013 МТС определила список кандидатов в новый совет директоров 1
12.04.2012 В Омской области на реализацию программы «Электронное правительство» в 2011 г. было направлено 105 млн руб. 1
14.12.2011 Жители Омской области получили доступ к 41 госуслуге в электронном виде 1
10.08.2011 АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 1
30.07.2010 В Москве нашлись LTE-частоты для МТС 1
24.05.2010 «Комстар» выводит на рынок новое оборудование для подключения к сети FON 1
19.01.2010 «Комстар» и Asus вывели на рынок ноутбук с поддержкой WiMAX 1
24.12.2009 Нетбук с WiMAX, HSDPA, EDGE и Wi-Fi выходит на российский рынок 1
11.12.2009 «Комстар» внедрился в WiMAX от Yota 1
03.12.2009 Число зарегистрированных пользователей «Комстар-Fon» в Москве достигло 2 тыс. 1
16.10.2009 «Комстар» ввёл новый тариф на мобильный WiMAX 1
02.09.2009 «Комстар» снизил стоимость WiMAX-модема в 4 раза 1
01.07.2009 «Комстар» сделал WiMAX доступнее 1
30.06.2009 Число точек Wi-Fi-сети «Комстар-Fon» в Москве достигло 1000 1
13.02.2009 WiMAX в Москве: цены конкурентов объявлены 1
03.09.2008 В России заработала долгожданная технология будущего 1
02.07.2008 «Система» провела Кореша в руководство СЗТ 1
29.05.2008 «Стрим» построит бесплатный Wi-Fi руками абонентов 1
05.02.2008 Правительство предложило двух новых кандидатов в совет директоров "Связьинвеста" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Горбунов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 21
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 6
АФК Система ПАО 999 6
Vodafone Group 388 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
KPMG - КПМГ 134 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Авантаж 48 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Синтерра - Synterra 573 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
YouDo 27 5
МТС банк 254 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 3
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Dega Retail Holding Limited - Дега Ритейл Холдинг Лимитед 4 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
United Capital Partners 16 1
Flint Capital 9 1
МТС Инвестиции 4 1
Система Капитал УК 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Qiwi 783 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Microsoft Azure 1171 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Apple Pay 385 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Samsung Pay 238 1
MTS StartUp Hub 26 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
МТС Маркетолог 6 1
Кореш Виктор 71 2
Гидирим Алексей 7 2
Каменский Андрей 8 1
Приданцев Сергей 82 1
Иссопов Эдуард 8 1
Кутергин Денис 6 1
Угрюмова Полина 2 1
Райхерт Анатолий 2 1
Горячкин Алексей 6 1
Солонин Сергей 82 1
Волков Алексей 26 1
Эрнст Константин 11 1
Николаев Вячеслав 56 1
Ханин Александр 42 1
Евтушенков Феликс 15 1
Шоржин Валерий 32 1
Евтушенков Владимир 131 1
Корня Алексей 73 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - Российская федерация - РФ 57828 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 3
Кипр - Республика 249 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Иннополис 292 1
Украина 3417 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Европа 3798 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 319 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 66 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
500 Startups 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
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