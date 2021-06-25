Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горбунов Александр
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Публикаций - 35, упоминаний - 35
Горбунов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Azure 1171 1
|МТС Cloud - CloudMTS 125 1
|Apple Pay 385 1
|Microsoft Azure Stack 56 1
|Samsung Pay 238 1
|MTS StartUp Hub 26 1
|МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
|МТС Маркетолог 6 1
|Кореш Виктор 71 2
|Гидирим Алексей 7 2
|Каменский Андрей 8 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Иссопов Эдуард 8 1
|Кутергин Денис 6 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Райхерт Анатолий 2 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Солонин Сергей 82 1
|Волков Алексей 26 1
|Эрнст Константин 11 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Ханин Александр 42 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Евтушенков Владимир 131 1
|Корня Алексей 73 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru