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МТC объявляет решения Совета директоров

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о решениях Совета директоров ПАО «МТС», принятых на заседании 24 июня 2021 г.

Совет директоров принял следующие решения:

Переизбрать председателем Совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова;

Переизбрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС» независимого директора Регину фон Флемминг;

Подтвердить статус независимых директоров для следующих членов Совета директоров ПАО «МТС»: Регина Фон Флемминг, Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Константин Эрнст и Валентин Юмашев;

Определить с 01 июля 2021 г. следующий состав членов Правления ПАО «МТС»:

Вячеслав Николаев, председатель Правления, президент ПАО «МТС»;

Алексей Барсегян, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам;

Павел Воронин, вице-президент по технологиям;

Инеса Галактионова, первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу;

Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию;

Игорь Егоров, вице-президент по развитию инфраструктуры;

Ольга Зиборова, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу;

Руслан Ибрагимов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти;

Фарид Камалов, вице-президент по развитию розничного бизнеса;

Андрей Каменский, вице-президент по финансам;

Игорь Мишин, вице-президент МТС Медиа;

Илья Филатов, вице-президент по финансовым сервисам, председатель Правления ПАО «МТС-Банк»

Александр Ханин, вице-президент по искусственному интеллекту.

Из состава Правления выведены Дмитрий Халин, вице-президент по облачным и цифровым решениям, и Татьяна Чернышева, вице-президент по управлению персоналом, которые покидают компанию.

Эльяс Касми

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