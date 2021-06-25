МТC объявляет решения Совета директоров
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о решениях Совета директоров ПАО «МТС», принятых на заседании 24 июня 2021 г.
Совет директоров принял следующие решения:
Переизбрать председателем Совета директоров ПАО «МТС» Феликса Евтушенкова;
Переизбрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС» независимого директора Регину фон Флемминг;
Подтвердить статус независимых директоров для следующих членов Совета директоров ПАО «МТС»: Регина Фон Флемминг, Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Константин Эрнст и Валентин Юмашев;
Определить с 01 июля 2021 г. следующий состав членов Правления ПАО «МТС»:
Вячеслав Николаев, председатель Правления, президент ПАО «МТС»;
Алексей Барсегян, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам;
Павел Воронин, вице-президент по технологиям;
Инеса Галактионова, первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу;
Александр Горбунов, вице-президент по стратегии и развитию;
Игорь Егоров, вице-президент по развитию инфраструктуры;
Ольга Зиборова, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу;
Руслан Ибрагимов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти;
Фарид Камалов, вице-президент по развитию розничного бизнеса;
Андрей Каменский, вице-президент по финансам;
Игорь Мишин, вице-президент МТС Медиа;
Илья Филатов, вице-президент по финансовым сервисам, председатель Правления ПАО «МТС-Банк»
Александр Ханин, вице-президент по искусственному интеллекту.
Из состава Правления выведены Дмитрий Халин, вице-президент по облачным и цифровым решениям, и Татьяна Чернышева, вице-президент по управлению персоналом, которые покидают компанию.