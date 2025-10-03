Разделы

МТС запускает резидентскую программу для B2C-стартапов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске резидентской программы, направленной на поддержку и развитие B2C-стартапов. Программа позволит компаниям не только ускорить рост бизнеса, но и интегрироваться в экосистему, получить доступ к ресурсам, экспертизе и потенциальным инвестициям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа ориентирована на компании с выручкой до одного млрд руб. в год, демонстрирующие динамичный рост и обладающие потенциалом стать «единорогом». Особое внимание уделяется B2C-продуктам со значительной степенью инновационности и высоким уровнем удовлетворенности клиентов.

Резиденты программы получат бесплатную стратегическую аналитику по клиентской базе, поддержку в масштабировании через использование Big Data и экспертизу корпорации, а также доступ к мероприятиям. Участники смогут представить свои проекты ключевым подразделениям и бизнес-единицам экосистемы и воспользоваться PR-поддержкой для усиления рыночных позиций и повышения узнаваемости бренда.

«Мы верим, что накопленная за многие годы экспертиза МТС в области “больших данных”, пользовательского поведения и анализа рынков может дать растущим бизнесам миллиарды рублей ценности. Смысл резидентской программы в том, чтобы дать стартапу все преимущества работы с крупной экосистемой без продажи доли в компании. Если мы сможем значимо ускорить рост наших компаний-резидентов, будем считать свою миссию выполненной», – сказал вице-президент «Экосистемы МТС» по стратегии и развитию Александр Горбунов.

