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Андросов Кирилл


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 2
05.02.2008 Правительство предложило двух новых кандидатов в совет директоров "Связьинвеста" 1
28.08.2007 «Связьинвест» направит 200 766 тыс. рублей на выплату дивидендов 1
05.04.2007 Акционеры "Связьинвеста" избрали новый совет директоров 1
07.02.2007 Правительство РФ предложило новых кандидатов в совет директоров «Связьинвеста» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Андросов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1811 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Mustcom 37 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 49 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 2
Yandex - Яндекс 7899 1
Veeam Software 322 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
RingCentral 14 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком 10038 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
МТС - Система Телеком 236 1
VK - Mail.ru Group 3494 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 88 1
Game Insight 38 1
Altera Capital 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Транснефть 314 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
RTP Global 10 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3005 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 115 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 61 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 104 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15678 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5640 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2571 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 878 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 719 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14035 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14165 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7668 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17482 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 351 1
Intersoft Lab - Референт 156 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 465 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 814 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
Google Play - Google Store - Android Market 3374 1
Рейман Леонид 1053 4
Антонюк Борис 69 4
Киселев Александр 114 4
Приданова Людмила 5 4
Попик Василий 4 4
Абугов Антон 37 3
Степанов Вадим 4 3
Соколов Алексей 134 2
Маркарян Карен 3 2
Горбунов Александр 54 2
Баулин Валерий 50 2
Максимов Юрий 32 2
Козырев Алексей 326 2
Сачков Илья 125 2
Волков Дмитрий 64 2
Путин Владимир 3270 1
Мишустин Михаил 702 1
Волож Аркадий 255 1
Галицкий Александр 107 1
Дмитриев Кирилл 112 1
Орешкин Максим 30 1
Богуславский Леонид 37 1
Соловьев Юрий 31 1
Щебетов Сергей 34 1
Степаненко Василий 45 1
Фрадков Михаил 160 1
Зубков Виктор 49 1
Акименко Анатолий 5 1
Карпухович Сергей 1 1
Уваров Алексей 12 1
Евсеев Анатолий 1 1
Полищук Татьяна 1 1
Марин Илья 2 1
Мацанюк Игорь 23 1
Чумаченко Алиса 9 1
Качура Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 7
Сингапур - Республика 1881 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18040 1
Америка - Американский регион 2177 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2779 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2590 1
Литва - Литовская Республика 656 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16881 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6430 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4116 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6052 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11376 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6333 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 1
Энергетика - Energy - Energetically 5309 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1000 1
Пропаганда и агитация 194 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1184 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8790 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 478 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4805 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 518 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1230 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6912 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5097 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 3
Forbes - Форбс 874 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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