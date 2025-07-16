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Андросов Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Андросов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Altera Capital 3 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
|Транснефть 314 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
|RTP Global 10 1
|Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
|Рейман Леонид 1053 4
|Антонюк Борис 69 4
|Киселев Александр 114 4
|Приданова Людмила 5 4
|Попик Василий 4 4
|Абугов Антон 37 3
|Степанов Вадим 4 3
|Соколов Алексей 134 2
|Маркарян Карен 3 2
|Горбунов Александр 54 2
|Баулин Валерий 50 2
|Максимов Юрий 32 2
|Козырев Алексей 326 2
|Сачков Илья 125 2
|Волков Дмитрий 64 2
|Путин Владимир 3270 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Волож Аркадий 255 1
|Галицкий Александр 107 1
|Дмитриев Кирилл 112 1
|Орешкин Максим 30 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Степаненко Василий 45 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Зубков Виктор 49 1
|Акименко Анатолий 5 1
|Карпухович Сергей 1 1
|Уваров Алексей 12 1
|Евсеев Анатолий 1 1
|Полищук Татьяна 1 1
|Марин Илья 2 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Чумаченко Алиса 9 1
|Качура Денис 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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