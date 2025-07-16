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Индексная книга (каталог) CNews*
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Качура Денис


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Качура Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Game Insight 38 1
VK - Mail.ru Group 3494 1
Yandex - Яндекс 7899 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1218 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9001 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 57 1
Винчель Михаил 6 1
Григорян Арам 6 1
Кирсанов Павел 1 1
Морозова Марина 2 1
Андросов Кирилл 7 1
Фингер Григорий 17 1
Чумаченко Алиса 9 1
Мацанюк Игорь 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 2
Литва - Вильнюс 41 1
Литва - Литовская Республика 656 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Европа Восточная 3110 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8044 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3453 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 409 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6430 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2927 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2015 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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