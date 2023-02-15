Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Техника
|

Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

Дело о банкротстве российского разработчика видеоигр Game Insight может ударить по основателям Mail.ru Group, которые являются бенефициарами компании. Арбитражный управляющий обратился в прокуратурой с просьбой проверить компанию, так как обнаружил признаки преднамеренного банкротства

Банкротились специально

Арбитражный управляющий российского разработчика видеоигр «Гейм инсайт» Денис Качура обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании – запись об этом в едином федеральном реестре сведений о банкротстве датирована 7 февраля 2023 г. Совладельцам «Гейм инсайт», среди которых бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, основатели холдинга Михаил Винчель и Григорий Фингер, теперь могут угрожать уголовные дела, пишет «Коммерсант».

Денис Качура уже обратился в прокуратуру, сообщив о признаках преднамеренного банкротства. Он заявил изданию, что собирается привлечь «широкий круг лиц, контролирующих компанию» к субсидиарной ответственности.

Заявление о банкротстве руководство «Гейм инсайт» подало в августе 2022 г., банкротом ее признали в октябре 2022 г. Большая часть кредиторской задолженности – это долги по зарплате, которые достигают 125 млн руб. У юрлица не оказалось средств на счетах для выплаты зарплат и выходных пособий почти 300 разработчикам игр. Платить им перестали в июне 2022 г., и некоторые уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников.

photogenica-phx176538032_600.jpg
Фото: © koromelena.yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
Если банкротство окажется преднамеренным, руководителям компании грозят уголовные дела

При этом, отмечает Качура, «Гейм инсайт» – это дочернее предприятие литовской Game Insight Group UAB. Обе компании, по его словам, контролировались Игорем Мацанюком, Григорием Фингером и Михаилом Винчелем.

«На сегодняшний день Game Insight Group UAB осталась должна "Гейм инсайт" 1,4 млн евро. Литовская компания не переводит средства, ссылаясь на санкции», – отметил управляющий. По состоянию на 15 февраля 2022 г. 1,4 млн евро – это 111,77 млн руб., и этой суммы хватило бы на покрытие большей части долгов разработчика видеоигр.

Что говорят юристы

Состав преднамеренного банкротства есть в том случае, если руководители компании и ее бенефициары вывели активы российской организации и намеренно уклонились от оплаты лицензионного вознаграждения. Такое мнение изданию высказал старший юрист, адвокат NSP Арам Григорян.

Есть ли жизнь после VMware?
Импортонезависимость

С ним соглашается руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» КА «Регионсервис» Павел Кирсанов – в беседе с «Коммерсантом» он отметил, что может быть возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Партнер ProLegals Марина Морозова уверена, что действия руководителей компании могут квалифицировать по статьям УК РФ, связанным с хищением средств, мошенничеством и злоупотреблением полномочиями.

Что известно о компании

«Гейм инсайт» – это один из крупнейших отечественных разработчиков мобильных игр, компании принадлежат такие проекты, как Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders и другие. По итогам 2021 г. разработчик показал выручку в размере 1,5 млрд руб., а чистая прибыль составила 100 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2020 г.

Компанию основали Игорь Мацанюк, который с 2009 по 2010 г. занимал пост вице-президента Mail.ru Group, и Алиса Чумаченко. «Гейм инсайт», как говорит управляющий, создавал игры по заказу литовской головной компании и получал от нее деньги. Литовская Game Insight Group UAB владела товарными знаками и интеллектуальными правами на игры студии.

Game Insight, как сообщается на сайте компании, была основана в 2009 г. Штаб-квартира находится в Вильнюсе, Литва, а международные студии разработки – в Восточной Европе и странах Балтии. В Game Insight работают более 600 разработчиков игр, сообщают представители организации.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы

Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple

Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

Новый гендиректор не смог поднять Intel с колен. Выручка рухнула в пропасть, акции дешевеют, прогнозы ужасающие

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще