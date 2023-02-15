Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

Дело о банкротстве российского разработчика видеоигр Game Insight может ударить по основателям Mail.ru Group, которые являются бенефициарами компании. Арбитражный управляющий обратился в прокуратурой с просьбой проверить компанию, так как обнаружил признаки преднамеренного банкротства



Банкротились специально

Арбитражный управляющий российского разработчика видеоигр «Гейм инсайт» Денис Качура обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании – запись об этом в едином федеральном реестре сведений о банкротстве датирована 7 февраля 2023 г. Совладельцам «Гейм инсайт», среди которых бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, основатели холдинга Михаил Винчель и Григорий Фингер, теперь могут угрожать уголовные дела, пишет «Коммерсант».

Денис Качура уже обратился в прокуратуру, сообщив о признаках преднамеренного банкротства. Он заявил изданию, что собирается привлечь «широкий круг лиц, контролирующих компанию» к субсидиарной ответственности.

Заявление о банкротстве руководство «Гейм инсайт» подало в августе 2022 г., банкротом ее признали в октябре 2022 г. Большая часть кредиторской задолженности – это долги по зарплате, которые достигают 125 млн руб. У юрлица не оказалось средств на счетах для выплаты зарплат и выходных пособий почти 300 разработчикам игр. Платить им перестали в июне 2022 г., и некоторые уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников.

При этом, отмечает Качура, «Гейм инсайт» – это дочернее предприятие литовской Game Insight Group UAB. Обе компании, по его словам, контролировались Игорем Мацанюком, Григорием Фингером и Михаилом Винчелем.

«На сегодняшний день Game Insight Group UAB осталась должна "Гейм инсайт" 1,4 млн евро. Литовская компания не переводит средства, ссылаясь на санкции», – отметил управляющий. По состоянию на 15 февраля 2022 г. 1,4 млн евро – это 111,77 млн руб., и этой суммы хватило бы на покрытие большей части долгов разработчика видеоигр.

Что говорят юристы

Состав преднамеренного банкротства есть в том случае, если руководители компании и ее бенефициары вывели активы российской организации и намеренно уклонились от оплаты лицензионного вознаграждения. Такое мнение изданию высказал старший юрист, адвокат NSP Арам Григорян.

Есть ли жизнь после VMware? Импортонезависимость

С ним соглашается руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» КА «Регионсервис» Павел Кирсанов – в беседе с «Коммерсантом» он отметил, что может быть возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Партнер ProLegals Марина Морозова уверена, что действия руководителей компании могут квалифицировать по статьям УК РФ, связанным с хищением средств, мошенничеством и злоупотреблением полномочиями.

Что известно о компании

«Гейм инсайт» – это один из крупнейших отечественных разработчиков мобильных игр, компании принадлежат такие проекты, как Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders и другие. По итогам 2021 г. разработчик показал выручку в размере 1,5 млрд руб., а чистая прибыль составила 100 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2020 г.

Компанию основали Игорь Мацанюк, который с 2009 по 2010 г. занимал пост вице-президента Mail.ru Group, и Алиса Чумаченко. «Гейм инсайт», как говорит управляющий, создавал игры по заказу литовской головной компании и получал от нее деньги. Литовская Game Insight Group UAB владела товарными знаками и интеллектуальными правами на игры студии.

Game Insight, как сообщается на сайте компании, была основана в 2009 г. Штаб-квартира находится в Вильнюсе, Литва, а международные студии разработки – в Восточной Европе и странах Балтии. В Game Insight работают более 600 разработчиков игр, сообщают представители организации.