Индексная книга (каталог) CNews*
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Литва Вильнюс
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 47
Литва и организации, системы, технологии, персоны:
|Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
|Крылов Андрей 28 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Рахманов Максим 47 2
|Тишкин Сергей 2 2
|Чумаченко Алиса 9 2
|Гусев Матвей 2 2
|Trahtman Avraham - Трахтман Авраам 2 1
|Ханин Александр 51 1
|Галактионова Инесса 122 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Васильев Евгений 133 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Солженицын Александр 12 1
|Громыко Андрей 6 1
|Кузьмичев Андрей 33 1
|Козлов Михаил 183 1
|Баскакова Ольга 1 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
|Горшенин Станислав 7 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Серебрянникова Анна 7 1
|Угай Дмитрий 11 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Маринина Александра 8 1
|Уткин Евгений 53 1
|Велихов Евгений 36 1
|Мошков Алексей 13 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Пушкарич Роберт 10 1
|Зайцев Вячеслав 13 1
|Кислый Виктор 17 1
|Фингер Григорий 17 1
|Винчель Михаил 7 1
|Зинчук Виктор 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.