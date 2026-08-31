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Индексная книга (каталог) CNews*
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Литва Вильнюс

Литва - Вильнюс

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Европейских доменных регистраторов заставят стучать на интернет-«пиратов» 1
Сергей Тишкин, Dannie group: Открытие производства электроники в Европе: авантюра или холодный расчет? 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
19.04.2024 Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком 1
26.05.2023 Инесса Галактионова: профессиональный путь 1
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр 1
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 2
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
24.01.2017 В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс 1
29.04.2015 SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве 1
13.10.2014 «Дочка» Softline купила российское представительство украинского IaaS-провайдера 1
11.09.2014 Ekleft открыла первый офис в Литве 3
16.07.2014 Технология Paysera превращает регистрационный номер автомобиля в способ оплаты парковки 1
29.05.2014 Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву 2
23.08.2013 «Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву 1
02.10.2012 Назначен новый гендиректор Ericsson в России 1
28.05.2012 МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве 1
13.02.2012 Европу сотрясли демонстрации против тайного закона о копирайте 1
08.12.2011 Россия отказалась принять декларацию о свободе в киберпространстве 1
30.09.2011 Шнобелевка 2011: васаби-будильник, бронеполиция и предсказатели конца света 1
20.09.2010 Евросоюз призвал подписать глобальный договор об интернете 1
24.01.2010 Дополненная реальность: наведи телефон на здание, узнаешь что внутри 1
31.12.2009 Закрывается единственная в странах Балтии Игналинская АЭС 1
23.01.2008 Школы Вильнюса оборудуют видеокамерами 1
07.03.2007 Компания «Про-Сервис» выходит в Литву 2
19.09.2006 Литва решила строить ВВС 1
19.09.2006 Литва решила строить ВВС 1
29.10.2004 Интернет на пороге войны 1
02.12.2003 D-Link увеличил объем продаж на 70% 1
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв 1
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв 1
01.07.2003 Daewoo будет бороться с Samsung и LG 1
21.09.2000 Motorola поставит GPRS-сеть литовской Omnitel 1
27.03.2000 Продажа правительством Литвы своей доли акций Lithuanian Telecom может принести до $500 млн. 1

Публикаций - 42, упоминаний - 47

Литва и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4625 4
Google LLC 12736 4
Cisco Systems 5372 3
Telia Eesti AS - Eesti Telekom AS - Elion Enterprises Limited - Eesti Telefon - Eesti Mobiiltelefon 16 2
Amazon Inc - Amazon.com 3291 2
Apple Inc 13208 2
Intel Corporation 12847 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 81 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
СКАУТ 81 2
Rover - RoverComputers 423 2
Dannie Group - Дэнни 4 2
Game Insight - Гейм инсайт 41 2
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 2
Lithuanian Telecom 6 2
KillNet - Хакерская группировка 17 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2616 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3359 1
МегаФон 10820 1
X Corp - Twitter 2940 1
Yandex - Яндекс 9282 1
Microsoft Corporation 25812 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15909 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 295 1
Softline - Софтлайн 3766 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
VK - Mail.ru Group 3608 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telegram Group 2964 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 1
Philips 2100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Lenovo Motorola 3568 1
Deutsche Telekom 955 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
D-Link - Д-Линк Трейд 394 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 1
eBay Inc 1642 1
Почта России ПАО 2379 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 1
Visa International 1996 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Boeing 1032 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
American Airlines 90 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Daewoo 104 1
Helios City ТЦ 1 1
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1779 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13947 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 294 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 691 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2875 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 281 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26002 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7512 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26418 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 3
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14329 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13756 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3207 2
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3076 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 2
Microsoft Office 4192 2
Microsoft Windows 16941 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6318 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 2
Космодром Байконур 1072 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 1
Google Android 15295 1
Microsoft Windows 10 1947 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3117 1
Intel x86 - архитектура процессора 2174 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5771 1
Microsoft Teams - MS Teams 671 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 1
Microsoft Office 365 1046 1
Microsoft Outlook 1507 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 965 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 62 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 224 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1446 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 771 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 301 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 197 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 433 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 915 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 50 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Крылов Андрей 28 2
Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
Тишкин Сергей 2 2
Чумаченко Алиса 9 2
Гусев Матвей 2 2
Trahtman Avraham - Трахтман Авраам 2 1
Ханин Александр 51 1
Галактионова Инесса 122 1
Талдыкина Наталья 54 1
Солдатенков Сергей 162 1
Васильев Евгений 133 1
Гайлитис Андрис 17 1
Стрелкина Любовь 10 1
Солженицын Александр 12 1
Громыко Андрей 6 1
Кузьмичев Андрей 33 1
Козлов Михаил 183 1
Баскакова Ольга 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Макаров Вячеслав 10 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Горшенин Станислав 7 1
Ельцин Борис. 99 1
Серебрянникова Анна 7 1
Угай Дмитрий 11 1
Шевченко Алексей 10 1
Маринина Александра 8 1
Уткин Евгений 53 1
Велихов Евгений 36 1
Мошков Алексей 13 1
Масельский Дмитрий 15 1
Мацанюк Игорь 23 1
Пушкарич Роберт 10 1
Зайцев Вячеслав 13 1
Кислый Виктор 17 1
Фингер Григорий 17 1
Винчель Михаил 7 1
Зинчук Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 28
Литва - Литовская Республика 675 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 19
Европа 24995 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 8
Польша - Республика 2035 8
Украина 7939 7
Латвия - Латвийская Республика 836 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 5
Япония 13820 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 5
Германия - Федеративная Республика 13250 5
Великобритания - Лондон 2433 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 5
Эстония - Эстонская Республика 765 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 4
Франция - Французская Республика 8186 4
Чехия - Чешская Республика 1350 4
Нидерланды 3755 4
Чехия - Прага 207 4
Словакия - Словацкая Республика 482 4
Украина - Киев 1152 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 3
Беларусь - Белоруссия 6315 3
Дания - Королевство 1338 3
Швеция - Королевство 3788 3
Польша - Варшава 111 3
Канада 5085 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 3
Италия - Итальянская Республика 4512 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 3
Болгария - Республика 800 3
Германия - Берлин 734 3
Беларусь - Минск 707 3
Бельгия - Брюссель 244 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Турция - Анталья 31 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16165 5
Цензура - Свобода слово 514 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5809 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9126 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6190 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5645 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8867 3
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