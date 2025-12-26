Разделы

Крылов Андрей


СОБЫТИЯ


26.12.2025 МЦД представила новую версию ServiceVizor 1
29.08.2024 HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz 2
08.08.2024 Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала 1
26.09.2023 На КАО «Азот» внедряют цифровой двойник для оптимизации производства 1
06.09.2023 Система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР включена в реестр российского ПО 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
26.12.2022 HeadHunter инвестировал в HR-tech компанию Edstein 1
16.08.2022 МЦД разработала пилотную систему распознавания деталей на производстве для «КамАЗа» 1
09.08.2022 Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter 1
01.08.2022 Кадровые зомби: как «Сбер» и Skillaz «оживили» соискателей через HeadHunter 1
28.04.2022 Госкорпорация «Росатом» запустила онлайн-систему подбора персонала для атомной отрасли 1
13.04.2022 Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz 1
23.11.2020 «Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz 1
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО 1
28.09.2020 ВТБ запустил технологию найма персонала на основе ИИ 1
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz 1
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения 1
24.04.2017 B2B-Center запустил облачное решение для управления НСИ о логистических закупках «Стан» 1
08.02.2017 S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz 1
25.01.2017 Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng 1
24.01.2017 В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица 1
19.05.2016 Avito по итогам SAM-проекта сократила затраты на закупку ПО 1
30.10.2015 Avito переходит на единый стандарт антивирусной защиты 1
22.10.2001 Управление 2001 = автоматизация + информатизация 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Крылов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 64 17
МегаФон 9959 8
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 41 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 2
Stafory - Стафори 16 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 252 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 2
Google LLC 12287 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Luxms 101 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 163 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 13 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
Gelarm - Геларм 38 1
HeadHunter Group - Edstein - Эдштейн 8 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 19 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
Цефей 5 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Fortinet 407 1
Selectel - Селектел 446 1
KPMG 270 1
Neoflex - Неофлекс 245 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 1
Moxa - Моха 34 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 1
Крок - Croc 1815 1
Microsoft Corporation 25268 1
SAP SE 5441 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Ростелеком 10349 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
Intel Corporation 12550 1
Softline - Софтлайн 3288 1
Accenture plc 694 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 680 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 141 4
Газпром нефть 671 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 2
Связной ГК 1384 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1332 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Иннополис Сити АО 6 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
МОСГАЗ 45 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
РосСтанКом Промышленная группа - Рязанский Станкозавод, Рязанский станкостроительный завод, РСЗ - Завод фрезерных станков - Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец» - Фирма «Беверс» - ЭРЭСПО-ИМПЭКС 1 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 1
HeadHunter Group - hh Ventures - венчурный фонд 1 1
Kirov Group Ventures 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 8 1
Портэнерго 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
Superjob - Суперджоб 714 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3466 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 14
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1492 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3717 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1547 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 341 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1008 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 2
HeadHunter - Talantix 46 2
МЦД - CADFEM ServiceVizor 10 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 2
МегаФон Рекрутики 4 1
МегаФон Таргет 12 1
ESET NOD32 File Security 18 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
Luxms BI 101 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
Stafory - робот Вера 356 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 102 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 988 1
Google Android 14738 1
Солдатенков Сергей 161 4
Стрелкина Любовь 10 4
Румянцев Сергей 24 3
Комаров Петр 4 2
Серебрянникова Анна 7 2
Серебренникова Анна 2 2
Бурилов Андрей 117 1
Меденцев Константин 100 1
Козак Николай 186 1
Демин Владимир 25 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Копысов Виталий 64 1
Коровин Сергей 6 1
Емельянов Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Воронин Павел 182 1
Тихонов Илья 2 1
Ермаков Глеб 7 1
Engуlbert Filip - Энгельберт Филип 5 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Тараторин Александр 58 1
Минуллина Талия 3 1
Жогальский Вадим 1 1
Дегтярев Алексей 58 1
Лагунов Андрей 43 1
Сологуб Денис 75 1
Хомякова Галина 2 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Ульихин Павел 36 1
Пешехонов Константин 22 1
Сафрыгин Егор 38 1
Пчелин Юрий 38 1
Руднева Валентина 26 1
Шанина Ирина 27 1
Кармишина Оксана 2 1
Дмитриев Андрей 46 1
Алешкин Сергей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 5
Литва - Вильнюс 41 2
Европа 24654 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Бельгия - Королевство 1170 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 553 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3235 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Экономический эффект 1218 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Английский язык 6882 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Опцион 103 1
HRM - HR брендинг 117 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Ведомости 1257 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
