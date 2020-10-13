Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО

Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Система Skillaz является отечественным ПО и может быть использована для закупок государственными органами и муниципальными образованиями в качестве современных решений для автоматизации HR-процессов. Система Skillaz получила утверждение Экспертного совета по российскому ПО и полностью соответствуют требованиям Минцифры. Это подтверждает приказ Минцифры России №515 от 06.10.2020.

Skillaz — интеллектуальная система HR-автоматизации, созданная Андреем Крыловым в 2015 г. Среди клиентов компании — Сбербанк, ВТБ, «Пятерочка», «Мегафон», «Газпромнефть», KPMG и другие. По их данным, Skillaz на 30% сокращает затраты на подбор и на 40% ускоряет найм сотрудников. Все серверы Skillaz находятся на территории России. Также компания аттестована на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России, является оператором персональных данных и зарегистрирована в Роскомнадзоре.

Вадим Жогальский, технический директор Skillaz, сказал: «Система Skillaz — полностью российская разработка, при этом многие наши решения превосходят западные. Вхождение в реестр российского ПО означает признание интеллектуального капитала нашей компании на государственном уровне. Это, безусловно, важный для нас этап. Нам уже доверили автоматизацию подбора крупнейшие компании в своих отраслях, и теперь мы еще более открыты для масштабных проектов».