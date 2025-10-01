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KPMG

KPMG

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

ями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений. Фото: Softline Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, бывшем российском консалтинговой подразделении KPMG Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие российские и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители

17.01.2022 «Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

на рынке кадров Великобритании, директор по цифровым технологиям британской консалтинговой компании KPMG Лиза Хенеган (Lisa Heneghan), заявила, что работодатели стали немного иначе относиться к
24.01.2020 Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году

н стремительным ростом не только числа организаций, которые используют облака для бизнес-задач, но и тех, кто оценивает, какие данные и приложения в нем размещать. Согласно ежегодному отчету Oracle и KPMG об угрозах для облаков в 2019 г. (Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2019), семь из десяти опрошенных организаций стали использовать больше критичных для бизнеса облачных сервисов,
18.12.2016 Что делать, если клиент недоволен: как в KPMG решили проблему ключевого сервиса

е «24 на 7» и без сбоев. Адаптация к цифровой эпохе стала потребностью и для французского отделения KPMG. Эта компания является частью огромной сети KPMG International, офисы которой отк
24.01.2014 96% топ-менеджеров не удовлетворены качеством анализа данных в компании

Опрос, проведенный недавно компанией KPMG Capital среди 144 финансовых и ИТ-директоров из транснациональных компаний с годовым дох
21.01.2011 Потребители все чаще используют мобильный интернет для решения повседневных задач
16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»
15.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Уралсвязьинформа»
09.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Дальсвязи»
03.06.2009 Аналитики: мобильные сервисы «просели»
08.04.2008 КПМГ проведет аудиторскую проверку «Сибирьтелекома»
30.05.2007 KPMG: сомнительные контракты Siemens на 100 млн. евро

Аудиторская компания KPMG, проводившая проверку в офисе Siemens, выявила ряд сомнительных консультационных сделок в деятельности компании. По словам аудиторов, ряд сделок Siemens с иностранными партнерами также выг
22.02.2007 «Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex

Американскому журналу BusinessWeek стали известны подробности скандала с кражей на Бермудских островах документов компании KPMG, проводившей аудиторскую проверку деятельности ряда местных офшоров, входящих в «питерскую» группу связистов. Заказчиком данной проверки выступало правительство Бермудских островов, причем
28.09.2006 Правда о «питерских» связистах стоит $1,7 млн

nce были установлены имена «виновников» данного разбирательства. Речь идет о двух сотрудниках фирмы KPMG, которая по заказу властей Бермудских островов составила аудиторской отчет о деятельност
26.06.2006 "Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG

По прошествии полугода судебных разбирательств KPMG решила отозвать свой иск к американской компании Diligence, сообщает ведущее издание бермудских островов Royale Gazette. Пока известно лишь то, что судья Пол Фридман, который вел это дело,
29.03.2006 Исследование: Абоненты сотовой связи не готовы платить больше за новые сервисы

По данным исследования, проведенного KPMG International, 40% абонентов сотовой связи в мире не готовы платить за связь больше для

10.03.2006 Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке

пециализирующейся на консалтинге по конфликтным ситуациям: проблемам с бизнес-партнерами, защите деловой репутации и т.д. В иске говорится о том, что Diligence подкупила как минимум одного сотрудника KPMG с целью раскрыть конфиденциальную информацию о расследовании, проводимом в отношении «питерской» группы связистов. В KPMG убеждены, что Diligence, работая на конкурента «питерских»,
20.06.2003 KPMG: провалы ИТ-проектов обходятся в миллионы

Как показывают исследования KPMG, стоимость убытков от провалов ИТ-проектов продолжает увеличиваться. Результаты недавно проведенного исследования обнаруживают, что из 134 компаний из Европы, Америки, Африки и Австралии 5
21.03.2003 Объем "серого" ИТ-рынка достигает $40 млрд. в год
30.01.2003 KPMG обвиняется в завышении прибыли компании Xerox

Одну из крупнейших бухгалтерских компаний мира обвинили в мошенничестве: комиссия по ценным бумагам США уверена, что фирма KPMG помогла другому мировому гиганту - компании Xerox - завысить в отчетах свою прибыль. Компания Xerox уже признала, что ее доходы с 1997 по 2000 год были примерно на миллиард долларов меньше
04.06.2002 KPMG: отсутствие платeжных решений тормозит развитие мирового рынка В2В

т полностью перестроена, рынку не удастся достичь высоких плановых показателей, объявленных ведущими исследовательскими компаниями. Подобной точки зрения придерживается ведущий консультант корпорации KPMG Питер Фосетт (Peter Fawcett), готовящийся подробно изложить свои заключения на конференции e-Commerce-finance.com, которая откроется в Лондоне 5 июня. Динамичное развитие рынка, по мнению

16.05.2002 CBI и KPMG: менеджеры британских компаний верят в перспективы электронной коммерции

Согласно последнему исследованию Конфедерации британской промышленности (Confederation of British Industry - CBI) и консалтинговой компании KPMG, большинство британских компаний в настоящий момент не получают ощутимой отдачи от использования инструментов электронной коммерции, однако ожидают значительное увеличение доходов в будуще
26.11.2001 KPMG: руководители IT-компаний недооценивают внутренние угрозы

беспечению сетевой безопасности своих систем, очень часто недооценивают того ущерба, который может быть нанесен их бизнесу собственными же сотрудниками. К такому выводу пришла консалтинговая компания KPMG, в рамках исследования которой было изучено мнение 1200 руководителей крупнейших компаний, работающих в сфере информационных технологий. 79% опрошенных выразили уверенность в том, что един
04.09.2001 Компьютер побеждает в споре с телефоном
06.07.2001 Телекоммуникационные компании могут последовать примеру банков
19.12.2000 Бывший исполнительный директор KPMG возглавил DigitalThink

Компания DigitalThink назначила нового президента - им стал бывший исполнительный директор компании KPMG Джон Мадонна (Jon Madonna), сообщает Mercury Center. По словам г-на Мадонна, ему поручено добиться увеличения темпов роста компании и найти крупных корпоративных клиентов. C 1968г. по 1997
08.08.2000 KPMG Consulting, одна из крупнейших компаний интернет-консалтинга, выходит на IPO

KPMG Consulting объявила 7 августа о том, что она намерена осуществить первичное размещение своих акций (IPO), и огласила его параметры. KPMG Consulting является одной из ведущих интернет-консалтинговых фирм и бывшей дочерней компанией KPMG, входящей в "большую пятерку" мировых аудиторских компаний. Как сообщает CNET, пос
30.06.2000 KPMG и Cisco открыли первый европейский центр по поддержке провайдеров
08.06.2000 КПМГ дает несколько советов компаниям, занимающимся e-Business
02.06.2000 Глобальные центры услуг для коллективного пользования скоро станут повседневной реальностью
06.05.2000 KPMG Consulting анонсировала первичное предложение акций на $1 млрд.

Компания KPMG Consulting, специализирующаяся на консалтинговых услугах в области Интернет, объявила о планируемом первичном предложении акций. Число акций, подлежащих продаже, и их начальная цена пока н
27.04.2000 КПМГ представила новую услугу по оперативному созданию инфраструктуры электронного бизнеса
10.04.2000 Согласно отчету KPMG, 67% компаний страдают от переизбытка информации

Согласно данным последнего отчета, подготовленного Группой KPMG по оказанию консультационных услуг, более двух третей опрошенных компаний буквально зады
23.03.2000 Microsoft, KPMG и Pivotal совместно занялись развитием электронной коммерции в Латинской Америке

Компании Microsoft, KPMG Consulting и Pivotal представили на латиноамериканский рынок совместный продукт, ориентированный на рынок электронной коммерции. Он объединяет в себе консалтинговые услуги KPMG, опе
09.02.2000 KPMG и Microsoft обеспечат консалтинг и услуги для пользователей Windows 2000

Консалтинговая фирма Большой Пятерки KPMG и Microsoft Corp. сообщили сегодня об объединении для совместного обеспечения консалтиго
09.08.1999 Cisco вкладывает 1 млрд долларов в KPMG

оборудования Cisco Systems Inc. инвестирует 1 млрд долларов в бухгалтерску и консультационную фирму KPMG LLP. Cisco получит 20% акций компании. KPMG собирается нанять на эти деньги 4000

22.06.1999 Qwest и KPMG создали совместное предприятие

Компании Qwest Communications и KPMG создали совместное предприятие Qwest Cyber.Solutions LLC, которое будет предоставлять интернетовские бизнес-услуги: хостинг, администрирование, системная интеграция и т.д. 51% акций предпр
10.06.1999 Cisco заключила соглашение с Hewlett-Packard и KPMG по созданию интегрированных решений для развития IP-услуг

Компания Cisco Systems объявила о заключении альянса с Hewlett-Packard и KPMG LLP, направленного на определение и создание интегрированных решений, которые позволят ускорить развитие IP-услуг New World, предоставляемых по кабельным и DSL линиям. В рамках договора ко
04.06.1999 EMC Corporation заключила договор с KPMG на совместное создание систем накопления информации

Компании EMC Corporation и KPMG LLP сообщили о заключении соглашения, согласно которому они будут вести совместную работ
01.02.1999 Oracle и KPMG LLP образуют альянс в области приложений Front Office

Компании Oracle и KPMG LLP подписали соглашения об образовании альянса между их подразделениями Oracle Front Of

Публикаций - 278, упоминаний - 306

KPMG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 45
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 36
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 33
Oracle Corporation 7074 32
SAP SE 5601 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
9594 19
Cisco Systems 5372 18
МегаФон 10742 15
Accenture plc 719 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
McKinsey & Company Int 293 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Крок - Croc 1964 13
Intel Corporation 12811 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Dell EMC 5180 11
HP Inc. 5883 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 10
Питерская группа связистов 441 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Ростелеком 10948 8
Huawei 4677 8
Capgemini Consulting 131 7
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Xerox - The Haloid Company 1168 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 6
Softline - Софтлайн 3743 6
SAS Institute 1082 6
Галактика - Корпорация 1545 5
Seiko Epson Corporation 908 5
ДиалогНаука 271 5
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 17
Альфа-Групп 745 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 8
Arthur Andersen 64 8
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
КонсультантПлюс 161 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 4
Альфа-Банк 1979 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
СДМ-Банк 75 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Зарплата.ру 45 3
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 3
Accenture - Andersen Consulting 62 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
Freshfields Bruckhaus Deringer - Фрешфилдс Брукхаус 7 3
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Федеральное казначейство России 1949 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
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UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund - German Trade Union Confederation - Confederation of German Trade Unions - Объединение немецких профсоюзов 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 15
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
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