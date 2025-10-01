Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle ями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений. Фото: Softline Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, бывшем российском консалтинговой подразделении KPMG Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие российские и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители

«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается на рынке кадров Великобритании, директор по цифровым технологиям британской консалтинговой компании KPMG Лиза Хенеган (Lisa Heneghan), заявила, что работодатели стали немного иначе относиться к

Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году н стремительным ростом не только числа организаций, которые используют облака для бизнес-задач, но и тех, кто оценивает, какие данные и приложения в нем размещать. Согласно ежегодному отчету Oracle и KPMG об угрозах для облаков в 2019 г. (Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2019), семь из десяти опрошенных организаций стали использовать больше критичных для бизнеса облачных сервисов,

Что делать, если клиент недоволен: как в KPMG решили проблему ключевого сервиса е «24 на 7» и без сбоев. Адаптация к цифровой эпохе стала потребностью и для французского отделения KPMG. Эта компания является частью огромной сети KPMG International, офисы которой отк

96% топ-менеджеров не удовлетворены качеством анализа данных в компании Опрос, проведенный недавно компанией KPMG Capital среди 144 финансовых и ИТ-директоров из транснациональных компаний с годовым дох

KPMG: сомнительные контракты Siemens на 100 млн. евро Аудиторская компания KPMG, проводившая проверку в офисе Siemens, выявила ряд сомнительных консультационных сделок в деятельности компании. По словам аудиторов, ряд сделок Siemens с иностранными партнерами также выг

«Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex Американскому журналу BusinessWeek стали известны подробности скандала с кражей на Бермудских островах документов компании KPMG, проводившей аудиторскую проверку деятельности ряда местных офшоров, входящих в «питерскую» группу связистов. Заказчиком данной проверки выступало правительство Бермудских островов, причем

Правда о «питерских» связистах стоит $1,7 млн nce были установлены имена «виновников» данного разбирательства. Речь идет о двух сотрудниках фирмы KPMG, которая по заказу властей Бермудских островов составила аудиторской отчет о деятельност

"Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG По прошествии полугода судебных разбирательств KPMG решила отозвать свой иск к американской компании Diligence, сообщает ведущее издание бермудских островов Royale Gazette. Пока известно лишь то, что судья Пол Фридман, который вел это дело,

Исследование: Абоненты сотовой связи не готовы платить больше за новые сервисы По данным исследования, проведенного KPMG International, 40% абонентов сотовой связи в мире не готовы платить за связь больше для

Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке пециализирующейся на консалтинге по конфликтным ситуациям: проблемам с бизнес-партнерами, защите деловой репутации и т.д. В иске говорится о том, что Diligence подкупила как минимум одного сотрудника KPMG с целью раскрыть конфиденциальную информацию о расследовании, проводимом в отношении «питерской» группы связистов. В KPMG убеждены, что Diligence, работая на конкурента «питерских»,

KPMG: провалы ИТ-проектов обходятся в миллионы Как показывают исследования KPMG, стоимость убытков от провалов ИТ-проектов продолжает увеличиваться. Результаты недавно проведенного исследования обнаруживают, что из 134 компаний из Европы, Америки, Африки и Австралии 5

KPMG обвиняется в завышении прибыли компании Xerox Одну из крупнейших бухгалтерских компаний мира обвинили в мошенничестве: комиссия по ценным бумагам США уверена, что фирма KPMG помогла другому мировому гиганту - компании Xerox - завысить в отчетах свою прибыль. Компания Xerox уже признала, что ее доходы с 1997 по 2000 год были примерно на миллиард долларов меньше

KPMG: отсутствие платeжных решений тормозит развитие мирового рынка В2В т полностью перестроена, рынку не удастся достичь высоких плановых показателей, объявленных ведущими исследовательскими компаниями. Подобной точки зрения придерживается ведущий консультант корпорации KPMG Питер Фосетт (Peter Fawcett), готовящийся подробно изложить свои заключения на конференции e-Commerce-finance.com, которая откроется в Лондоне 5 июня. Динамичное развитие рынка, по мнению

CBI и KPMG: менеджеры британских компаний верят в перспективы электронной коммерции Согласно последнему исследованию Конфедерации британской промышленности (Confederation of British Industry - CBI) и консалтинговой компании KPMG, большинство британских компаний в настоящий момент не получают ощутимой отдачи от использования инструментов электронной коммерции, однако ожидают значительное увеличение доходов в будуще

KPMG: руководители IT-компаний недооценивают внутренние угрозы беспечению сетевой безопасности своих систем, очень часто недооценивают того ущерба, который может быть нанесен их бизнесу собственными же сотрудниками. К такому выводу пришла консалтинговая компания KPMG, в рамках исследования которой было изучено мнение 1200 руководителей крупнейших компаний, работающих в сфере информационных технологий. 79% опрошенных выразили уверенность в том, что един

Бывший исполнительный директор KPMG возглавил DigitalThink Компания DigitalThink назначила нового президента - им стал бывший исполнительный директор компании KPMG Джон Мадонна (Jon Madonna), сообщает Mercury Center. По словам г-на Мадонна, ему поручено добиться увеличения темпов роста компании и найти крупных корпоративных клиентов. C 1968г. по 1997

KPMG Consulting, одна из крупнейших компаний интернет-консалтинга, выходит на IPO KPMG Consulting объявила 7 августа о том, что она намерена осуществить первичное размещение своих акций (IPO), и огласила его параметры. KPMG Consulting является одной из ведущих интернет-консалтинговых фирм и бывшей дочерней компанией KPMG, входящей в "большую пятерку" мировых аудиторских компаний. Как сообщает CNET, пос

KPMG Consulting анонсировала первичное предложение акций на $1 млрд. Компания KPMG Consulting, специализирующаяся на консалтинговых услугах в области Интернет, объявила о планируемом первичном предложении акций. Число акций, подлежащих продаже, и их начальная цена пока н

Согласно отчету KPMG, 67% компаний страдают от переизбытка информации Согласно данным последнего отчета, подготовленного Группой KPMG по оказанию консультационных услуг, более двух третей опрошенных компаний буквально зады

Microsoft, KPMG и Pivotal совместно занялись развитием электронной коммерции в Латинской Америке Компании Microsoft, KPMG Consulting и Pivotal представили на латиноамериканский рынок совместный продукт, ориентированный на рынок электронной коммерции. Он объединяет в себе консалтинговые услуги KPMG, опе

KPMG и Microsoft обеспечат консалтинг и услуги для пользователей Windows 2000 Консалтинговая фирма Большой Пятерки KPMG и Microsoft Corp. сообщили сегодня об объединении для совместного обеспечения консалтиго

Cisco вкладывает 1 млрд долларов в KPMG оборудования Cisco Systems Inc. инвестирует 1 млрд долларов в бухгалтерску и консультационную фирму KPMG LLP. Cisco получит 20% акций компании. KPMG собирается нанять на эти деньги 4000

Qwest и KPMG создали совместное предприятие Компании Qwest Communications и KPMG создали совместное предприятие Qwest Cyber.Solutions LLC, которое будет предоставлять интернетовские бизнес-услуги: хостинг, администрирование, системная интеграция и т.д. 51% акций предпр

Cisco заключила соглашение с Hewlett-Packard и KPMG по созданию интегрированных решений для развития IP-услуг Компания Cisco Systems объявила о заключении альянса с Hewlett-Packard и KPMG LLP, направленного на определение и создание интегрированных решений, которые позволят ускорить развитие IP-услуг New World, предоставляемых по кабельным и DSL линиям. В рамках договора ко

EMC Corporation заключила договор с KPMG на совместное создание систем накопления информации Компании EMC Corporation и KPMG LLP сообщили о заключении соглашения, согласно которому они будут вести совместную работ