Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Македонский Сергей
Публикаций - 40, упоминаний - 52
Македонский Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
|Михалев Евгений 41 3
|Кураш Антон 32 2
|Луцик Павел 7 1
|Петров Алексей 27 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Лысенко Юрий 20 1
|Акимов Евгений 32 1
|Белкин Сергей 8 1
|Шубин Иван 3 1
|Сачков Иван 1 1
|Теличева Наталья 125 1
|Минасян Георгий 4 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 3 1
|Кульчавой Денис 1 1
|Репин Никита 9 1
|Безруков Валерий 10 1
|Кадыков Роман 15 1
|Учамприн Алексей 3 1
|Степанов Антон 56 1
|Мякишева Марина 84 1
|Нагаев Олег 30 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Кутмириди Ян 9 1
|Залманов Андрей 29 1
|Кучерова Ольга 9 1
|Исанин Антон 28 1
|Кушнир Леонид 18 1
|Андрианов Павел 31 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
|Сенаторов Виталий 6 1
|Воронков Михаил 6 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Мельников Александр 66 1
|Ворошилов Павел 6 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Бобров Сергей 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926440, в очереди разбора - 829216.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 926440, в очереди разбора - 829216.
Создано именных указателей - 47273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru