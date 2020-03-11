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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Македонский Сергей



11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
03.09.2019 Atos поучаствовал в подготовке российского учебника по аутсорсингу 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 3
06.03.2019 Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга 2
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 2
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком 2
04.09.2015 in4media и Devott договорились о совместных исследованиях цифровых рынков России и Китая 1
23.09.2014 Российский облачный рынок продолжает расти на 30-40% в год 1
13.03.2013 Создан первый в России каталог ИТ-услуг для аутсорсинга 1
30.01.2013 Maykor вступил в ассоциации аутсорсинга «Астра» и IAOP 1
27.06.2012 5 июля в Москве состоится форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
16.06.2011 Профессионалы аутсорсинга бизнес-процессов обсудили перспективы развития рынка BPO в России 2
18.05.2011 Russia BPO Summit 2011: развитие рынка аутсорсинга в России 1
17.12.2010 CA Technologies стала партнером НП «Астра» 1
16.12.2010 Посткризисный синдром: бизнес доверился ИТ-аутсорсерам 2
16.12.2010 Поставщик услуг аутсорсинга бизнес-процессов Intercomp Global Services вступил в НП «Астра» 1
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 1
19.07.2010 Accenture и Ассоциация «Астра» открыли российское отделение IAOP 1
09.03.2010 Круглый стол CNews: «Настоящее и будущее ИТ-аутсорсинга в России» 1
24.07.2009 Банки убедят, что ИТ-аутсорсинг - антикризисный инструмент 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
05.02.2009 Заказная разработка ПО 2009: вскрываем ключевые тренды 2
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1
28.10.2008 Россия: кризис собрал ИТ-аутсорсеров в стаю 1
12.09.2008 16 сентября откроются форум DBC и саммит SES 2
26.10.2007 30 октября откроется конференция «Практика аутсорсинга на рынке ИКТ» 1
11.04.2006 18 апреля откроется 13-й Российский CIO-Форум 1
27.03.2006 18 апреля откроется CIO-Форум 1
21.03.2006 Четвертая ежегодная премия "IT-ЛИДЕР": номинанты объявлены 1
06.02.2006 15 февраля откроется "Неделя информационных технологий в Москве" 1
18.11.2005 Сегодня заканчивается регистрация участников 12-го российского CIO-Форума 1
12.10.2005 ИТ могут быть прибыльнее недвижимости 2
27.05.2005 Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер" 1
28.04.2005 Объявлены победители премии "IT-лидер – 2005" 1
03.06.2004 Как обустроить структуру ИТ-департамента? 2
24.02.2004 В Москве прошла конференция TeleTrend 2

Публикаций - 40, упоминаний - 52

Македонский Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3721 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 290 2
Microsoft Corporation 14797 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1729 2
SAP CIS - САП СНГ 783 1
Optima Services 18 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 1
Армада - РБК софт 485 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Quest Software 29 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 309 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Siemens AG - Сименс Россия 1192 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7228 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6564 1
Intel Corporation 5829 1
Инфосистемы Джет 726 1
Dialog - Диалог 36 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 187 1
Крипто-ПРО 223 1
Telegram Group 706 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 150 1
SearchInform - Серчинформ 190 1
Meta - Facebook 3965 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4459 2
Май - Российская торговая компания 58 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Аркус - бизнес-центр 3 1
A.T.Legal 10 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 230 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 161 1
РесурсТранс 16 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 76 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
UBS AG 139 1
АльфаСтрахование СГ 217 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 736 1
Металлинвестбанк 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 562 1
МКБ - Московский кредитный банк 273 1
Открытие ФК 548 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2410 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1021 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
ИТ-аутсорсинг 752 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11227 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 213 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 760 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 592 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8462 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 98 1
OpenStack 349 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 603 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 998 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1148 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1905 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2388 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 151 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2286 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1237 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
DevSecOps - Development Security Operations 32 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 147 1
Data Governance - Руководство данными 53 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 230 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 989 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3514 1
Microsoft Windows 10 8142 2
IBM Watson 106 1
WhatsApp Messenger 656 1
Google Gmail 731 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 880 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Google Android 10783 1
Linux OS 5175 1
Xelent ЦОД 1 1
КриптоПро Ngate 4 1
Михалев Евгений 41 3
Кураш Антон 32 2
Луцик Павел 7 1
Петров Алексей 27 1
Анисимов Алексей 10 1
Тамбиев Максим 5 1
Лысенко Юрий 20 1
Акимов Евгений 32 1
Белкин Сергей 8 1
Шубин Иван 3 1
Сачков Иван 1 1
Теличева Наталья 125 1
Минасян Георгий 4 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 3 1
Кульчавой Денис 1 1
Репин Никита 9 1
Безруков Валерий 10 1
Кадыков Роман 15 1
Учамприн Алексей 3 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Нагаев Олег 30 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Кутмириди Ян 9 1
Залманов Андрей 29 1
Кучерова Ольга 9 1
Исанин Антон 28 1
Кушнир Леонид 18 1
Андрианов Павел 31 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
Сенаторов Виталий 6 1
Воронков Михаил 6 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Мельников Александр 66 1
Ворошилов Павел 6 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 16 1
Бобров Сергей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 68322 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9732 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19302 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21566 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7431 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7278 3
Латинская Америка 875 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 600 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 649 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 470 2
Израиль 943 2
Турция - Турецкая республика 1145 2
Европа Восточная 2183 2
Бразилия - Федеративная Республика 1368 2
Индия - Республика 2801 2
Палестина - Сектор Газа 6 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 45 1
Малайзия 441 1
Румыния 421 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 314 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 274 1
Таиланд - Королевство 454 1
Уругвай - Восточная Республика 32 1
Новая Зеландия 355 1
Филиппины - Республика 269 1
Египет - Арабская Республика 441 1
Панама - Республика 45 1
Словакия - Словацкая Республика 263 1
Аргентина - Аргентинская Республика 241 1
Чили - Республика 180 1
Марокко - Королевство 100 1
Коста-Рика - Республика 40 1
Испания - Королевство 1614 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5643 1
Украина 4399 1
Европа 4854 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1329 1
Азия - Азиатский регион 2002 1
Австралия - Австралийский Союз 1461 1
Канада 1703 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2454 5
Аутсорсинг 95 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3319 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4572 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1406 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 468 1
Банковский сектор 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3716 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2433 5
Forrester Research 509 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 663 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 926440, в очереди разбора - 829216.
Создано именных указателей - 47273.
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