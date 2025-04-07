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Малах Владимир



07.04.2025 K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве 1
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Малах Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ФТО 15 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1924 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16191 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15974 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4069 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8709 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6225 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 328 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1205 1
Македонский Сергей 47 2
Ершова Элеонора 67 1
Платонов Михаил 42 1
Долгов Василий 25 1
Маликин Андрей 11 1
Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 2
Ирландия - Республика 1016 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Испания - Королевство 3727 1
Америка - Американский регион 2167 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14253 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Украина 7646 1
Индия - Bharat 5503 1
Франция - Французская Республика 7883 1
Ближний Восток 2967 1
Европа 21862 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Канада 4907 1
Польша - Республика 1964 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 1
Бразилия - Федеративная Республика 2381 1
Марокко - Королевство 210 1
Чили - Республика 472 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 568 1
Америка Латинская 1826 1
Сингапур - Республика 1864 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1011 1
Великобритания - Северная Ирландия 59 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Румыния 731 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1371 1
Малайзия 871 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Таиланд - Королевство 830 1
Панама - Республика 107 1
Израиль 2744 1
Филиппины - Республика 569 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 1
Венгрия 840 1
Новая Зеландия 720 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5522 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7937 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 1
Английский язык 6701 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3208 1
Аудит - аудиторский услуги 2747 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7069 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 838 1
Испанский язык 22 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8150 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1182 1
Gartner - Гартнер 3566 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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