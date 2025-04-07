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Малах Владимир
|07.04.2025
|K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве 1
|24.12.2008
|Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
|27.11.2008
|ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1
Малах Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ФТО 15 2
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Македонский Сергей 47 2
|Ершова Элеонора 67 1
|Платонов Михаил 42 1
|Долгов Василий 25 1
|Маликин Андрей 11 1
|Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
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