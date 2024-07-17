«Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, какие направления в июле и августе стали более выгодными для поездок. Например, Венгрия стала доступнее в два раза по сравнению с прошлым годом. В среднем россияне закладывают на пребывание в Будапеште и других городах страны 8 дней, средняя цена за ночь — 10 тыс. руб. Бол

Softline помогла Antenna Hungária в Венгрии оптимизировать систему информационной безопасности Softline помогла венгерской телекоммуникационной компании Antenna Hungária создать комплексную систему защиты, нейтрализующую актуальные риски и угрозы безопасности. Эксперты провайдера разработали для клиента

Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии Иностранные сервера Сбербанка Как стало известно CNews, Сбербанк на 9,5 млрд руб. закупает серверное оборудование из Венгрии, Чехии и Китая. Помимо этого, банк приобретает польско-российские сервера для своих ЦОДов, в том числе в Сколково. Информация о договорах опубликована на сайте госзакупок. Сбербанк закл

MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии говор на предоставление услуг стационарной связи. По итогам закупочной процедуры филиала ИК «АСЭ» в Венгрии, проводимой в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок государственной кор

«Турбо» представил первое ИТ-решение для зарубежного рынка предназначенное для управления проектно-закупочной деятельностью. Оно уже локализовано для работы в Венгрии, на очереди другие страны. Решение Turbo Management предназначено для управленческого

Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках ($13,8 млн) и $2,8 млн в качестве процентов. Оставшиеся $8,75 млн составит штраф, который заплатит венгерский офис Microsoft в качестве наказания за нарушение закона США о противодействии межд

Телеком-гигант пытается посадить в тюрьму ИТ-эксперта, показавшего ему фатальную «брешь» по жалобе ее представителей. При наихудшем исходе ему грозят до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщил венгерский ресурс hungarytoday.hu. Эксперт по безопасности, имя которого источники не называю

Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника» 27-28 мая с.г. в г. Будапеште (Венгрия) состоялась совместная XLII сессия Совета и 17-я сессия Эксплуатационного комитета Ме

Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» В январе 2014 г. офис Inpas International, расположенный в Будапеште (Венгрия) был переименован в TrSys («Транзакционные системы»). Главным направлением работы ком

Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы ть продажи продуктов Agnitum Outpost для конечных пользователей на основном для VirusBuster рынке в Венгрии продолжит Nollex Nemzetközi Kft., которая является франчайзинговым партнером Agnitum

В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу й в мире памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). Статуя Джобса была выполнена венгерским скульптором Эрно Тотом (Erno Toth) на деньги основателя и председателя совета дире

Правительство Венгрии переходит на ODF Open Document Format, открытый формат электронных документов, станет стандартом хранения и обмена данными в правительственных организациях Венгрии. Так заявил Жолт Нитрай (Zsolt Nyitrai), глава министерства связи и массовых коммуникаций. Попытки внедрения открытых стандартов были начаты ещё предшественником Нитрая, и наконец эта и

Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии ая компания Tesco заключила договор с Inpas International о запуске пилотного проекта на территории Венгрии, включающего установку и подключение 60 POS-терминальных устройств в сети магазинов T

Венгерский туроператор отказался от OpenOffice.org Компания IBUSZ Utazási Irodák Ltd, один из крупнейших игроков туристического рынка Венгрии, общая численность персонала которого составляет свыше 500 человек, осуществила перех

Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии поступили заявки на реализацию бесконтактных пилотов. Примечательно, что за 2009 финансовый год на венгерский рынок компанией было поставлено более миллиона пластиковых банковских карт произво

Правительство Венгрии потратило рекордную сумму на свободное ПО адежности не хуже, чем проприетарные решения, например такие, которые предоставляет Microsoft. Сама Венгрия идет по стопам Германии и некоторых скандинавских стран и, которые к внедрению открыт

В Восточной Европе победило открытое ПО ут участвовать в тендерах на поставку открытого программного обеспечения государственному сектору в Венгрии. В результате соответствующего решения, принятого венгерским правительством в апреле

Венгрия намерена восстановить членство в ОИЯИ частия Венгерской Республики в деятельности ОИЯИ в качестве полноправного члена». В настоящее время Венгрия принимает участие в работе Института на основании Соглашения с Венгерской Академией Н

США и РФ осуществили совместную спецоперацию по утилизации венгерского урана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США и РФ провели секретную операцию по доставке 154 кг оружейного урана из Венгрии в производственное объединение "Маяк" (Челябинская область). Транспортировка крупнейшей партии ядерного топлива из Венгрии в Россию была проведена в рамках совместной американо-р

Венгерские Saab JAS 39 Gripen отработали пуски Sidewinder Как сообщает Space Daily, группа из шести истребителей венгерских ВВС шведского производства Saab JAS 39 Gripen из состава эскадрильи PUMA (авиабаза Кечкемет) отработали на шведском полигоне Vidsel (Видзель) пуски ракет класса "воздух-воздух" Sidew

Венгерский гибрид Перед вами не утюг от чокнутого профессора, а венгерская разработка - гибрид, который может проехать порядка 100 км от 1 л бензина. Во многом, такой экономичности способствует малый вес машины - 280 кг. Как обычно, никакой информации о воз

В Венгрии разрабатывают программу-переводчик с собачьего языка на человеческий ся выразить своим лаем собака. Сейчас программой проанализировано более 6 тыс. записей лая 14 собак венгерской пастушьей породы. Программа различает особенности лая отдельных собак лучше, чем ч

В Венгрии обнаружен доисторический лес Фрагмент древнего кипарисового леса возрастом 8 млн. лет обнаружили археологи в открытой угольной шахте, расположенной в венгерском городе Буккабрани (Bukkabrany), сообщает BBC. 16 стволов деревьев, погибших в возрасте 200-300 лет, хорошо сохранились благодаря подушке из песка. По-видимому, это результат песчаной

В Венгрии построена первая терабитная сеть амках стратегии, направленной на распространение IP-услуг и широкополосных технологий на территории Венгрии. Установка маршрутизаторов Cisco CRS-1 позволила резко увеличить емкость и надежность

В RRC произошли кадровые изменения х офисов DiFo. Так, Норберт Сасди, ранее занимавший позицию менеджера по продажам и маркетингу DiFo Венгрия, с января 2007 г. возглавил венгерский офис в качестве регионального директора. В DiF

На венгерской АЭС запущен второй энергоблок № 1. Разрешение на пуск блока выдал государственный надзорный орган - Агентство по атомной энергии Венгрии, сообщает пресс-служба Росатома. Инцидент на АЭС «Пакш» с повреждением 30 кассет прои

МТС могут обменять на Magyar Telekom ая 2 млн абонентов (на 500 тыс абонентов меньше, чем у французской Orange). Между тем, даже в самой Венгрии эксперты сомневаются в реальности подобных планов. «Не понятно, в чем состоит логика

Очередной JAS-39 Gripen перелетел в Венгрию из числа приобретенных Венгрией в общей сложности 24 машин поступят в страну до декабря 2007 года. Венгрия стала третьей (вслед за Швецией и Чехией), страной, на вооружении которой будут состо

Очередной JAS-39 Gripen перелетел в Венгрию из числа приобретенных Венгрией в общей сложности 24 машин поступят в страну до декабря 2007 года. Венгрия стала третьей (вслед за Швецией и Чехией), страной, на вооружении которой будут состо

Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года тку электроэнергии на уровне около 13 млрд. кВт/ч, или более 36% от суммарного объема энергобаланса Венгрии.

Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года тку электроэнергии на уровне около 13 млрд. кВт/ч, или более 36% от суммарного объема энергобаланса Венгрии.

Венгрия начала получать шведские истребители На базу ВВС Венгрии Кешкемет, расположенную в 80 км к юго-востоку от Будапешта, прибыли первые шведские и

Венгрия начала получать шведские истребители На базу ВВС Венгрии Кешкемет, расположенную в 80 км к юго-востоку от Будапешта, прибыли первые шведские и

Международный Центр нанотехнологий создается в Венгрии тов и стремления к сотрудничеству в сфере высоких технологий стало создание Центра нанотехнологий в Венгрии. Реализация Федеральным агентством по науке и инновациям системного подхода при созда

Международный Центр нанотехнологий создается в Венгрии тов и стремления к сотрудничеству в сфере высоких технологий стало создание Центра нанотехнологий в Венгрии. Реализация Федеральным агентством по науке и инновациям системного подхода при созда

Siemens построит 3G-сеть для венгерской Vodafone адиосвязи стандарта W-CDMA. По условиям соглашения Siemens Communications обеспечит поставку и установку всего необходимого оборудования для развертывания сети третьего поколения в крупнейших городах Венгрии, включая Будапешт. Сотрудничество с компанией Vodafone является первым заказом для Siemens на строительство сети мобильной радиосвязи в Венгрии.

Венгерский оператор связи Matav сокращает штат Matav является немецкий гигант Deutsche Telekom; блокирующий пакет находится в руках правительства Венгрии.