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Венгрия

Венгрия

СОБЫТИЯ


17.07.2024 «Яндекс Путешествия»: из заграничных направлений россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии

Сервис «Яндекс Путешествия» проанализировал данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов и выяснил, какие направления в июле и августе стали более выгодными для поездок. Например, Венгрия стала доступнее в два раза по сравнению с прошлым годом. В среднем россияне закладывают на пребывание в Будапеште и других городах страны 8 дней, средняя цена за ночь — 10 тыс. руб. Бол
08.11.2021 Softline помогла Antenna Hungária в Венгрии оптимизировать систему информационной безопасности

Softline помогла венгерской телекоммуникационной компании Antenna Hungária создать комплексную систему защиты, нейтрализующую актуальные риски и угрозы безопасности. Эксперты провайдера разработали для клиента

29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии

Иностранные сервера Сбербанка Как стало известно CNews, Сбербанк на 9,5 млрд руб. закупает серверное оборудование из Венгрии, Чехии и Китая. Помимо этого, банк приобретает польско-российские сервера для своих ЦОДов, в том числе в Сколково. Информация о договорах опубликована на сайте госзакупок. Сбербанк закл
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии

говор на предоставление услуг стационарной связи. По итогам закупочной процедуры филиала ИК «АСЭ» в Венгрии, проводимой в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок государственной кор
06.12.2019 «Турбо» представил первое ИТ-решение для зарубежного рынка

предназначенное для управления проектно-закупочной деятельностью. Оно уже локализовано для работы в Венгрии, на очереди другие страны. Решение Turbo Management предназначено для управленческого
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках

($13,8 млн) и $2,8 млн в качестве процентов. Оставшиеся $8,75 млн составит штраф, который заплатит венгерский офис Microsoft в качестве наказания за нарушение закона США о противодействии межд
04.02.2019 Телеком-гигант пытается посадить в тюрьму ИТ-эксперта, показавшего ему фатальную «брешь»

по жалобе ее представителей. При наихудшем исходе ему грозят до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщил венгерский ресурс hungarytoday.hu. Эксперт по безопасности, имя которого источники не называю
28.05.2014 Питер Вари избран председателем совета «Интерспутника»

27-28 мая с.г. в г. Будапеште (Венгрия) состоялась совместная XLII сессия Совета и 17-я сессия Эксплуатационного комитета Ме
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы»

В январе 2014 г. офис Inpas International, расположенный в Будапеште (Венгрия) был переименован в TrSys («Транзакционные системы»). Главным направлением работы ком
16.08.2012 Россияне купили антивирусного разработчика-банкрота из Европы

ть продажи продуктов Agnitum Outpost для конечных пользователей на основном для VirusBuster рынке в Венгрии продолжит Nollex Nemzetközi Kft., которая является франчайзинговым партнером Agnitum

22.12.2011 В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу

й в мире памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу (Steve Jobs). Статуя Джобса была выполнена венгерским скульптором Эрно Тотом (Erno Toth) на деньги основателя и председателя совета дире
20.06.2011 Правительство Венгрии переходит на ODF

Open Document Format, открытый формат электронных документов, станет стандартом хранения и обмена данными в правительственных организациях Венгрии. Так заявил Жолт Нитрай (Zsolt Nyitrai), глава министерства связи и массовых коммуникаций. Попытки внедрения открытых стандартов были начаты ещё предшественником Нитрая, и наконец эта и
10.06.2010 Inpas International внедряет бесконтактные устройства VeriFone в розничной сети Tesco в Венгрии

ая компания Tesco заключила договор с Inpas International о запуске пилотного проекта на территории Венгрии, включающего установку и подключение 60 POS-терминальных устройств в сети магазинов T
20.05.2010 Венгерский туроператор отказался от OpenOffice.org

Компания IBUSZ Utazási Irodák Ltd, один из крупнейших игроков туристического рынка Венгрии, общая численность персонала которого составляет свыше 500 человек, осуществила перех
27.04.2010 Inpas продвигает POS-терминалы VeriFone на рынках Венгрии и Чехии

поступили заявки на реализацию бесконтактных пилотов. Примечательно, что за 2009 финансовый год на венгерский рынок компанией было поставлено более миллиона пластиковых банковских карт произво
18.12.2009 Правительство Венгрии потратило рекордную сумму на свободное ПО

адежности не хуже, чем проприетарные решения, например такие, которые предоставляет Microsoft. Сама Венгрия идет по стопам Германии и некоторых скандинавских стран и, которые к внедрению открыт
11.09.2009 В Восточной Европе победило открытое ПО

ут участвовать в тендерах на поставку открытого программного обеспечения государственному сектору в Венгрии. В результате соответствующего решения, принятого венгерским правительством в апреле

16.06.2009 Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100
12.03.2009 Венгрия намерена восстановить членство в ОИЯИ

частия Венгерской Республики в деятельности ОИЯИ в качестве полноправного члена». В настоящее время Венгрия принимает участие в работе Института на основании Соглашения с Венгерской Академией Н
23.10.2008 США и РФ осуществили совместную спецоперацию по утилизации венгерского урана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США и РФ провели секретную операцию по доставке 154 кг оружейного урана из Венгрии в производственное объединение "Маяк" (Челябинская область). Транспортировка крупнейшей партии ядерного топлива из Венгрии в Россию была проведена в рамках совместной американо-р
15.07.2008 Венгерские Saab JAS 39 Gripen отработали пуски Sidewinder

Как сообщает Space Daily, группа из шести истребителей венгерских ВВС шведского производства Saab JAS 39 Gripen из состава эскадрильи PUMA (авиабаза Кечкемет) отработали на шведском полигоне Vidsel (Видзель) пуски ракет класса "воздух-воздух" Sidew
25.06.2008 Венгерский гибрид

Перед вами не утюг от чокнутого профессора, а венгерская разработка - гибрид, который может проехать порядка 100 км от 1 л бензина. Во многом, такой экономичности способствует малый вес машины - 280 кг. Как обычно, никакой информации о воз
16.01.2008 В Венгрии разрабатывают программу-переводчик с собачьего языка на человеческий

ся выразить своим лаем собака. Сейчас программой проанализировано более 6 тыс. записей лая 14 собак венгерской пастушьей породы. Программа различает особенности лая отдельных собак лучше, чем ч
26.09.2007 Венгерская авиакомпания приобретет 15 новых самолетов SuperJet-100
14.08.2007 В Венгрии обнаружен доисторический лес

Фрагмент древнего кипарисового леса возрастом 8 млн. лет обнаружили археологи в открытой угольной шахте, расположенной в венгерском городе Буккабрани (Bukkabrany), сообщает BBC. 16 стволов деревьев, погибших в возрасте 200-300 лет, хорошо сохранились благодаря подушке из песка. По-видимому, это результат песчаной
05.06.2007 В Венгрии построена первая терабитная сеть

амках стратегии, направленной на распространение IP-услуг и широкополосных технологий на территории Венгрии. Установка маршрутизаторов Cisco CRS-1 позволила резко увеличить емкость и надежность
31.01.2007 В RRC произошли кадровые изменения

х офисов DiFo. Так, Норберт Сасди, ранее занимавший позицию менеджера по продажам и маркетингу DiFo Венгрия, с января 2007 г. возглавил венгерский офис в качестве регионального директора. В DiF
09.01.2007 На венгерской АЭС запущен второй энергоблок

№ 1. Разрешение на пуск блока выдал государственный надзорный орган - Агентство по атомной энергии Венгрии, сообщает пресс-служба Росатома. Инцидент на АЭС «Пакш» с повреждением 30 кассет прои
20.11.2006 МТС могут обменять на Magyar Telekom

ая 2 млн абонентов (на 500 тыс абонентов меньше, чем у французской Orange). Между тем, даже в самой Венгрии эксперты сомневаются в реальности подобных планов. «Не понятно, в чем состоит логика

30.10.2006 Очередной JAS-39 Gripen перелетел в Венгрию

из числа приобретенных Венгрией в общей сложности 24 машин поступят в страну до декабря 2007 года. Венгрия стала третьей (вслед за Швецией и Чехией), страной, на вооружении которой будут состо
30.10.2006 Очередной JAS-39 Gripen перелетел в Венгрию

из числа приобретенных Венгрией в общей сложности 24 машин поступят в страну до декабря 2007 года. Венгрия стала третьей (вслед за Швецией и Чехией), страной, на вооружении которой будут состо
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года

тку электроэнергии на уровне около 13 млрд. кВт/ч, или более 36% от суммарного объема энергобаланса Венгрии.
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года

тку электроэнергии на уровне около 13 млрд. кВт/ч, или более 36% от суммарного объема энергобаланса Венгрии.
23.03.2006 Венгрия начала получать шведские истребители

На базу ВВС Венгрии Кешкемет, расположенную в 80 км к юго-востоку от Будапешта, прибыли первые шведские и
23.03.2006 Венгрия начала получать шведские истребители

На базу ВВС Венгрии Кешкемет, расположенную в 80 км к юго-востоку от Будапешта, прибыли первые шведские и
09.03.2006 Международный Центр нанотехнологий создается в Венгрии

тов и стремления к сотрудничеству в сфере высоких технологий стало создание Центра нанотехнологий в Венгрии. Реализация Федеральным агентством по науке и инновациям системного подхода при созда
09.03.2006 Международный Центр нанотехнологий создается в Венгрии

тов и стремления к сотрудничеству в сфере высоких технологий стало создание Центра нанотехнологий в Венгрии. Реализация Федеральным агентством по науке и инновациям системного подхода при созда
18.05.2005 Siemens построит 3G-сеть для венгерской Vodafone

адиосвязи стандарта W-CDMA. По условиям соглашения Siemens Communications обеспечит поставку и установку всего необходимого оборудования для развертывания сети третьего поколения в крупнейших городах Венгрии, включая Будапешт. Сотрудничество с компанией Vodafone является первым заказом для Siemens на строительство сети мобильной радиосвязи в Венгрии.
23.09.2004 Венгерский оператор связи Matav сокращает штат

Matav является немецкий гигант Deutsche Telekom; блокирующий пакет находится в руках правительства Венгрии.
05.07.2004 В Венгрии поставлен рекорд скорости в EDGE-сетях

ания Ericsson для активных оконечных устройств GPRS/EDGE в выбранных точках. Услуги EDGE доступны в Венгрии на сети T-Mobile с ноября 2003 г.

Публикаций - 855, упоминаний - 1005

Венгрия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
МегаФон 10742 34
Deutsche Telekom 954 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Google LLC 12690 28
Apple Inc 13156 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Vodafone Group 1412 26
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Magyar Telekom - Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - Westel - Венгерская телекоммуникационная компания 26 22
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 21
Intel Corporation 12811 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Yandex - Яндекс 9216 18
Samsung Electronics 11065 17
Cisco Systems 5372 17
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 16
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 16
SAP SE 5601 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
Dell EMC 5180 13
9594 13
Oracle Corporation 7074 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Lenovo Motorola 3566 11
HP Inc. 5883 11
Sony 6739 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Альфа-Банк 1979 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Intel Capital 148 5
Газпром ПАО 1493 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Visa International 1993 4
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Альфа-Групп 745 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Резонанс НПП 407 4
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 4
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 4
Antares Capital Hungary 4 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Восток-Сервис ГК 57 3
Russia Partners - Раша Партнерс 33 3
Prostor Capital - Простор Капитал 29 3
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 10
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
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Bryan Norris Associates 14 2
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
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КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Verdi 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
OSA - Open Source for America 5 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 103
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 81
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 46
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 28
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 24
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 24
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 22
Google Android 15244 32
Microsoft Windows 16882 28
Microsoft Windows 2000 8678 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
Apple iOS 8583 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Linux OS 11533 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Square Enix - Battlestation 41 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
NSO Group - Pegasus 98 9
Microsoft Office 4170 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 8
Apple iPad 4012 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Яндекс Agnitum Outpost 49 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Microsoft Azure 1526 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Acer Predator 224 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
Microsoft Outlook 1506 4
Мельников Александр 98 16
Добкин Аркадий 82 11
Рейман Леонид 1065 7
Казак Максим 162 5
Гавердовский Анатолий 19 5
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 5
Robb Karl - Робб Карл 8 5
Путин Владимир 3454 5
Мельникова Анастасия 440 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Шалманов Сергей 202 4
Сидоров Константин 15 4
Кантор Илья 11 4
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 4
Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Оганесян Ашот 152 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Абакумов Евгений 227 3
Аитов Тимур 197 3
Соловьев Алексей 97 3
Чачава Александр 124 3
Косилов Михаил 17 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Леви Гавриил 24 3
Боровко Роман 22 3
Абдуллин Гимран 6 3
Barabasi Albert-Laszlo - Барабаси Альберт-Ласло 7 3
Symonyi Charles - Симони Чарльз 3 3
Нуралиев Борис 298 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Козлов Дмитрий 25 2
Касперский Евгений 337 2
Макаров Валентин 251 2
Калинин Александр 189 2
Иванов Сергей 405 2
Настасенко Марина 9 2
Оганесян Артак 31 2
Егоров Александр 88 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 499
Европа 24964 319
Польша - Республика 2031 313
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 278
Чехия - Чешская Республика 1349 266
Германия - Федеративная Республика 13221 260
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 202
Украина 7928 183
Италия - Итальянская Республика 4508 182
Франция - Французская Республика 8177 175
Словакия - Словацкая Республика 482 172
Нидерланды 3746 155
Испания - Королевство 3840 149
Румыния 753 149
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 146
Швеция - Королевство 3782 145
Финляндия - Финляндская Республика 3697 137
Европа Восточная 3138 132
Австрия - Австрийская Республика 1357 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 123
Болгария - Республика 799 119
Турция - Турецкая республика 2620 113
Греция - Греческая Республика 1017 111
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 110
Дания - Королевство 1337 105
Бельгия - Королевство 1192 100
Норвегия - Королевство 1858 99
Индия - Bharat 5870 99
Португалия - Португальская Республика 956 91
Словения - Республика 255 91
Япония 13807 90
Хорватия - Республика 287 87
Беларусь - Белоруссия 6289 87
Литва - Литовская Республика 673 86
Казахстан - Республика 6048 81
Латвия - Латвийская Республика 836 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 79
Эстония - Эстонская Республика 764 76
Канада 5082 72
Бразилия - Федеративная Республика 2520 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 149
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 119
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 84
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
Английский язык 7030 62
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 33
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 25
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 19
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 16
FT - Financial Times 1296 8
Bloomberg 1627 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
AP - Associated Press 2007 5
The Guardian - Британская газета 406 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
New Scientist 1448 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Flight International 64 4
Le Monde 30 3
Phys.org 972 3
Silicon.com 364 3
Telecom.paper 194 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Pocket-Lint 71 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Space Daily 528 2
Total Telecom 613 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Cellular News 234 2
Washington Profile 142 2
NewsFactor 127 2
LiveScience 154 2
Times 661 2
Energy Observer 2 2
pressetext.europe 52 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Forbes - Форбс 1002 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
IDC - International Data Corporation 4975 29
Gartner - Гартнер 3658 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 6
Forrester Research 834 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Microsoft Research 144 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
IDC CEMA 8 3
comScore 379 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Рустелеком ТК 305 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Moody's Investors Service 136 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Aberdeen Group 53 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Frost & Sullivan 207 1
Discovery Research Group 22 1
AV-Test Institute 41 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IBM Institute for Business Value 25 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Superdata 12 1
Synergy Research Group 48 1
Oxford Economics 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 2
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 3 2
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 5 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 2
SZTE - Szegedi Tudományegyetem - University of Szeged - Сегедский университет 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Связь-Экспокомм 276 3
CNews AWARDS - награда 571 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Infosecurity - выставка 63 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Effie Awards 11 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Венчурная ярмарка 25 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
РАН Премия имени А.Н. Туполева 1 1
Земля из космоса 51 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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