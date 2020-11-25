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Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом ИСК Росатомстрой НИКИМТ-Атомстрой

Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой


25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA
18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты
22.11.2012 ТТК расширил сотрудничество с Нижегородской инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект»
15.07.2011 Softline выиграла тендер на поставку программ Citrix для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»
10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования
14.01.2011 «Атомэнергопроект» совместно с Intergraph создаст решение для проектирования объектов атомной энергетики
25.03.2010 Атомстройэкспорт построит вторую очередь Тяньваньской АЭС
22.07.2008 Л.Резников назначен новым президентом "Атомстройэкспорта"
17.07.2008 Атомстройэкспорт начинает сооружение болгарской АЭС "Белене"
24.03.2008 TopS BI создал информационный портал для «Атомстройэкспорта»
09.10.2007 В «Атомэнергопроект» построена система видеоконференцсвязи
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия
06.04.2006 "Атомэнергопроект" инсталлировал DeviceLock
28.03.2006 В атомной отрасли идет масштабная перестройка
28.03.2006 В атомной отрасли идет масштабная перестройка

Публикаций - 152, упоминаний - 324

Росатом АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2541 14
Microsoft Corporation 23470 12
Oracle Corporation 6297 9
SAP SE 4873 8
Крок - Croc 1704 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 804 5
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 159 5
IBM - International Business Machines Corp 9186 4
Dassault Systemes 209 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 4
Softline - Софтлайн 2072 4
6986 4
1С-ИжТиСи 6303 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1030 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 3
Сбер - Цифровая Платформа 424 3
Autodesk 578 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 76 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 58 3
SAP CIS - САП СНГ 831 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 14 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 3
Неолант - Neolant 37 3
Bentley Systems 56 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 565 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 151 2
ОТР ГК 199 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 808 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 2
ГКС - Группа компаний Систематика 340 2
Schneider Electric 514 2
VMware 2131 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 2
Philips 2050 2
Код Безопасности 466 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 2
iCore - Ай Ко ЗАО 49 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 31
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 25
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 19
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 25 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 149 11
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 11
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 9
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 31 7
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 49 7
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 6
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана 13 5
Росатом - Гидропресс ОКБ 15 5
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 5
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 23 4
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 35 4
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 26 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 4
Росатом - СвердНИИХиммаш 14 3
РЖД - Российские железные дороги 1617 3
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 3
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 3
Росатом TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК 5 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 9 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 3
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 30 3
Газпром нефть 498 3
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Алроса АК 134 3
Bentley Motors 69 3
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 2
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 37 2
Росатом УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 21 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 56 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 94
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 12
Президент Российской Федерации 3701 12
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 31 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 3
Правительство Москвы 1987 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 3
Президент Республики Казахстан 17 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 78 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 141 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 26 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 1
Федеральное казначейство России 1548 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 24 1
Администрация Президента РФ 977 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
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Age of Kings 3444 9
Росатом АСЭ ИК - Multi-D 15 7
Microsoft SQL Server 1471 6
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Linux OS 8216 5
Microsoft Windows 2000 12660 4
Microsoft Windows 14416 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 447 4
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Oracle СУБД 588 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1237 3
Dassault Systemes - 3DExperience 68 2
Новые облачные технологии - МойОфис 476 2
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 8 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 86 2
Microsoft SharePoint Server 686 2
IBM Maximo for Nuclear Power 5 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 2
Microsoft Windows Server 2012 181 2
IBM Maximo Asset Management 42 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 103 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 2
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Dassault Systemes - ENOVIA 25 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 1
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