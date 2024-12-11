Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой

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АО «Атомстройэкспорт» является управляющей компанией Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Основными направлениями деятельности дивизиона являются проектирование и строительство АЭС большой мощности на российском и международном рынках присутствия, а также развитие цифровых технологий для управления сложными инженерными объектами.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 23 дела, на cумму 9 103 522 146 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.12.2024
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«Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk
Компания АО «Атомстройэкспорт» внедрила систему для управления ИТ, созданную на базе Naumen Service De
|14.06.2023
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«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» будут совместно развивать цифровые проекты
ческой отрасли ключевым фактором становится применение импортозамещающих технологий. Партнерство с “Атомстройэкспортом” предполагает совместную разработку, апробацию и внедрение именно таких ре
|25.11.2020
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MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии
Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг ст
|14.04.2020
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Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»
Многомиллионный иск к «дочке» «Росатома» Как выяснил CNews, «дочка» «Росатома», АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» рискует лишиться 609 млн руб., которые с нее пытается взыс
|14.07.2017
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Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA
Инжиниринговая компания «АСЭ» объявила о внедрении системы автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-системы ELMA.
|18.01.2017
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Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов
Инжиниринговая компания АСЭ, входящая в состав «Росатом», и корпорация Autodesk подписали соглашение о сотрудничестве
|01.06.2016
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SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA
Компания SAP СНГ совместно с группой компаний АО АСЭ (входит в группу компаний ASE) подписали меморандум о совместной работе над партнерским р
|24.07.2014
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Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты
жении сотрудничества с российской объединенной инжиниринговой компанией НИАЭП — «Атомстройэкспорт» (АСЭ), которая оказывает услуги по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации атомных
|22.11.2012
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ТТК расширил сотрудничество с Нижегородской инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект»
и высокоскоростного виртуального канала передачи данных для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» («НИАЭП»), дочернего предприятия госкорпорации «Росатом». В рамках договора
|15.07.2011
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Softline выиграла тендер на поставку программ Citrix для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»
вания программ для ЭВМ Citrix XenApp Enterprise Edition для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» (НИАЭП). Сумма контракта составила порядка 1 млн руб. НИАЭП – предприятие Г
|10.02.2011
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Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования
работать для дочернего предприятия госкорпорации «Росатом» - Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» (НИАЭП, проектирует и строит атомные станции) ПО для технологии проектирова
|14.01.2011
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«Атомэнергопроект» совместно с Intergraph создаст решение для проектирования объектов атомной энергетики
Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (НИАЭП), дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», совместно с корпорац
|25.03.2010
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Атомстройэкспорт построит вторую очередь Тяньваньской АЭС
23 марта 2010 года в Москве ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсунская ядерная энергетическая корпорация (JNPC) подписали рамочный к
|22.07.2008
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Л.Резников назначен новым президентом "Атомстройэкспорта"
Новым президентом ЗАО "Атомстройэкспорт" (АСЭ) назначен Леонид Резников, до настоящего времени занимавший пост директора Санкт-Петербур
|17.07.2008
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Атомстройэкспорт начинает сооружение болгарской АЭС "Белене"
Как сообщает пресс-служба Росатома, российская компания "Атомстройэкспорт" 10 июля получила разрешение правительства Болгарии на строительство АЭС "Белене" по проекту "АЭС-92" с двумя энергоблоками ВВЭР-1000/В-466.
|24.03.2008
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TopS BI создал информационный портал для «Атомстройэкспорта»
opS BI), входящая в группу «Систематика», разработала и внедрила в компании «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) информационный портал. Портал предназначен для информационной поддержки осуществляемого
|09.10.2007
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В «Атомэнергопроект» построена система видеоконференцсвязи
П построила систему видеоконференцсвязи (ВКС) с применением оборудования высокой четкости для ФГУП «Атомэнергопроект». Терминалы установлены в конференцзалах зданий компании в Москве и в филиал
|02.11.2006
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Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия
электрической компании Болгарии в понедельник выбрал подрядчиком по строительству АЭС «Белене» ЗАО «Атомстройэкспорт». В тендере участвовали чешская Skoda и англо-американский консорциум «Westi
|02.11.2006
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Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия
электрической компании Болгарии в понедельник выбрал подрядчиком по строительству АЭС «Белене» ЗАО «Атомстройэкспорт». В тендере участвовали чешская Skoda и англо-американский консорциум «Westi
|06.04.2006
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"Атомэнергопроект" инсталлировал DeviceLock
Нижегородский институт «Атомэнергопроект» инсталлировал DeviceLock, систему контроля USB. Принятие дополнительных мер
|28.03.2006
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В атомной отрасли идет масштабная перестройка
ФГУП "Инвестиционно-строительный концерн "Росатомстрой" укрупняется за счет двух научно-исследовательских институтов атомной отрасли. К
|28.03.2006
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В атомной отрасли идет масштабная перестройка
ФГУП "Инвестиционно-строительный концерн "Росатомстрой" укрупняется за счет двух научно-исследовательских институтов атомной отрасли. К
Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 22
|Шадаев Максут 1210 22
|Чаркин Евгений 317 22
|Желтухин Вадим 72 20
|Абакумов Евгений 227 20
|Нестеров Алексей 175 19
|Урусов Виктор 157 18
|Каримов Руслан 66 18
|Врацкий Андрей 175 18
|Путин Владимир 3454 18
|Каушанский Александр 56 17
|Денисов Анатолий 57 17
|Шаев Виталий 59 17
|Аксенов Олег 62 17
|Милованов Андрей 46 17
|Белан Иван 41 17
|Желнова Алина 42 17
|Малышев Сергей 99 17
|Теплицкий Дмитрий 88 17
|Воронин Павел 196 17
|Заянц Илья 57 16
|Краснов Александр 91 16
|Соловьев Виталий 52 15
|Путятинский Сергей 112 15
|Павлов Александр 121 13
|Медокс Ярослав 45 13
|Калякин Павел 79 13
|Мезенцев Роман 41 12
|Абдрахманов Рустам 41 12
|Власов Максим 24 11
|Лежнев Федор 47 11
|Пуртов Кирилл 64 11
|Бондаренко Алексей 47 11
|Гребеник Геннадий 68 11
|Семенников Антон 35 11
|Замаруев Владимир 42 11
|Кириенко Сергей 149 11
|Ульянов Николай 176 11
|Карпунин Алексей 51 10
|Ефимов Николай 12 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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