Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом ИСК Росатомстрой НИКИМТ-Атомстрой

Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой

АО «Атомстройэкспорт» является управляющей компанией Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Основными направлениями деятельности дивизиона являются проектирование и строительство АЭС большой мощности на российском и международном рынках присутствия, а также развитие цифровых технологий для управления сложными инженерными объектами.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 23 дела, на cумму 9 103 522 146 ₽*

Судебные дела (23) на сумму 9 103 522 146 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 8 389 356 998 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 26 728 508 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.12.2024 «Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk

Компания АО «Атомстройэкспорт» внедрила систему для управления ИТ, созданную на базе Naumen Service De
14.06.2023 «Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» будут совместно развивать цифровые проекты

ческой отрасли ключевым фактором становится применение импортозамещающих технологий. Партнерство с “Атомстройэкспортом” предполагает совместную разработку, апробацию и внедрение именно таких ре
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии

Ведущая компания атомной отрасли ИК «АСЭ» и разработчик телеком-платформы MCN Telecom подписали договор на предоставление услуг ст
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Многомиллионный иск к «дочке» «Росатома» Как выяснил CNews, «дочка» «Росатома», АО «Инжиниринговая компания “АСЭ”» рискует лишиться 609 млн руб., которые с нее пытается взыс
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA

Инжиниринговая компания «АСЭ» объявила о внедрении системы автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-системы ELMA.

18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов

Инжиниринговая компания АСЭ, входящая в состав «Росатом», и корпорация Autodesk подписали соглашение о сотрудничестве
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA

Компания SAP СНГ совместно с группой компаний АО АСЭ (входит в группу компаний ASE) подписали меморандум о совместной работе над партнерским р
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты

жении сотрудничества с российской объединенной инжиниринговой компанией НИАЭП — «Атомстройэкспорт» (АСЭ), которая оказывает услуги по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации атомных
22.11.2012 ТТК расширил сотрудничество с Нижегородской инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект»

и высокоскоростного виртуального канала передачи данных для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» («НИАЭП»), дочернего предприятия госкорпорации «Росатом». В рамках договора
15.07.2011 Softline выиграла тендер на поставку программ Citrix для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»

вания программ для ЭВМ Citrix XenApp Enterprise Edition для «Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» (НИАЭП). Сумма контракта составила порядка 1 млн руб. НИАЭП – предприятие Г
10.02.2011 Американцы испытают на «Росатоме» ПО для 6D-проектирования

работать для дочернего предприятия госкорпорации «Росатом» - Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» (НИАЭП, проектирует и строит атомные станции) ПО для технологии проектирова
14.01.2011 «Атомэнергопроект» совместно с Intergraph создаст решение для проектирования объектов атомной энергетики

Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (НИАЭП), дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом», совместно с корпорац
25.03.2010 Атомстройэкспорт построит вторую очередь Тяньваньской АЭС

23 марта 2010 года в Москве ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсунская ядерная энергетическая корпорация (JNPC) подписали рамочный к
22.07.2008 Л.Резников назначен новым президентом "Атомстройэкспорта"

Новым президентом ЗАО "Атомстройэкспорт" (АСЭ) назначен Леонид Резников, до настоящего времени занимавший пост директора Санкт-Петербур
17.07.2008 Атомстройэкспорт начинает сооружение болгарской АЭС "Белене"

Как сообщает пресс-служба Росатома, российская компания "Атомстройэкспорт" 10 июля получила разрешение правительства Болгарии на строительство АЭС "Белене" по проекту "АЭС-92" с двумя энергоблоками ВВЭР-1000/В-466.
24.03.2008 TopS BI создал информационный портал для «Атомстройэкспорта»

opS BI), входящая в группу «Систематика», разработала и внедрила в компании «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) информационный портал. Портал предназначен для информационной поддержки осуществляемого

09.10.2007 В «Атомэнергопроект» построена система видеоконференцсвязи

П построила систему видеоконференцсвязи (ВКС) с применением оборудования высокой четкости для ФГУП «Атомэнергопроект». Терминалы установлены в конференцзалах зданий компании в Москве и в филиал
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия

электрической компании Болгарии в понедельник выбрал подрядчиком по строительству АЭС «Белене» ЗАО «Атомстройэкспорт». В тендере участвовали чешская Skoda и англо-американский консорциум «Westi
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия

электрической компании Болгарии в понедельник выбрал подрядчиком по строительству АЭС «Белене» ЗАО «Атомстройэкспорт». В тендере участвовали чешская Skoda и англо-американский консорциум «Westi
06.04.2006 "Атомэнергопроект" инсталлировал DeviceLock

Нижегородский институт «Атомэнергопроект» инсталлировал DeviceLock, систему контроля USB. Принятие дополнительных мер
28.03.2006 В атомной отрасли идет масштабная перестройка

ФГУП "Инвестиционно-строительный концерн "Росатомстрой" укрупняется за счет двух научно-исследовательских институтов атомной отрасли. К
28.03.2006 В атомной отрасли идет масштабная перестройка

ФГУП "Инвестиционно-строительный концерн "Росатомстрой" укрупняется за счет двух научно-исследовательских институтов атомной отрасли. К

Публикаций - 211, упоминаний - 427

Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:

9594 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
Газинформсервис - ГИС 496 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 19
Ланит Интеграция 219 19
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 18
R-Vision - Р-Вижн 267 18
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 17
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Polymedia - Полимедиа 158 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 13
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 13
Microsoft Corporation 25775 13
SAP SE 5601 12
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 12
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 11
Oracle Corporation 7074 11
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
ФинГрад - FinGrad 48 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 9
Аусферр ИТЦ 44 9
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 9
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 9
Терн ГК - Tern Group 82 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 7
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 7
Крок - Croc 1964 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 7
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 29
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 23
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 20
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 19
ВТБ - Почта Банк 514 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 15
Росатом - Белене АЭС 25 14
Русагро Группа Компаний 379 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 12
Альфа-Банк 1979 12
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 11
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
Альфа-Капитал УК 155 11
Фора Банк 86 10
ТОФС - Технологии ОФС 32 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 10
Синара Банк - ДелоБанк 69 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Федеральное казначейство России 1949 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Росатом - АтомКомплект 8 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 8
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 35
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 27
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 20
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 20
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 18
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 18
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 14
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 19
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 18
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 18
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 17
НКТ - Р7-графика 47 17
НКТ - Р7-Офис 543 17
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 11
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Протек - Здравсити 32 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Linux OS 11533 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
Microsoft Windows 16882 5
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 4
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Передовые технологии - RuDesktop 36 3
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Натрусов Артем 313 22
Шадаев Максут 1210 22
Чаркин Евгений 317 22
Желтухин Вадим 72 20
Абакумов Евгений 227 20
Нестеров Алексей 175 19
Урусов Виктор 157 18
Каримов Руслан 66 18
Врацкий Андрей 175 18
Путин Владимир 3454 18
Каушанский Александр 56 17
Денисов Анатолий 57 17
Шаев Виталий 59 17
Аксенов Олег 62 17
Милованов Андрей 46 17
Белан Иван 41 17
Желнова Алина 42 17
Малышев Сергей 99 17
Теплицкий Дмитрий 88 17
Воронин Павел 196 17
Заянц Илья 57 16
Краснов Александр 91 16
Соловьев Виталий 52 15
Путятинский Сергей 112 15
Павлов Александр 121 13
Медокс Ярослав 45 13
Калякин Павел 79 13
Мезенцев Роман 41 12
Абдрахманов Рустам 41 12
Власов Максим 24 11
Лежнев Федор 47 11
Пуртов Кирилл 64 11
Бондаренко Алексей 47 11
Гребеник Геннадий 68 11
Семенников Антон 35 11
Замаруев Владимир 42 11
Кириенко Сергей 149 11
Ульянов Николай 176 11
Карпунин Алексей 51 10
Ефимов Николай 12 10
Россия - РФ - Российская федерация 166167 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 60
Иран - Исламская Республика Иран 1155 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Индия - Bharat 5869 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 16
Болгария - Республика 799 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Чехия - Чешская Республика 1349 13
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Уран - планета Солнечной системы 550 8
Иран - Тегеран 161 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Венгрия 855 7
Украина 7928 7
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 131
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 52
Энергетика - Energy - Energetically 5855 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 47
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
Экономический эффект 1342 26
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 19
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 18
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
NEWSru.com 229 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
НГС - Новости Новосибирска 14 2
AP - Associated Press 2007 2
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 9
Gartner - Гартнер 3658 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
DaraTech 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 3
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
Энергопроект - Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 1 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
CIAE - China Institute of Atomic Energy - Институт атомной энергии Китая - Китайский институт атомной энергии 3 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
ВНИИ Галургии - Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии 2 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 26
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 11
CNews AWARDS - награда 571 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CNews FORUM Кейсы 313 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IT Elements 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
SAP Quality Awards 7 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще