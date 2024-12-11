Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом ИСК Росатомстрой НИКИМТ-Атомстрой

АО «Атомстройэкспорт» является управляющей компанией Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Основными направлениями деятельности дивизиона являются проектирование и строительство АЭС большой мощности на российском и международном рынках присутствия, а также развитие цифровых технологий для управления сложными инженерными объектами.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 23 дела, на cумму 9 103 522 146 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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