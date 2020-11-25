Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом ИСК Росатомстрой НИКИМТ-Атомстрой
Росатом АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2719 17
|Кириенко Сергей 145 11
|Шматко Сергей 12 7
|Аленьков Вячеслав 11 5
|Абакумов Евгений 137 4
|Лимаренко Валерий 9 4
|Крюков Дмитрий 16 3
|Кузьминов Илья 10 3
|Хохлов Михаил 7 3
|Ахмадинежад Махмуд 37 3
|Анасенко Ирина 9 3
|Григорян Гагик 8 3
|Цветков Александр 13 2
|Кириенко Владимир 131 2
|Бутов Артем 2 2
|Панкратов Валерий 33 2
|Новиков Сергей 43 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Лихачев Алексей 35 2
|Булов Владимир 2 2
|Толстунова Ольга 6 2
|Морозова Анастасия 34 2
|Садовников Виталий 2 2
|Патешман Александр 2 2
|Мартыненко Александр 17 2
|Карпов Дмитрий 10 2
|Нуштаев Виктор 2 2
|Кривошеев Евгений 10 2
|Ляшков Игорь 3 2
|Овчаров Румен 7 2
|Гребенщиков Дмитрий 28 2
|Воронин Петр 35 1
|Евтушенков Владимир 199 1
|Лаконцев Дмитрий 11 1
|Мылицын Роман 99 1
|Кокушкин Владимир 1 1
|Меламед Леонид 150 1
|Колескин Тимур 13 1
|Егоров Михаил 15 1
|Локшин Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 20
|NEWSru.com 229 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5771 3
|AP - Associated Press 1994 2
|НГС - Новости Новосибирска 6 2
|Forbes - Форбс 629 1
|Ведомости 529 1
|Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215579, в очереди разбора - 887084.
Создано именных указателей - 108786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.