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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли» 1
09.12.2024 В России изготовлены фотонные интегральные схемы 90 нм и 350 нм 2
12.09.2024 В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 1
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 2
18.01.2011 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
16.10.2009 На ПО "Старт" завершилась конференция по МЭМС-приборам 2
23.04.2007 Ядерная выставка открылась в Шанхае 1
19.06.2006 Создан научно-технический совет Военно-промышленной комиссии 1
19.06.2006 Создан научно-технический совет Военно-промышленной комиссии 1
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12353 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1518 2
Microsoft Corporation 24935 1
Ростелеком 10029 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 450 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3264 1
Softline - Софтлайн 3032 1
8563 1
AMD - Advanced Micro Devices 4345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2162 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 423 1
Lenovo Motorola 3509 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Цифра ГК 2492 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 411 1
Ланит Урал 17 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Transcend Information 73 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 141 1
Вайнах Телеком 47 1
РТСофт - RTSoft 92 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
АйКомИнвест 22 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Kontron 29 1
Основа Телеком 70 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 58 1
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Системы документооборота 501 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 119 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1213 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Почта России ПАО 2183 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Элинс НТЦ 8 1
Darberry - Дарберри 8 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2062 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4514 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6122 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5097 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 346 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21332 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26257 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1796 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16449 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3151 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 382 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14010 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4323 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9905 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9754 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 800 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4701 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8763 1
DDR - Double data rate 2821 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 560 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11515 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1334 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9624 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1534 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 206 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12954 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 373 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9478 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 684 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1011 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 357 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 228 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2271 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 103 1
Linux OS 10346 2
Microsoft Windows 16010 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Новые облачные технологии - МойОфис 831 1
Microsoft Office 3844 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
Apple - App Store 2948 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
Microsoft Office 365 960 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 1
Huawei AppGallery 301 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 347 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 1
Microsoft Skype for Business 181 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1248 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2348 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 1
Apache OpenOffice 478 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
Apple Mac App Store 86 1
Microsoft DirectX 716 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 31 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 75 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Biglion - Биглион 59 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 25 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 33 1
Путин Владимир 3262 3
Рейман Леонид 1053 2
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Никифоров Николай 1136 1
Ускова Ольга 168 1
Борисов Юрий 121 1
Макаров Валентин 235 1
Кириенко Владимир 143 1
Шаронов Андрей 59 1
Сердюков Анатолий 84 1
Кириенко Сергей 149 1
Абрамков Александр 40 1
Коновалов Александр 13 1
Кондаков Александр 21 1
Тигунов Олег 7 1
Юсуфов Виталий 26 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Дубровский Борис 13 1
Семенов Вадим 65 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рыбаков Алексей 5 1
Юрченко Евгений 132 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Шанцев Валерий 30 1
Перминов Анатолий 130 1
Радаев Александр 44 1
Омельченко Сергей 15 1
Ремишевский Виктор 4 1
Пономаренко Дмитрий 3 1
Гапонов-Грехов Андрей 1 1
Филин Вячеслав 3 1
Костюков Валентин 3 1
Бочкарев Олег 4 1
Бутко Андрей 3 1
Стронгин Роман 2 1
Сергеев Александр 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17622 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3249 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52743 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 869 2
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13432 1
Земля - планета Солнечной системы 10497 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Африка - Африканский регион 3528 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Франция - Французская Республика 7918 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2842 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 1
Россия - ЦФО - Курская область 672 1
Испания - Королевство 3741 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1631 1
Нидерланды 3572 1
Россия - УФО - Челябинская область 1312 1
Россия - ПФО - Пензенская область 612 1
Европа Западная 1484 1
Бурунди - Республика 70 1
Португалия - Португальская Республика 932 1
Китай - Шанхай 793 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 474 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 540 1
Камерун - Республика 57 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Конго - Демократическая Республика 98 1
Джибути 18 1
Европа 24442 1
Россия - СФО - Новосибирск 4481 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53150 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30598 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8783 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 5
Физика - Physics - область естествознания 2717 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3556 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5303 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 267 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6202 2
Энергетика - Energy - Energetically 5304 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1635 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3584 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9360 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2648 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3700 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19484 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 966 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 1
Английский язык 6780 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16860 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6542 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3114 1
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