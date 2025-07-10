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Росатом РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3262 3
|Рейман Леонид 1053 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 116 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Ускова Ольга 168 1
|Борисов Юрий 121 1
|Макаров Валентин 235 1
|Кириенко Владимир 143 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Абрамков Александр 40 1
|Коновалов Александр 13 1
|Кондаков Александр 21 1
|Тигунов Олег 7 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Дубровский Борис 13 1
|Семенов Вадим 65 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рыбаков Алексей 5 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Шанцев Валерий 30 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Радаев Александр 44 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Ремишевский Виктор 4 1
|Пономаренко Дмитрий 3 1
|Гапонов-Грехов Андрей 1 1
|Филин Вячеслав 3 1
|Костюков Валентин 3 1
|Бочкарев Олег 4 1
|Бутко Андрей 3 1
|Стронгин Роман 2 1
|Сергеев Александр 31 1
|РИА Новости 951 1
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