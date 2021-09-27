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27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 1
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 1
01.04.2021 «Яндекс.Лавка» продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
14.01.2021 «Транстелеком» модернизировал сеть в Стерлитамаке 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 2
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
03.09.2020 «Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона 1
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
11.08.2020 Банк «Открытие»: лишь 6% родителей считают онлайн-образование полноценной заменой традиционному 2
29.07.2020 Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет» 1
12.05.2020 Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM 1
17.04.2020 Softline приняла участие в модернизации ЦОДа в РКЦ «Прогресс» 1
16.04.2020 Как распознать поддельные картриджи и защитить себя от контрафакта 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
14.02.2020 1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством 1
10.02.2020 «Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
24.12.2019 Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа» 1
11.12.2019 В Crayon назначен директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных 1
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 1
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва» 1

Публикаций - 514, упоминаний - 631

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 119
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 44
Синтерра - Synterra 562 29
Samsung Electronics 5627 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
Microsoft Corporation 10997 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
ВолгаТелеком 213 10
Ростелеком Связьинвест 692 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 6
Ростелеком ЦентрТелеком 188 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ростелеком НСС 48 4
Yandex - Яндекс 4098 4
SAP SE 3207 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Комстар Регионы 89 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
3726 3
Softline - Софтлайн 1472 3
МегаФон ПетерСтар 144 3
Huawei 2723 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Ситилинк - Citilink 190 2
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 2
Ericsson 846 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 2
Крок 1219 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Acronis - Акронис 363 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Россети ПАО 168 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Почта Банк 289 2
Юнистрим - Unistream 166 1
ONE RETAIL 23 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ24 583 1
ТС-инжиниринг 6 1
Bonolit Group - Бонолит ГК 1 1
DeviantArt 5 1
Ассоциация КБ 2 1
ASOS 4 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Верный - Торговая сеть 16 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Телефон.Ру 59 1
Татнефть ЦОБ - Центр обслуживания бизнеса 1 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Газпром межрегионгаз Уфа 1 1
Татнефть 112 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Открытие ФК 538 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Связной ГК 875 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Правительство РФ 2198 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 18
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
МФУ - Многофункциональное устройство 581 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Google Android 10750 6
Microsoft Windows 10 6602 5
Apple iOS 5741 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Microsoft Exchange 677 2
Яндекс.Маркет 439 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
Simtech CS-Cart 13 1
АН-124 Руслан 1 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 1 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
HP Sure Supply 3 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Intel Xeon Phi 31 1
CSI Set Touch 4 1
Tele2 SIM-карты 10 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 1
LG UM - серия мониторов 1 1
Philips PT - серия электробритв 1 1
Philips S - серия электробритв 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
МТС 3G-сеть 86 1
ВТБ Онлайн 137 1
Чернышов Михаил 32 11
Кореш Виктор 71 8
Путин Владимир 1820 5
Приданцев Сергей 82 4
Ивакин Роман 49 3
Носов Игорь 13 2
Ершов Андрей 45 2
Асланов Дмитрий 41 2
Славинский Михаил 8 2
Кузьменко Валерия 58 2
Островский Владимир 22 2
Галустян Михаил 2 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Мельников Александр 63 2
Ушацкий Андрей 100 2
Морошкин Александр 106 2
Ананьев Алексей 88 2
Суворов Александр 11 2
Кулик Вадим 113 1
Козырев Алексей 270 1
Опенышева Светлана 54 1
Ляпунов Игорь 52 1
Ливинский Павел 10 1
Тынкован Александр 48 1
Гребенников Сергей 28 1
Семенов Алексей 67 1
Новиков Алексей 39 1
Маковский Игорь 6 1
Гуцериев Михаил 107 1
Хайруллин Айрат 39 1
Ускова Ольга 126 1
Кабанов Владимир 174 1
Лукин Михаил 7 1
Курочкин Юрий 13 1
Орловский Виктор 229 1
Акимов Максим 167 1
Рейман Леонид 407 1
Белоусов Сергей 217 1
Белозеров Олег 19 1
Глазков Борис 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 96
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 71
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 48
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 33
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 31
Россия - ПФО - Казань 1507 29
Россия - СФО - Новосибирск 1954 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 20
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 17
Россия - Кировск - Кировская область 301 16
Казахстан - Республика 2618 15
Украина 3344 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 13
Беларусь - Белоруссия 2079 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 11
Россия - ПФО - Самара 1285 9
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 7
Россия - Республика Мордовия 386 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
Россия - Сибирь 871 6
Россия - Нижегородская область 736 6
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - Курск 231 4
Индия - Республика 2156 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Япония 2752 4
Россия - Астраханская область 369 3
Россия - Самарская область 557 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - Белгородская область 363 3
Россия - Пенза 251 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 5
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Forrester Research 385 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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