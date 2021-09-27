Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Приволжский федеральный округ
Приволжье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 514, упоминаний - 631
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышов Михаил 32 11
|Кореш Виктор 71 8
|Путин Владимир 1820 5
|Приданцев Сергей 82 4
|Ивакин Роман 49 3
|Носов Игорь 13 2
|Ершов Андрей 45 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Славинский Михаил 8 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Островский Владимир 22 2
|Галустян Михаил 2 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Мельников Александр 63 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Морошкин Александр 106 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Суворов Александр 11 2
|Кулик Вадим 113 1
|Козырев Алексей 270 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Ливинский Павел 10 1
|Тынкован Александр 48 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Семенов Алексей 67 1
|Новиков Алексей 39 1
|Маковский Игорь 6 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Ускова Ольга 126 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Лукин Михаил 7 1
|Курочкин Юрий 13 1
|Орловский Виктор 229 1
|Акимов Максим 167 1
|Рейман Леонид 407 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Белозеров Олег 19 1
|Глазков Борис 40 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 5
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755459, в очереди разбора - 659149.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755459, в очереди разбора - 659149.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru