Лидеры России Всероссийский конкурс управленцев
УПОМИНАНИЯ
Лидеры России и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 330 5
|Путин Владимир 3303 4
|Кириенко Владимир 143 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Мордасов Сергей 23 3
|Шадаев Максут 1104 2
|Зименков Андрей 7 2
|Шумейко Анна 20 2
|Чернышенко Дмитрий 574 2
|Петренко Ксения 3 2
|Петров Михаил 138 2
|Мнев Игорь 17 2
|Коваленко Павел 49 2
|Слышкин Василий 129 2
|Кондаков Александр 21 2
|Потапова Екатерина 13 2
|Хайтович Максим 4 2
|Проскура Дмитрий 31 1
|Мишустин Михаил 711 1
|Греф Герман 457 1
|Ведяхин Александр 155 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Кузнецов Максим 21 1
|Сивак Николай 12 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Мансуров Олег 8 1
|Рузанов Андрей 1 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Лысов Денис 31 1
|Айвазов Александр 31 1
|Усманов Алишер 302 1
|Добродеев Борис 95 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Добродеев Олег 16 1
|Чаркин Евгений 304 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Куртяник Надежда 339 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 186 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
|РАЭК - Экономика Рунета 19 1
