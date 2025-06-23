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Зименков Андрей


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Разработчик корпоративных ИИ-агентов target ai привлек 115 млн руб. от российских фондов 1
17.09.2021 МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G 1
08.06.2020 МТС объявила о назначении коммерческого директора B2B 2
05.03.2018 Победители конкурса «Лидеры России» из «Ростелекома» получили назначения в компании 1
20.11.2017 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» внедрят единую СRM для B2B сегмента 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Зименков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9989 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 2
Amdocs 133 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Oracle Corporation 6764 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 100 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4676 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7123 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 352 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2420 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2102 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6910 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1839 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 892 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6947 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5047 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 51 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 2
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manager - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 38 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 380 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3072 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2643 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Щенников Святослав 2 2
Андреева Екатерина 48 1
Рузанов Андрей 1 1
Мордасов Сергей 21 1
Галактионова Инесса 88 1
Осеевский Михаил 329 1
Гурджиян Руслан 20 1
Горьков Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 5
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 912 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2761 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Экватор - Equator 203 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 2
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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