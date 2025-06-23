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Зименков Андрей
УПОМИНАНИЯ
Зименков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
|Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 2
|SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 1
|Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
|Щенников Святослав 2 2
|Андреева Екатерина 48 1
|Рузанов Андрей 1 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Галактионова Инесса 88 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Горьков Игорь 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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