Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Т1 Интеграция Техносерв Гермес


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Резидент «Сколково» отправил в космос первые спутники для управления роботизированными комплексами 1
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1
31.08.2015 «Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs 1
24.08.2015 «Ростелеком» внедрил систему управления строительством сетей от «Техносерва» 1
14.04.2015 «Ростелеком» потратит 600 млн руб. на установку точек доступа в селах 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
22.06.2012 Россия: Ликвидирована крупнейшая в истории ботсеть, похитившая из банков миллиарды 1
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере 1
01.03.2010 Тюменского студента осудили за неправомерный доступ в Сеть 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1
25.06.2008 Вычислен день возвращения Одиссея домой 1
06.07.2000 Новая карточка для платежей в интернете: доставка без курьера! 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10364 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 6
Siemens AG - Siemens Group 2632 3
SAP SE 5446 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 2
Oracle Corporation 6887 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
Amdocs 133 2
СКАУТ 77 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
Элвис-Телеком 36 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 58 1
Mavenir 16 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Avaya Tenovis - Bosch Telecom - Deutsche Privat Telephon Gesellschaft - Telefonbau und Normalzeit, T&N - Telenorma 12 1
SITEK Group - СИТЕК 3 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 811 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5229 1
IBM - International Business Machines Corp 9560 1
Softline - Софтлайн 3303 1
HP Inc. 5766 1
Autodesk 622 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Philips 2076 1
Naumen - Наумен 689 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 390 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Автокард холдинг 21 1
Гермес СК 1 1
Volvo Cars 259 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Федеральное казначейство России 1879 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1667 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 424 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 4
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 69 3
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 40 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2749 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4932 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
Softline - DeskWork 117 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 374 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Роскосмос - КБХА - серия безгазогенераторных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) 2 1
Google Android 14749 1
Apple iOS 8286 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 227 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Dassault Systemes - SolidWorks 126 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 1
Top Systems - T-Flex Docs 17 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 34 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 18 1
Андреева Екатерина 54 3
Сухов Сергей 3 2
Щенников Святослав 2 2
Зименков Андрей 7 2
Цейтлин Александр 13 1
Николаев Сергей 14 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Герман Андрей 24 1
Стрелкова Елена 5 1
Пономаренко Максим 6 1
Magnasco Marcelo - Магнаско Марсело 1 1
Мазуров Николай 3 1
Усиков Сергей 3 1
Ковальчученко Сергей 1 1
Коростелев Сергей 3 1
Казимиров Дмитрий 1 1
Лапин Владимир 1 1
Тен Евгения 3 1
Колотюк Владимир 1 1
Baikouzis Constantino - Константино Байкозис 1 1
Гаджиев Микаил 1 1
Андреева Виктория 2 1
Туленинов Алексей 1 1
Паршин Максим 323 1
Яковлев Александр 24 1
Казак Максим 162 1
Поляков Андрей 14 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Подобайло Николай 16 1
Чиркунов Олег 11 1
Закрепин Евгений 62 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Ельцин Борис. 95 1
Орлова Татьяна 12 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 4
Украина 7802 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Европа 24656 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Киргизия - Бишкек 137 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Казахстан - Республика 5817 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 1
Россия - ЮФО - Севастополь 583 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Россия - ПФО - Самарская область 1464 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 1
Узбекистан - Республика 1878 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1657 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 557 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
РИА Новости 993 1
AP - Associated Press 2006 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
Gartner - Гартнер 3615 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще