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Индексная книга (каталог) CNews*
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NPM Network Performance Monitor Управление производительностью приложений


Система мониторинга Network Performance Monitoring (NPM)  позволяет целостно  оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной и магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.


10.01.2025 Positive Technologies: какие технологии станут целью атак хакеров в 2025 году 1
19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 1
24.09.2024 Positive Technologies: в 64% успешных кибератак используется вредоносное ПО 1
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 1
22.08.2024 Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег 1
05.08.2024 Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 МТС внедрила новую систему мониторинга качества работы сетевой инфраструктуры 2
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
01.12.2023 Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
26.06.2023 «Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО 1
23.06.2023 «Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек 1
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов 1
20.09.2022 «Яндекс» обновил поиск на базе модели CS YATI 1
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом 1
27.06.2022 В библиотеки языка Python внедрили хакерское ПО, ворующее ключи к облаку Amazon 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
10.01.2022 Программист испортил разработанные им свободные библиотеки, чтобы они не достались крупным ИТ-корпорациям 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
03.03.2021 Хакеры крадут пароли к компьютерам на Linux, пользуясь «дырами» в приложениях Amazon, Lyft и Slack 1
22.12.2020 Мониторинг сети: зачем он нужен, какое выбрать решение и сколько это стоит 1
15.01.2020 В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
30.10.2018 Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
22.06.2018 Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных 1
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds 1
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов 1
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP 1
14.03.2017 «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе разработки «Техносерва» 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
24.08.2015 «Ростелеком» внедрил систему управления строительством сетей от «Техносерва» 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 2
28.01.2013 Riverbed завершила приобретение поставщика APM-решений Opnet Technologies 1
06.11.2012 Riverbed приобретает Opnet Technologies 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

NPM и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 814 12
Microsoft Corporation 24625 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 7
Riverbed Technology 112 5
Ростелеком 9700 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Oracle Corporation 6688 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
HP 3Com 677 2
Крок - Croc 1777 2
Sonatype 7 2
ProLAN - ПроЛАН 14 2
Profiscope - CodeScoring 8 2
Checkmarx 9 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Ростелеком - РТК-феникс 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
PayPal 654 1
Huawei 3933 1
SolarWinds 49 1
X Corp - Twitter 2845 1
Intel Corporation 12197 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 81 1
Microsoft Vulnerability Research 1 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Red Hat 1305 1
Cloudflare 104 1
HP Inc. 5685 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Amdocs 132 1
Adobe Systems 1549 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Bertelsmann 194 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
LinkedIn 635 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 18
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 17
Repository - Репозиторий 852 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
DevOps - Development и Operations 865 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 4
Script - Скрипт 488 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 10
Python PyPI 29 10
Docker - Платформа распределённых приложений 333 8
Microsoft Windows 15656 7
Node.js - программная платформа - Express.js 103 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Linux OS 9936 6
Microsoft Azure 1408 6
Python - высокоуровневый язык программирования 927 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 5
Google Maven 29 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Google Android 13994 3
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 3
Red Hat OpenShift 132 2
Riverbed SteelCentral 26 2
Apple iOS 7809 2
Apple macOS 2059 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 2
Bash-скрипт 58 2
Microsoft Azure DevOps 17 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 2
Microsoft Visual Studio 411 2
ProLAN Observer Suite Network Instruments 3 2
Google Dart 59 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Amazon Web Services - AWS Cloud Development Kit 1 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
SolarWinds VoIP & Network Quality Manager 2 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 20 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Кирюхин Дмитрий 86 3
Мельникова Анастасия 371 2
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 7 2
Щенников Святослав 2 2
Ляпунов Игорь 121 2
Жильцов Александр 1 1
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 1
Squires Marak - Сквайрз Марак 1 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Безвершенко Леонид 8 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Николаев Сергей 14 1
Мазуров Николай 3 1
Андреева Екатерина 48 1
Зименков Андрей 5 1
Лагода Георгий 59 1
Сковорода Никита 1 1
Макаров Станислав 117 1
Ованесян Георгий 15 1
Павлов Никита 67 1
Aydın Yunus - Айдин Юнус 1 1
Гусаков Алексей 8 1
Смирнов Алексей 243 1
Амелькин Александр 3 1
Меньшов Кирилл 118 1
Белов Виктор 56 1
Макаренко Андрей 5 1
Шабуров Олег 12 1
Орлов Иван 5 1
Серебряков Андрей 2 1
Макрушин Денис 8 1
Авилкин Юрий 4 1
Атаманов Евгений 1 1
Шафигуллин Руслан 2 1
Оржевская Наталия 10 1
Белевцев Андрей 63 1
Fernández Carlos - Фернандес Карлос 1 1
Зонов Александр 12 1
Тятюшев Максим 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Канада 4881 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина 7608 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Армения - Республика 2280 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа Центральная 266 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Английский язык 6634 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Селен - Selenium - химический элемент 28 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
BleepingComputer - Издание 337 1
FT - Financial Times 1219 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Reddit 312 1
NYT - The New York Times 1054 1
The Guardian - Британская газета 361 1
The Observer 40 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Gartner - Гартнер 3556 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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