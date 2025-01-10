NPM Network Performance Monitor Управление производительностью приложений
Система мониторинга Network Performance Monitoring (NPM) позволяет целостно оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной и магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.
NPM и организации, системы, технологии, персоны:
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