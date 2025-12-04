Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

NPM-репозиторий Node Package Manager дефолтный пакетный менеджер для JavaScript


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему 1
14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
29.07.2022 «Лаборатория Касперского»: новая вредоносная кампания распространяется через заражённые пакеты NPM с открытым исходным кодом 1
10.01.2022 Программист испортил разработанные им свободные библиотеки, чтобы они не достались крупным ИТ-корпорациям 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

NPM-репозиторий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 2
GitHub 963 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
Huawei 4221 1
Intel Corporation 12541 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
X Corp - Twitter 2907 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
PayPal 661 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 1
Checkmarx 14 1
Google LLC 12255 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 66 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
Repository - Репозиторий 1052 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 763 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 2
Zalgo текст - цифровой текст, который изменен с помощью комбинирования символов Юникода 2 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1207 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 51 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 159 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 641 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 860 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 444 1
Эмулятор - Emulation 284 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 4
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 3
FreePik 1435 2
Microsoft Azure 1460 2
Atomic Wallet 2 1
Brute Ratel C4 6 1
Sliver 11 1
Havoc 9 1
X Corp - xAI - Grok AI 18 1
IBM Eclipse IDE 11 1
Linux OS 10896 1
Amazon Web Services - AWS Cloud Development Kit 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Discord 153 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Microsoft Windows 16327 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Apache Hadoop 447 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 1
Microsoft Power Pivot 46 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 17 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 1
Apache Lucene 7 1
Павлов Никита 114 2
Безвершенко Леонид 12 1
Squires Marak - Сквайрз Марак 1 1
Мельникова Анастасия 431 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Украина 7793 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Exodus 73 1
BleepingComputer - Издание 410 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще