Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

SBOM Software Bill of Materials Software supply chain Цепочки поставок ПО Реестр сторонних компонентов программных проектов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.12.2025 Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования 1
01.12.2025 «Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование 2
05.11.2025 С помощью Solar appScreener проверено более 100 млрд строк кода за 10 лет 1
14.10.2025 Федеральное Казначейство потратит более миллиарда на покупку ПО и серверов 1
10.10.2025 Axiom JDK и IVA Technologies объединяют усилия для создания доверенных систем для корпоративных коммуникаций на базе Java 1
29.09.2025 «Информзащита»: хакеры стали более чем в два раза чаще атаковать цепочки поставок компаний 1
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014 1
18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 1
28.08.2025 Positive Technologies: атаки на разработчиков через GitHub и GitLab достигли рекордного уровня за три года 1
01.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Стабильная виртуальная инфраструктура 2025» 2
16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите 1
15.07.2025 ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов 1
08.07.2025 Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО 1
07.07.2025 Как защитить Kubernetes от угроз? 1
30.06.2025 Резидент «Сколково» запустил сервис по отслеживанию уязвимостей для информационной безопасности 1
27.06.2025 Холдинг «Цикада» и ГК «Солар» будут совместно развивать проекты по кибербезопасности для КИИ 1
11.04.2025 НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования 1
10.03.2025 Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки 1
10.01.2025 Positive Technologies: какие технологии станут целью атак хакеров в 2025 году 1
28.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке ИИ 1
27.12.2024 Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
17.10.2024 Более 60% компаний стали жертвам атак вымогателями через цепочки поставок 1
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 1
09.02.2024 Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева 1
08.02.2024 Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты 1
22.01.2024 Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше 1
18.01.2024 «ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний 1
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО 1
01.12.2023 ГК «Солар»: средний ущерб от одной атаки на цепочку поставок ПО в финансовом секторе составил 3,6 млн рублей 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
14.11.2022 Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS 1
26.08.2022 «Лаборатория Касперского» открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии 2
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
27.10.2021 «Лаборатория Касперского» по запросу предоставит партнёрам и клиентам техническое описание компонентов своего ПО 2
17.08.2021 В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

SBOM и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 6
GitHub 966 5
Ростелеком 10311 4
Telegram Group 2576 3
Broadcom - VMware 2492 3
Microsoft Corporation 25238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 3
SolarWinds 54 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 2
Cisco Systems 5223 2
Softline - Софтлайн 3265 2
8992 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 2
Крок - Croc 1814 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 71 2
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 14 2
Галфинд 5 1
Anthropic 63 1
АиБ Компани 1 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
Orion soft - Орион софт - 205 1
Центр развития цифровых технологий 26 1
Системы документооборота 511 1
QAD 38 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 36 1
DeepSeek - ДипСик 114 1
Snyk 4 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 11 1
ЦИКАДА 9 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 70 1
Акрибия 2 1
TÜV 66 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
Почта России ПАО 2247 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - КМЗ - Калязинский машиностроительный завод 1 1
Colonial Pipeline 34 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Альфа-Банк 1869 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
Седьмой Континент 64 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Фонд Росконгресс 23 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 7 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 17
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1436 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 10
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 10
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 122 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 9
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2715 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 7
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 304 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 7
DevOps - Development и Operations 1067 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 6
Repository - Репозиторий 1055 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1145 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 438 4
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 68 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 5
Python PyPI - Python Package Index 46 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 4
МТС Future Crew - CICADA8 28 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 83 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 2
Linux OS 10906 2
Microsoft Windows 16331 2
БизнесИнтерСофт - Инфостандарт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 27 1
QAD MFG/Pro 29 1
Brute Ratel C4 6 1
Sliver 11 1
Swordfish Security - AppSec Track 11 1
Havoc 9 1
YAML - Ain't Markup Language 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 1
Акрибия - Acribia.Vulns 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Method 9 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 15 1
Google Maven 32 1
Microsoft Azure DevOps 23 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 34 1
Прокофьев Антон 12 5
Высоцкий Владимир 27 3
Авраменко Сергей 3 2
Логинов Алексей 2 1
Каргин Антон 4 1
Снегирева Екатерина 5 1
Шлычкова Юлия 14 1
Ажмухамедов Искандар 1 1
Огнев Игорь 1 1
Песковский Анатолий 24 1
Машков Валерий 2 1
Сирик Лидия 1 1
Крючков Константин 1 1
Никрошкин Иван 2 1
Пучкова Мария 1 1
Абдурашитов Олег 1 1
Ефремов Андрей 13 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Фетисов Александр 31 1
Мельникова Анастасия 431 1
Акимов Максим 191 1
Рахметов Руслан 60 1
Филатов Андрей 115 1
Ахмеров Тимур 88 1
Захаренко Максим 56 1
Иванов Сергей 398 1
Швецов Владимир 51 1
Таран Сергей 42 1
Василенко Александр 93 1
Марголин Михаил 17 1
Сивак Николай 13 1
Емельянов Антон 63 1
Данилюк Юрий 10 1
Зотов Андрей 36 1
Старостин Ефим 7 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Елагин Вячеслав 14 1
Синяченко Андрей 10 1
Никонов Андрей 5 1
Лебединский Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 4
Россия - СФО - Новосибирск 4652 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Ближний Восток 3031 2
Америка Латинская 1882 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Азия - Азиатский регион 5749 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Африка - Африканский регион 3571 2
Франция - Французская Республика 7977 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 2
Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы 22 1
Сингапур - Республика 1906 1
Япония 13550 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Украина 7796 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Нидерланды 3633 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Аудит - аудиторский услуги 3112 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2548 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3661 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 3
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3609 1
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Capture the Flag - CTF 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Единый день голосования 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще