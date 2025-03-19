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Web Control Вэб Контрол ДК

Web Control - Вэб Контрол ДК

Вэб Контрол ДК (Web Control) — российская компания, член АРПП, Value Added-дистрибьютор решений информационной и сетевой безопасности и DevSecOps-продуктов, разработчик системы управления привилегированным доступом sPACE.


19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 1
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro 1
03.09.2024 Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor 1
30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
18.03.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для бизнеса 1
20.02.2014 Web Control привез в Россию систему управления привилегированными учетными записями от Lieberman Software 2
07.11.2013 В Web Control назначен директор по развитию бизнеса Blue Coat в России и СНГ 1
12.09.2013 25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013 1
16.11.2012 Blue Coat выводит на рынок новое SaaS-решение по защите мобильных приложений и устройств 1
31.07.2012 Web Control получил сертификат ФСТЭК на ПО Blue Coat 1
08.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Blue Coat защитили центральный офис МТС от веб-угроз 1
21.05.2012 В центральном офисе МТС в Москве внедрена система защиты от веб-угроз на базе оборудования Blue Coat 1
14.06.2011 «Доктор Веб» начал бета-тестирование Dr.Web Security Space Pro 7.0 1
24.06.2010 Web Control привезла в Россию новую систему защиты от утечек от Blue Coat 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Web Control и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 2
Ростелеком 9806 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
GitHub 839 1
Western Digital Corporation - WDC 555 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Эшелон НПО 131 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Setec - СиТек 29 1
Avangate 5 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
Intel Corporation 12238 1
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 9 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 402 1
Multifactor - Мультифактор 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4224 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 339 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9257 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 979 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3911 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 2
Оцифровка - Digitization 4608 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2095 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 2
Proxy-server - Прокси-сервер 322 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 1
Кибербезопасность - ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 82 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5481 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2021 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 342 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3968 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2730 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4135 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4302 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 19 5
Squid - прокси-сервер 42 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 158 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 2
Apple iOS 7879 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 147 1
Dr.Web Security Space 64 1
Google Maven 29 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4567 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 27 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Dr.Web Control Service 4 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 10 1
Linux OS 10077 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Unified Security - Blue Coat Security Service 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1291 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 79 1
Microsoft SQL Server Express 24 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
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Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat MDS - Blue Coat Mobile Device Security 2 1
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