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Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor

Компании-разработчики Web Control и «Мультифактор» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с системой управления привилегированным доступом Space. В рамках партнёрства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости.

Система управления привилегированным доступом Space предназначена для обеспечения безопасного технологического доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учётными записями, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Web Control при разработке РАМ-системы Space учитывала свой многолетний дистрибьюторский опыт работы с ведущими решениями в области сетевой и информационной безопасности. Совместимость с системами других вендоров и возможность встраивания в существующую инфраструктуру стало одним из ключевых требований к новому продукту. Как результат — Space обладает высокой степенью интегрируемости и может стать компонентом практически любой мультивендорной экосистемы.

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«Двухфакторная аутентификация — это must have в наши дни, тем более, когда идёт речь о доступе с привилегированными правами. Использование второго фактора сводит к минимуму вероятность несанкционированного доступа при компрометации учётной записи. Интеграция c Multifactor расширяет функционал нашей системы и даёт нашим пользователям возможность пользоваться удобными и привычными способами аутентификации при работе со Space», — сказал Сергей Харитонов, главный инженер по информационной безопасности Web Control.

«Интеграция системы Space и Multifactor делает удалённый доступ к ИТ-системам ещё более безопасным. Это касается как обычных пользователей, так и привилегированных. Наши цели и видение по защите внутренних бизнес-процессов организаций совпадают, поэтому уверен, что технологическое сотрудничество с компанией Web Control повысит интерес не только к нашим продуктам, но и к отечественным ИБ-решениям», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».

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